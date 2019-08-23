23.08.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.018.550.728 Türk Hava Yolları 984.806.473 Halkbank 352.687.071 Pegasus 296.520.382 Ereğli Demir Çelik 278.589.325 Akbank 266.487.686 ASELSAN 243.746.940 Vakıflar Bankası 225.286.968 Koza Madencilik 207.446.595 İş Bankası (C) 186.799.162 Kardemir (D) 178.780.695 Tüpraş 151.173.929 Petkim 145.938.008 Yapı ve Kredi Bank. 117.841.429 İpek Doğal Enerji 112.380.640 Turkcell 86.431.925 Türk Telekom 84.551.991 Bim Mağazalar 74.110.518 Emlak Konut GMYO 68.340.313 Koza Altın 68.017.101

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)