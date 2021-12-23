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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.934.261.724Şişe Cam3.045.622.958Ereğli Demir Çelik2.508.920.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.934.261.724
Şişe Cam3.045.622.958
Ereğli Demir Çelik2.508.920.753
Kardemir (D)1.977.270.832
Türk Hava Yolları1.868.242.234
Yapı ve Kredi Bankası1.748.188.215
Tüpraş1.690.678.521
SASA Polyester1.254.251.666
Akbank1.066.358.720
ASELSAN1.005.632.928
BİM Mağazalar965.897.805
Petkim865.262.200
Türk Telekom796.410.797
İş Bankası (C)733.664.376
Koç Holding721.072.226
Koza Altın715.636.710
Türk İlaç Serum615.218.063
Doğan Holding577.352.314
Ford Otosan520.515.080
Tekfen Holding474.271.004
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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