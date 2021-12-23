Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.934.261.724 Şişe Cam 3.045.622.958 Ereğli Demir Çelik 2.508.920.753 Kardemir (D) 1.977.270.832 Türk Hava Yolları 1.868.242.234 Yapı ve Kredi Bankası 1.748.188.215 Tüpraş 1.690.678.521 SASA Polyester 1.254.251.666 Akbank 1.066.358.720 ASELSAN 1.005.632.928 BİM Mağazalar 965.897.805 Petkim 865.262.200 Türk Telekom 796.410.797 İş Bankası (C) 733.664.376 Koç Holding 721.072.226 Koza Altın 715.636.710 Türk İlaç Serum 615.218.063 Doğan Holding 577.352.314 Ford Otosan 520.515.080 Tekfen Holding 474.271.004 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi