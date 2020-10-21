Borsada işlem hacmi sıralaması
21.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:47
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.501.560.362
Türkiye Sigorta 1.307.959.124
Şişe Cam 1.102.989.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.501.560.362
|Türkiye Sigorta
|1.307.959.124
|Şişe Cam
|1.102.989.878
|Turkcell
|843.689.961
|Odaş Elektrik
|841.533.299
|T.S.K.B.
|769.829.433
|Kardemir (D)
|731.437.284
|Yapı ve Kredi Bankası
|595.532.966
|Şekerbank
|554.220.151
|Vakıflar Bankası
|511.528.441
|İş Finansal Kiralama
|504.970.448
|Türk Hava Yolları
|500.564.367
|Halkbank
|433.923.570
|Akbank
|430.758.078
|Emlak Konut GMYO
|417.670.393
|Ege Endüstri
|417.438.870
|Petkim
|392.173.776
|İş GMYO
|385.485.255
|ASELSAN
|352.865.176
|Ereğli Demir Çelik
|339.588.560
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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