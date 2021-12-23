Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.934.261.724Şişe Cam3.045.622.958Ereğli Demir Çelik2.508.920.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.934.261.724
|Şişe Cam
|3.045.622.958
|Ereğli Demir Çelik
|2.508.920.753
|Kardemir (D)
|1.977.270.832
|Türk Hava Yolları
|1.868.242.234
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.748.188.215
|Tüpraş
|1.690.678.521
|SASA Polyester
|1.254.251.666
|Akbank
|1.066.358.720
|ASELSAN
|1.005.632.928
|BİM Mağazalar
|965.897.805
|Petkim
|865.262.200
|Türk Telekom
|796.410.797
|İş Bankası (C)
|733.664.376
|Koç Holding
|721.072.226
|Koza Altın
|715.636.710
|Türk İlaç Serum
|615.218.063
|Doğan Holding
|577.352.314
|Ford Otosan
|520.515.080
|Tekfen Holding
|474.271.004
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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