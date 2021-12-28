Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.450,00
|-0,52
|17,16
|İş Bankası (C)
|7,62
|-4,39
|12,18
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,12
|-1,27
|-19,17
|İş Girişim
|8,14
|-1,09
|-57,04
|İş GMYO
|2,87
|1,06
|12,99
|İş Y. Men. Değ.
|22,18
|-1,07
|33,64
|İş Yat. Ort.
|3,04
|-1,30
|-9,61
|İşbir Holding
|68,50
|-1,44
|27,61
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,90
|1,42
|Işık Plastik
|5,17
|-4,08
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-2,27
|-24,56
|İttifak Holding
|1,24
|-1,59
|-44,39
|İz Hayvancılık Tarım
|19,69
|-1,06
|9,39
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|-2,10
|-29,60
|İzmir Fırça
|6,29
|0,32
|13,13
|Jantsa Jant Sanayi
|64,60
|-1,97
|55,86
|Kafein Yazılım
|19,40
|-0,51
|-9,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,75
|2,80
|Kaplamin
|27,14
|7,10
|-19,70
|Kardemir (A)
|7,85
|-0,76
|31,93
|Kardemir (B)
|7,87
|-0,38
|49,34
|Kardemir (D)
|9,40
|0,21
|62,63
|Karel Elektronik
|11,52
|1,05
|71,32
|Karsan Otomotiv
|3,50
|-0,85
|7,69
|Karsu Tekstil
|8,04
|-0,74
|-5,96
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,24
|2,63
|Kartonsan
|53,50
|0,94
|-43,49
|Katmerciler Ekipman
|1,45
|-1,36
|-16,30
|Kent Gıda
|174,60
|0,06
|-50,90
|Kerevitaş Gıda
|4,58
|-0,22
|-30,40
|Kervan Gıda
|11,99
|-0,42
|17,14
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|0,00
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,69
|-1,17
|-32,67
|Kızılbük GYO
|29,84
|1,50
|Klimasan Klima
|9,92
|-1,00
|17,57
|Koç Holding
|28,96
|-1,63
|41,60
|Konfrut Gıda
|4,46
|-0,89
|5,56
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,65
|-1,62
|182,42
|Konya Çimento
|1.002,50
|0,19
|-11,28
|Konya Kağıt
|7,30
|-0,95
|Koray GMYO
|6,09
|-1,46
|36,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,36
|-0,39
|95,24
|Koza Altın
|119,70
|1,53
|23,78
|Koza Madencilik
|18,06
|0,67
|16,59
|Körfez GMYO
|7,35
|0,41
|26,72
|Kristal Kola
|2,29
|7,51
|-25,04
|Kron Telekomünikasyon
|36,90
|-0,81
|0,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|220,00
|-8,71
|39,86
|Kuyas Yatırım
|4,58
|-1,72
|99,13
|Kütahya Porselen
|104,20
|-0,76
|106,54
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,50
|7,39
|Lider Faktoring
|4,19
|-0,71
|22,87
|Link Bilgisayar
|27,98
|0,58
|-11,44
|Logo Yazılım
|40,74
|-0,15
|30,83
|Lokman Hekim Sağlık
|13,28
|-3,49
|88,86
|Lüks Kadife
|52,10
|-0,76
|81,44
|Makina Takım
|3,20
|0,63
|-6,16
|Manas Enerji Yönetimi
|16,00
|-0,31
|Margün Enerji
|9,20
|-1,18
|Marka Yatırım Holding
|3,62
|5,23
|-43,70
|Marmaris Altınyunus
|243,10
|-2,92
|118,81
|Marshall
|225,50
|-0,22
|-26,48
|Martı GMYO
|0,88
|0,00
|-65,54
|Martı Otel
|1,81
|1,12
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,70
|0,10
|Mavi Giyim
|68,60
|1,70
|32,92
|Mazhar Zorlu Holding
|30,84
|-0,06
|-2,03
|Meditera Tıbbi Malzeme
|44,38
|-3,90
|Mega Polietilen
|6,01
|-2,91
|-21,54
|Menderes Tekstil
|2,09
|0,00
|-32,36
|Mercan Kimya
|9,53
|-1,04
|Merit Turizm
|27,78
|-3,21
|168,16
|Merko Gıda
|4,31
|-1,15
|-50,12
|Metemtur Yatırım
|3,98
|-3,16
|-50,78
|Metro Holding
|1,35
|-2,17
|-27,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|0,00
|-19,72
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,63
|-1,21
|-28,49
|Mia Teknoloji
|36,06
|4,10
|Migros Ticaret
|38,24
|-1,39
|-10,65
|Milpa
|3,50
|-0,85
|-23,91
|Mistral GMYO
|4,09
|0,25
|-12,53
|MLP Sağlık
|30,78
|-1,22
|54,91
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,25
|0,00
|-29,35
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,75
|-1,27
|-34,60
|Mondi Tire Kutsan
|9,76
|2,85
|28,42
|Nasmed Egepol
|7,36
|0,68
|Naturel Enerji
|40,92
|-0,20
|15,24
|Naturelgaz
|6,70
|-2,47
|Net Holding
|5,39
|1,51
|57,14
|Netaş Telekom.
|17,44
|0,29
|-37,89
|Niğbaş Niğde Beton
|14,08
|7,07
|-72,92
|Nuh Çimento
|54,45
|2,83
|13,37
|Nurol GMYO
|6,22
|0,48
|-14,68
|Odaş Elektrik
|1,35
|-0,74
|-53,82
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|27,58
|2,15
|Orge Enerji Elektrik
|6,14
|0,16
|33,12
|Orma Orman Mahsulleri
|35,04
|0,06
|138,04
|Osmanlı Menkul
|26,38
|-2,30
|-14,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,60
|-0,62
|-31,44
|Otokar
|358,10
|-1,46
|17,69
|Otto Holding
|33,48
|-8,57
|217,95
|Oyak Çimento
|7,66
|5,80
|-12,76
|Oyak Yat. Ort.
|6,88
|-1,01
|-0,32
|Oyak Yatırım Menkul
|51,55
|4,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,49
|-4,02
|16,56
|Özak GMYO
|5,87
|2,62
|15,10
|Özbal Çelik Boru
|26,10
|-2,17
|298,47
|Özderici GMYO
|1,57
|0,00
|-29,28
|Özerden Plastik
|7,41
|-0,67
|-17,67
|Pamel Elektrik
|85,60
|-0,81
|301,50
|Panora GMYO
|9,10
|0,78
|55,00
|Papilon Savunma
|13,56
|-0,37
|-40,36
|Park Elek.Madencilik
|6,28
|-2,03
|16,95
|Parsan
|31,72
|0,76
|30,53
|Pasifik GYO
|15,72
|-1,44
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,00
|0,00
|Pegasus
|88,05
|0,17
|18,03
|Peker GMYO
|0,92
|1,10
|-60,67
|Penguen Gıda
|3,35
|-1,76
|-33,66
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|368,90
|-0,94
|Pera GMYO
|1,19
|0,00
|-32,07
|Pergamon Dış Ticaret
|24,34
|-1,06
|32,80
|Petkim
|7,93
|-1,00
|59,24
|Petrokent Turizm
|7.100,00
|-0,01
|683,32
|Pınar Et ve Un
|19,82
|-0,85
|-9,43
|Pınar Su
|3,44
|-0,58
|-15,36
|Pınar Süt
|17,86
|-0,72
|-20,80
|Plastikkart
|18,82
|6,03
|32,12
|Polisan Holding
|2,92
|0,00
|-24,05
|Politeknik Metal
|528,50
|-2,44
|30,26
|Prizma Press Matbaacılık
|3,60
|-1,10
|-34,31
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,75
|0,46
|-30,77
|QNB Finansbank
|43,02
|-0,09
|-38,85
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,20
|-0,49
|Rainbow Polikarbonat
|12,49
|1,71
|Ral Yatırım Holding
|14,41
|0,07
|224,55
|Ray Sigorta
|15,31
|2,75
|-0,91
|Reysaş GMYO
|3,33
|1,52
|2,72
|Reysaş Lojistik
|4,52
|0,00
|-12,64
|Rhea Girişim
|1,85
|0,00
|-50,27
|Rodrigo Tekstil
|19,09
|8,47
|39,24
|Royal Halı
|3,31
|-7,54
|-3,78
|RTA Laboratuvarları
|20,88
|0,29
|-31,04
|Sabancı Holding
|13,27
|-0,75
|20,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,15
|-0,42
|-34,28
|Sanel Mühendislik
|5,75
|3,42
|68,13
|Sanifoam Sünger
|31,70
|1,02
|133,09
|Sanko Pazarlama
|9,27
|-1,59
|0,02
|Saray Matbaacılık
|3,94
|1,03
|-55,07
|Sarkuysan
|20,30
|1,50
|133,40
|Sasa Polyester
|51,65
|0,58
|244,69
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,56
|-2,44
|247,36
|Sekuro Plastik
|16,65
|-1,42
|19,27
|Selçuk Ecza Deposu
|10,87
|-1,54
|-19,07
|Selçuk Gıda
|4,29
|-0,23
|-13,86
|Selva Gıda Sanayi
|13,78
|-0,36
|Senkron Güvenlik
|22,96
|2,87
|-12,57
|Serve Film Prodüksiyon
|12,62
|0,16
|-21,13
|Servet GMYO
|94,10
|2,28
|20,03
|Seyitler Kimya
|14,57
|-4,46
|8,22
|Silverline Endüstri
|4,89
|-0,81
|-43,14
|Sinpaş GMYO
|4,27
|0,71
|2,15
|Smartiks Yazılım
|5,86
|4,09
|-33,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|31,78
|9,97
|20,67
|Söktaş
|2,36
|-4,07
|-27,40
|Sönmez Filament
|38,70
|9,63
|-27,24
|Sönmez Pamuklu
|9,00
|2,27
|-39,01
|Sumaş Suni Tahta
|92,30
|-4,20
|80,94
|Şeker Fin. Kir.
|5,46
|-0,55
|-14,69
|Şekerbank
|1,06
|-0,93
|-29,80
|Şişe Cam
|13,88
|2,44
|93,87
|Şok Marketler Ticaret
|13,22
|-1,27
|5,93
|T. Halk Bankası
|4,66
|-0,85
|-16,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,32
|-0,38
|-26,46
|T.S.K.B.
|1,47
|-2,65
|-15,83
|T.Tuborg
|19,62
|0,00
|10,65
|Tat Gıda
|11,86
|0,85
|2,58
|TAV Havalimanları
|32,56
|0,18
|52,86
|Tek-Art Turizm
|1,26
|-0,79
|-37,62
|Tekfen Holding
|20,64
|-0,86
|25,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,39
|0,95
|-26,21
|Temapol Polimer Plastik
|14,74
|1,94
|28,17
|Tetamat Gıda Yatırımları
|359,90
|-4,56
|66,39
|TGS Dış Ticaret
|14,62
|0,07
|15,03
|Tofaş Oto. Fab.
|73,90
|-0,27
|139,07
|Torunlar GMYO
|4,07
|0,00
|4,36
|Trabzon Liman
|30,22
|-2,14
|1,45
|Trabzonspor Sportif
|6,39
|-4,05
|161,89
|Trend GMYO
|6,42
|-0,77
|-48,93
|TSKB GMYO
|2,82
|-0,35
|-41,57
|Tuğçelik
|15,05
|-5,52
|86,26
|Tukaş
|7,34
|0,96
|-24,25
|Turcas Petrol
|4,03
|-0,74
|-16,91
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,25
|-3,30
|Turkcell
|19,25
|1,85
|29,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,86
|2,74
|41,15
|Tüpraş
|154,70
|1,24
|43,24
|Türk Hava Yolları
|20,98
|0,96
|62,51
|Türk İlaç Serum
|12,77
|-4,84
|Türk Prysmian Kablo
|48,92
|9,98
|305,56
|Türk Telekom
|10,32
|0,29
|30,64
|Türk Traktör
|206,00
|-1,44
|20,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,40
|-0,48
|10,19
|Türkiye Sigorta
|5,13
|0,20
|-16,96
|Ufuk Yatırım
|18,77
|3,76
|40,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,27
|-2,10
|-22,88
|Ulusal Faktoring
|2,61
|-0,38
|Ulusoy Elektrik
|68,45
|-0,07
|33,30
|Ulusoy Un Sanayi
|6,46
|-0,31
|26,95
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,62
|-0,61
|-30,77
|Utopya Turizm
|12,99
|-0,08
|-66,52
|Uzertaş Boya
|34,30
|-0,52
|-39,40
|Ülker Bisküvi
|18,01
|0,00
|-19,30
|Ünlü Yatırım Holding
|5,38
|-3,58
|Vakıf Fin. Kir.
|3,19
|5,63
|56,26
|Vakıf GMYO
|1,64
|0,61
|-31,63
|Vakıf Yat. Ort.
|5,69
|4,79
|-22,69
|Vakıflar Bankası
|3,77
|-1,57
|-19,96
|Vakko Tekstil
|9,69
|-1,82
|54,63
|Vanet Gıda
|4,44
|-4,72
|-42,56
|VBT Yazılım
|22,34
|9,94
|Verusa Holding
|48,16
|-0,66
|6,83
|Verusaturk Girisim
|24,76
|-0,24
|89,76
|Vestel
|24,42
|-1,05
|47,25
|Vestel Beyaz Eşya
|7,75
|-0,26
|74,61
|Viking Kağıt
|6,33
|-0,47
|-29,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,52
|-3,83
|17,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,40
|0,20
|-18,76
|Yataş
|11,31
|1,34
|-20,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,20
|3,23
|-27,27
|Yeni Gimat GMYO
|21,28
|0,28
|83,57
|Yeo Teknoloji
|55,65
|4,90
|Yeşil GMYO
|0,79
|-1,25
|-42,75
|Yeşil Yapı
|0,95
|-1,04
|-48,37
|Yeşil Yatırım Holding
|1,82
|-1,09
|-57,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.888,00
|1,85
|1,84
|Yonga Mobilya
|27,10
|-3,28
|-9,03
|Yükselen Çelik
|5,32
|-0,75
|2,40
|Yünsa
|13,06
|0,23
|-5,99
|Ziraat GMYO
|2,42
|-0,82
|Zorlu Enerji
|1,69
|0,00
|-33,18
(Son)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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