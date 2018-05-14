Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 689.665.693
Kardemir (D) 572.187.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 689.665.693
Kardemir (D) 572.187.838
Sasa Polyester 570.542.719
Garanti Bankası 533.093.475
Halkbank 470.088.268
Petkim 231.528.862
Akbank 171.590.392
ASELSAN 150.407.588
Koza Madencilik 140.150.773
İş Bankası (C) 135.396.019
Koza Altın 130.453.297
Galatasaray Sportif 125.148.379
Tüpraş 114.990.874
Ereğli Demir Çelik 106.382.710
Emlak Konut GMYO 100.254.561
Koç Holding 79.760.941
Vestel 64.183.285
Vakıflar Bankası 63.448.459
Turkcell 62.532.933
Sabancı Holding 51.340.893
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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