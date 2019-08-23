Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.018.550.728
Türk Hava Yolları 984.806.473
Halkbank 352.
23.08.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.018.550.728
|Türk Hava Yolları
|984.806.473
|Halkbank
|352.687.071
|Pegasus
|296.520.382
|Ereğli Demir Çelik
|278.589.325
|Akbank
|266.487.686
|ASELSAN
|243.746.940
|Vakıflar Bankası
|225.286.968
|Koza Madencilik
|207.446.595
|İş Bankası (C)
|186.799.162
|Kardemir (D)
|178.780.695
|Tüpraş
|151.173.929
|Petkim
|145.938.008
|Yapı ve Kredi Bank.
|117.841.429
|İpek Doğal Enerji
|112.380.640
|Turkcell
|86.431.925
|Türk Telekom
|84.551.991
|Bim Mağazalar
|74.110.518
|Emlak Konut GMYO
|68.340.313
|Koza Altın
|68.017.101
Kaynak: AA