Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 4.658.283.999

Garanti Bankası 1.770.636.208

ASELSAN 1.723.857.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 4.658.283.999 Garanti Bankası 1.770.636.208 ASELSAN 1.723.857.336 Kardemir (D) 1.098.975.543 Trakya Cam 673.716.517 Odaş Elektrik 656.753.457 Petkim 518.376.444 Soda Sanayii 511.544.449 Türk Hava Yolları 501.621.422 Akbank 422.875.458 Türkiye Sigorta 350.124.584 Vakıflar Bankası 298.035.376 Yapı ve Kredi Bankası 289.727.020 Tüpraş 289.681.093 Çemtaş 277.659.294 Karsan Otomotiv 262.954.177 Turkcell 260.183.087 Ereğli Demir Çelik 253.172.685 Doğan Holding 227.501.893 Halkbank 221.909.980 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara