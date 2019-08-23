Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.018.550.728
Türk Hava Yolları 984.806.473
Halkbank 352.

23.08.2019 18:38
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.018.550.728
Türk Hava Yolları 984.806.473
Halkbank 352.687.071
Pegasus 296.520.382
Ereğli Demir Çelik 278.589.325
Akbank 266.487.686
ASELSAN 243.746.940
Vakıflar Bankası 225.286.968
Koza Madencilik 207.446.595
İş Bankası (C) 186.799.162
Kardemir (D) 178.780.695
Tüpraş 151.173.929
Petkim 145.938.008
Yapı ve Kredi Bank. 117.841.429
İpek Doğal Enerji 112.380.640
Turkcell 86.431.925
Türk Telekom 84.551.991
Bim Mağazalar 74.110.518
Emlak Konut GMYO 68.340.313
Koza Altın 68.017.101
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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