Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

21.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:47
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.501.560.362
Türkiye Sigorta 1.307.959.124
Şişe Cam 1.102.989.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.501.560.362
Türkiye Sigorta 1.307.959.124
Şişe Cam 1.102.989.878
Turkcell 843.689.961
Odaş Elektrik 841.533.299
T.S.K.B. 769.829.433
Kardemir (D) 731.437.284
Yapı ve Kredi Bankası 595.532.966
Şekerbank 554.220.151
Vakıflar Bankası 511.528.441
İş Finansal Kiralama 504.970.448
Türk Hava Yolları 500.564.367
Halkbank 433.923.570
Akbank 430.758.078
Emlak Konut GMYO 417.670.393
Ege Endüstri 417.438.870
Petkim 392.173.776
İş GMYO 385.485.255
ASELSAN 352.865.176
Ereğli Demir Çelik 339.588.560
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis İlham Aliyev Engin Yıldırım Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Metin Oktay Eddie Newton Garry Rodrigues
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 18:50:17. #1.15#
title