Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 689.665.693
Kardemir (D) 572.187.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|689.665.693
|Kardemir (D)
|572.187.838
|Sasa Polyester
|570.542.719
|Garanti Bankası
|533.093.475
|Halkbank
|470.088.268
|Petkim
|231.528.862
|Akbank
|171.590.392
|ASELSAN
|150.407.588
|Koza Madencilik
|140.150.773
|İş Bankası (C)
|135.396.019
|Koza Altın
|130.453.297
|Galatasaray Sportif
|125.148.379
|Tüpraş
|114.990.874
|Ereğli Demir Çelik
|106.382.710
|Emlak Konut GMYO
|100.254.561
|Koç Holding
|79.760.941
|Vestel
|64.183.285
|Vakıflar Bankası
|63.448.459
|Turkcell
|62.532.933
|Sabancı Holding
|51.340.893