Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.450,00 -0,52 17,16 İş Bankası (C) 7,62 -4,39 12,18 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,12 -1,27 -19,17 İş Girişim 8,14 -1,09 -57,04 İş GMYO 2,87 1,06 12,99 İş Y. Men. Değ. 22,18 -1,07 33,64 İş Yat. Ort. 3,04 -1,30 -9,61 İşbir Holding 68,50 -1,44 27,61 İşbir Sentetik Dokuma 12,90 1,42 Işık Plastik 5,17 -4,08 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 -2,27 -24,56 İttifak Holding 1,24 -1,59 -44,39 İz Hayvancılık Tarım 19,69 -1,06 9,39 İzmir Demir Çelik 2,33 -2,10 -29,60 İzmir Fırça 6,29 0,32 13,13 Jantsa Jant Sanayi 64,60 -1,97 55,86 Kafein Yazılım 19,40 -0,51 -9,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,75 2,80 Kaplamin 27,14 7,10 -19,70 Kardemir (A) 7,85 -0,76 31,93 Kardemir (B) 7,87 -0,38 49,34 Kardemir (D) 9,40 0,21 62,63 Karel Elektronik 11,52 1,05 71,32 Karsan Otomotiv 3,50 -0,85 7,69 Karsu Tekstil 8,04 -0,74 -5,96 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,24 2,63 Kartonsan 53,50 0,94 -43,49 Katmerciler Ekipman 1,45 -1,36 -16,30 Kent Gıda 174,60 0,06 -50,90 Kerevitaş Gıda 4,58 -0,22 -30,40 Kervan Gıda 11,99 -0,42 17,14 Kervansaray Yat. Holding 0,59 0,00 -53,17 Kiler GMYO 1,69 -1,17 -32,67 Kızılbük GYO 29,84 1,50 Klimasan Klima 9,92 -1,00 17,57 Koç Holding 28,96 -1,63 41,60 Konfrut Gıda 4,46 -0,89 5,56 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,65 -1,62 182,42 Konya Çimento 1.002,50 0,19 -11,28 Konya Kağıt 7,30 -0,95 Koray GMYO 6,09 -1,46 36,85 Kordsa Teknik Tekstil 30,36 -0,39 95,24 Koza Altın 119,70 1,53 23,78 Koza Madencilik 18,06 0,67 16,59 Körfez GMYO 7,35 0,41 26,72 Kristal Kola 2,29 7,51 -25,04 Kron Telekomünikasyon 36,90 -0,81 0,16 Kuştur Kuşadası Turizm 220,00 -8,71 39,86 Kuyas Yatırım 4,58 -1,72 99,13 Kütahya Porselen 104,20 -0,76 106,54 Kütahya Şeker Fabrikası 30,50 7,39 Lider Faktoring 4,19 -0,71 22,87 Link Bilgisayar 27,98 0,58 -11,44 Logo Yazılım 40,74 -0,15 30,83 Lokman Hekim Sağlık 13,28 -3,49 88,86 Lüks Kadife 52,10 -0,76 81,44 Makina Takım 3,20 0,63 -6,16 Manas Enerji Yönetimi 16,00 -0,31 Margün Enerji 9,20 -1,18 Marka Yatırım Holding 3,62 5,23 -43,70 Marmaris Altınyunus 243,10 -2,92 118,81 Marshall 225,50 -0,22 -26,48 Martı GMYO 0,88 0,00 -65,54 Martı Otel 1,81 1,12 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 20,70 0,10 Mavi Giyim 68,60 1,70 32,92 Mazhar Zorlu Holding 30,84 -0,06 -2,03 Meditera Tıbbi Malzeme 44,38 -3,90 Mega Polietilen 6,01 -2,91 -21,54 Menderes Tekstil 2,09 0,00 -32,36 Mercan Kimya 9,53 -1,04 Merit Turizm 27,78 -3,21 168,16 Merko Gıda 4,31 -1,15 -50,12 Metemtur Yatırım 3,98 -3,16 -50,78 Metro Holding 1,35 -2,17 -27,89 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 0,00 -19,72 Metro Yatırım Ortaklığı 1,63 -1,21 -28,49 Mia Teknoloji 36,06 4,10 Migros Ticaret 38,24 -1,39 -10,65 Milpa 3,50 -0,85 -23,91 Mistral GMYO 4,09 0,25 -12,53 MLP Sağlık 30,78 -1,22 54,91 MMC San. ve Tic. Yat. 3,25 0,00 -29,35 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,75 -1,27 -34,60 Mondi Tire Kutsan 9,76 2,85 28,42 Nasmed Egepol 7,36 0,68 Naturel Enerji 40,92 -0,20 15,24 Naturelgaz 6,70 -2,47 Net Holding 5,39 1,51 57,14 Netaş Telekom. 17,44 0,29 -37,89 Niğbaş Niğde Beton 14,08 7,07 -72,92 Nuh Çimento 54,45 2,83 13,37 Nurol GMYO 6,22 0,48 -14,68 Odaş Elektrik 1,35 -0,74 -53,82 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 27,58 2,15 Orge Enerji Elektrik 6,14 0,16 33,12 Orma Orman Mahsulleri 35,04 0,06 138,04 Osmanlı Menkul 26,38 -2,30 -14,20 Ostim Endüstriyel Yat 1,60 -0,62 -31,44 Otokar 358,10 -1,46 17,69 Otto Holding 33,48 -8,57 217,95 Oyak Çimento 7,66 5,80 -12,76 Oyak Yat. Ort. 6,88 -1,01 -0,32 Oyak Yatırım Menkul 51,55 4,78 Oylum Sınai Yatırımlar 5,49 -4,02 16,56 Özak GMYO 5,87 2,62 15,10 Özbal Çelik Boru 26,10 -2,17 298,47 Özderici GMYO 1,57 0,00 -29,28 Özerden Plastik 7,41 -0,67 -17,67 Pamel Elektrik 85,60 -0,81 301,50 Panora GMYO 9,10 0,78 55,00 Papilon Savunma 13,56 -0,37 -40,36 Park Elek.Madencilik 6,28 -2,03 16,95 Parsan 31,72 0,76 30,53 Pasifik GYO 15,72 -1,44 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,00 0,00 Pegasus 88,05 0,17 18,03 Peker GMYO 0,92 1,10 -60,67 Penguen Gıda 3,35 -1,76 -33,66 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 368,90 -0,94 Pera GMYO 1,19 0,00 -32,07 Pergamon Dış Ticaret 24,34 -1,06 32,80 Petkim 7,93 -1,00 59,24 Petrokent Turizm 7.100,00 -0,01 683,32 Pınar Et ve Un 19,82 -0,85 -9,43 Pınar Su 3,44 -0,58 -15,36 Pınar Süt 17,86 -0,72 -20,80 Plastikkart 18,82 6,03 32,12 Polisan Holding 2,92 0,00 -24,05 Politeknik Metal 528,50 -2,44 30,26 Prizma Press Matbaacılık 3,60 -1,10 -34,31 QNB Finans Fin. Kir. 86,75 0,46 -30,77 QNB Finansbank 43,02 -0,09 -38,85 QUA Granite Hayal Yapı 12,20 -0,49 Rainbow Polikarbonat 12,49 1,71 Ral Yatırım Holding 14,41 0,07 224,55 Ray Sigorta 15,31 2,75 -0,91 Reysaş GMYO 3,33 1,52 2,72 Reysaş Lojistik 4,52 0,00 -12,64 Rhea Girişim 1,85 0,00 -50,27 Rodrigo Tekstil 19,09 8,47 39,24 Royal Halı 3,31 -7,54 -3,78 RTA Laboratuvarları 20,88 0,29 -31,04 Sabancı Holding 13,27 -0,75 20,35 Safkar Ege Soğutmacılık 7,15 -0,42 -34,28 Sanel Mühendislik 5,75 3,42 68,13 Sanifoam Sünger 31,70 1,02 133,09 Sanko Pazarlama 9,27 -1,59 0,02 Saray Matbaacılık 3,94 1,03 -55,07 Sarkuysan 20,30 1,50 133,40 Sasa Polyester 51,65 0,58 244,69 Say Yenilenebilir Enerji 29,56 -2,44 247,36 Sekuro Plastik 16,65 -1,42 19,27 Selçuk Ecza Deposu 10,87 -1,54 -19,07 Selçuk Gıda 4,29 -0,23 -13,86 Selva Gıda Sanayi 13,78 -0,36 Senkron Güvenlik 22,96 2,87 -12,57 Serve Film Prodüksiyon 12,62 0,16 -21,13 Servet GMYO 94,10 2,28 20,03 Seyitler Kimya 14,57 -4,46 8,22 Silverline Endüstri 4,89 -0,81 -43,14 Sinpaş GMYO 4,27 0,71 2,15 Smartiks Yazılım 5,86 4,09 -33,86 Sodaş Sodyum Sanayii 31,78 9,97 20,67 Söktaş 2,36 -4,07 -27,40 Sönmez Filament 38,70 9,63 -27,24 Sönmez Pamuklu 9,00 2,27 -39,01 Sumaş Suni Tahta 92,30 -4,20 80,94 Şeker Fin. Kir. 5,46 -0,55 -14,69 Şekerbank 1,06 -0,93 -29,80 Şişe Cam 13,88 2,44 93,87 Şok Marketler Ticaret 13,22 -1,27 5,93 T. Halk Bankası 4,66 -0,85 -16,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,32 -0,38 -26,46 T.S.K.B. 1,47 -2,65 -15,83 T.Tuborg 19,62 0,00 10,65 Tat Gıda 11,86 0,85 2,58 TAV Havalimanları 32,56 0,18 52,86 Tek-Art Turizm 1,26 -0,79 -37,62 Tekfen Holding 20,64 -0,86 25,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,39 0,95 -26,21 Temapol Polimer Plastik 14,74 1,94 28,17 Tetamat Gıda Yatırımları 359,90 -4,56 66,39 TGS Dış Ticaret 14,62 0,07 15,03 Tofaş Oto. Fab. 73,90 -0,27 139,07 Torunlar GMYO 4,07 0,00 4,36 Trabzon Liman 30,22 -2,14 1,45 Trabzonspor Sportif 6,39 -4,05 161,89 Trend GMYO 6,42 -0,77 -48,93 TSKB GMYO 2,82 -0,35 -41,57 Tuğçelik 15,05 -5,52 86,26 Tukaş 7,34 0,96 -24,25 Turcas Petrol 4,03 -0,74 -16,91 Tureks Turizm Taşımacılık 10,25 -3,30 Turkcell 19,25 1,85 29,05 Tümosan Motor ve Traktör 19,86 2,74 41,15 Tüpraş 154,70 1,24 43,24 Türk Hava Yolları 20,98 0,96 62,51 Türk İlaç Serum 12,77 -4,84 Türk Prysmian Kablo 48,92 9,98 305,56 Türk Telekom 10,32 0,29 30,64 Türk Traktör 206,00 -1,44 20,91 Türker Proje Gayrimenkul 124,40 -0,48 10,19 Türkiye Sigorta 5,13 0,20 -16,96 Ufuk Yatırım 18,77 3,76 40,07 Ulaşlar Turizm Yat. 3,27 -2,10 -22,88 Ulusal Faktoring 2,61 -0,38 Ulusoy Elektrik 68,45 -0,07 33,30 Ulusoy Un Sanayi 6,46 -0,31 26,95 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,62 -0,61 -30,77 Utopya Turizm 12,99 -0,08 -66,52 Uzertaş Boya 34,30 -0,52 -39,40 Ülker Bisküvi 18,01 0,00 -19,30 Ünlü Yatırım Holding 5,38 -3,58 Vakıf Fin. Kir. 3,19 5,63 56,26 Vakıf GMYO 1,64 0,61 -31,63 Vakıf Yat. Ort. 5,69 4,79 -22,69 Vakıflar Bankası 3,77 -1,57 -19,96 Vakko Tekstil 9,69 -1,82 54,63 Vanet Gıda 4,44 -4,72 -42,56 VBT Yazılım 22,34 9,94 Verusa Holding 48,16 -0,66 6,83 Verusaturk Girisim 24,76 -0,24 89,76 Vestel 24,42 -1,05 47,25 Vestel Beyaz Eşya 7,75 -0,26 74,61 Viking Kağıt 6,33 -0,47 -29,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,52 -3,83 17,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,40 0,20 -18,76 Yataş 11,31 1,34 -20,07 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,20 3,23 -27,27 Yeni Gimat GMYO 21,28 0,28 83,57 Yeo Teknoloji 55,65 4,90 Yeşil GMYO 0,79 -1,25 -42,75 Yeşil Yapı 0,95 -1,04 -48,37 Yeşil Yatırım Holding 1,82 -1,09 -57,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.888,00 1,85 1,84 Yonga Mobilya 27,10 -3,28 -9,03 Yükselen Çelik 5,32 -0,75 2,40 Yünsa 13,06 0,23 -5,99 Ziraat GMYO 2,42 -0,82 Zorlu Enerji 1,69 0,00 -33,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel açılışı gerçekleştirecek AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi