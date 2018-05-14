Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 689.665.693 Kardemir (D) 572.187.838 Sasa Polyester 570.542.719 Garanti Bankası 533.093.475 Halkbank 470.088.268 Petkim 231.528.862 Akbank 171.590.392 ASELSAN 150.407.588 Koza Madencilik 140.150.773 İş Bankası (C) 135.396.019 Koza Altın 130.453.297 Galatasaray Sportif 125.148.379 Tüpraş 114.990.874 Ereğli Demir Çelik 106.382.710 Emlak Konut GMYO 100.254.561 Koç Holding 79.760.941 Vestel 64.183.285 Vakıflar Bankası 63.448.459 Turkcell 62.532.933 Sabancı Holding 51.340.893

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)