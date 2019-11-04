Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 193.945 -4,88
BIST ANKARA 124.758 1,99
BIST ANTALYA 53.888 0,16
BIST BALIKESİR 80.020 -0,50
BIST BURSA 162.
04.11.2019 20:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|193.945
|-4,88
|BIST ANKARA
|124.758
|1,99
|BIST ANTALYA
|53.888
|0,16
|BIST BALIKESİR
|80.020
|-0,50
|BIST BURSA
|162.036
|3,15
|BIST DENIZLI
|103.390
|2,85
|BIST ISTANBUL
|100.607
|1,27
|BIST IZMIR
|163.954
|1,42
|BIST KAYSERI
|413.505
|0,35
|BIST KOCAELI
|236.677
|1,82
|BIST KONYA
|79.555
|0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|282.650
|1,54
Kaynak: AA