Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.501.560.362

Türkiye Sigorta 1.307.959.124

Şişe Cam 1.102.989.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.501.560.362 Türkiye Sigorta 1.307.959.124 Şişe Cam 1.102.989.878 Turkcell 843.689.961 Odaş Elektrik 841.533.299 T.S.K.B. 769.829.433 Kardemir (D) 731.437.284 Yapı ve Kredi Bankası 595.532.966 Şekerbank 554.220.151 Vakıflar Bankası 511.528.441 İş Finansal Kiralama 504.970.448 Türk Hava Yolları 500.564.367 Halkbank 433.923.570 Akbank 430.758.078 Emlak Konut GMYO 417.670.393 Ege Endüstri 417.438.870 Petkim 392.173.776 İş GMYO 385.485.255 ASELSAN 352.865.176 Ereğli Demir Çelik 339.588.560 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara