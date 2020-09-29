Borsada işlem hacmi sıralaması
29.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 4.658.283.999
Garanti Bankası 1.770.636.208
ASELSAN 1.723.857.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|4.658.283.999
|Garanti Bankası
|1.770.636.208
|ASELSAN
|1.723.857.336
|Kardemir (D)
|1.098.975.543
|Trakya Cam
|673.716.517
|Odaş Elektrik
|656.753.457
|Petkim
|518.376.444
|Soda Sanayii
|511.544.449
|Türk Hava Yolları
|501.621.422
|Akbank
|422.875.458
|Türkiye Sigorta
|350.124.584
|Vakıflar Bankası
|298.035.376
|Yapı ve Kredi Bankası
|289.727.020
|Tüpraş
|289.681.093
|Çemtaş
|277.659.294
|Karsan Otomotiv
|262.954.177
|Turkcell
|260.183.087
|Ereğli Demir Çelik
|253.172.685
|Doğan Holding
|227.501.893
|Halkbank
|221.909.980
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500