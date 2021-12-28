Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.450,00-0,5217,16
İş Bankası (C)7,62-4,3912,18
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,12-1,27-19,17
İş Girişim8,14-1,09-57,04
İş GMYO2,871,0612,99
İş Y. Men. Değ.22,18-1,0733,64
İş Yat. Ort.3,04-1,30-9,61
İşbir Holding68,50-1,4427,61
İşbir Sentetik Dokuma12,901,42

Işık Plastik5,17-4,08

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-2,27-24,56
İttifak Holding1,24-1,59-44,39
İz Hayvancılık Tarım19,69-1,069,39
İzmir Demir Çelik2,33-2,10-29,60
İzmir Fırça6,290,3213,13
Jantsa Jant Sanayi64,60-1,9755,86
Kafein Yazılım19,40-0,51-9,09
Kalekim Kimyevi Maddeler18,752,80

Kaplamin27,147,10-19,70
Kardemir (A)7,85-0,7631,93
Kardemir (B)7,87-0,3849,34
Kardemir (D)9,400,2162,63
Karel Elektronik11,521,0571,32
Karsan Otomotiv3,50-0,857,69
Karsu Tekstil8,04-0,74-5,96
Kartal Yenilenebilir Enerji15,242,63

Kartonsan53,500,94-43,49
Katmerciler Ekipman1,45-1,36-16,30
Kent Gıda174,600,06-50,90
Kerevitaş Gıda4,58-0,22-30,40
Kervan Gıda11,99-0,4217,14
Kervansaray Yat. Holding0,590,00-53,17
Kiler GMYO1,69-1,17-32,67
Kızılbük GYO29,841,50

Klimasan Klima9,92-1,0017,57
Koç Holding28,96-1,6341,60
Konfrut Gıda4,46-0,895,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,65-1,62182,42
Konya Çimento1.002,500,19-11,28
Konya Kağıt7,30-0,95

Koray GMYO6,09-1,4636,85
Kordsa Teknik Tekstil30,36-0,3995,24
Koza Altın119,701,5323,78
Koza Madencilik18,060,6716,59
Körfez GMYO7,350,4126,72
Kristal Kola2,297,51-25,04
Kron Telekomünikasyon36,90-0,810,16
Kuştur Kuşadası Turizm220,00-8,7139,86
Kuyas Yatırım4,58-1,7299,13
Kütahya Porselen104,20-0,76106,54
Kütahya Şeker Fabrikası30,507,39

Lider Faktoring4,19-0,7122,87
Link Bilgisayar27,980,58-11,44
Logo Yazılım40,74-0,1530,83
Lokman Hekim Sağlık13,28-3,4988,86
Lüks Kadife52,10-0,7681,44
Makina Takım3,200,63-6,16
Manas Enerji Yönetimi16,00-0,31

Margün Enerji9,20-1,18

Marka Yatırım Holding3,625,23-43,70
Marmaris Altınyunus243,10-2,92118,81
Marshall225,50-0,22-26,48
Martı GMYO0,880,00-65,54
Martı Otel1,811,12-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım20,700,10

Mavi Giyim68,601,7032,92
Mazhar Zorlu Holding30,84-0,06-2,03
Meditera Tıbbi Malzeme44,38-3,90

Mega Polietilen6,01-2,91-21,54
Menderes Tekstil2,090,00-32,36
Mercan Kimya9,53-1,04

Merit Turizm27,78-3,21168,16
Merko Gıda4,31-1,15-50,12
Metemtur Yatırım3,98-3,16-50,78
Metro Holding1,35-2,17-27,89
Metro Petrol ve Tesisleri2,320,00-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,63-1,21-28,49
Mia Teknoloji36,064,10

Migros Ticaret38,24-1,39-10,65
Milpa3,50-0,85-23,91
Mistral GMYO4,090,25-12,53
MLP Sağlık30,78-1,2254,91
MMC San. ve Tic. Yat.3,250,00-29,35
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,75-1,27-34,60
Mondi Tire Kutsan9,762,8528,42
Nasmed Egepol7,360,68

Naturel Enerji40,92-0,2015,24
Naturelgaz6,70-2,47

Net Holding5,391,5157,14
Netaş Telekom.17,440,29-37,89
Niğbaş Niğde Beton14,087,07-72,92
Nuh Çimento54,452,8313,37
Nurol GMYO6,220,48-14,68
Odaş Elektrik1,35-0,74-53,82
Orçay Ortaköy Çay Sanayi27,582,15

Orge Enerji Elektrik6,140,1633,12
Orma Orman Mahsulleri35,040,06138,04
Osmanlı Menkul26,38-2,30-14,20
Ostim Endüstriyel Yat1,60-0,62-31,44
Otokar358,10-1,4617,69
Otto Holding33,48-8,57217,95
Oyak Çimento7,665,80-12,76
Oyak Yat. Ort.6,88-1,01-0,32
Oyak Yatırım Menkul51,554,78

Oylum Sınai Yatırımlar5,49-4,0216,56
Özak GMYO5,872,6215,10
Özbal Çelik Boru26,10-2,17298,47
Özderici GMYO1,570,00-29,28
Özerden Plastik7,41-0,67-17,67
Pamel Elektrik85,60-0,81301,50
Panora GMYO9,100,7855,00
Papilon Savunma13,56-0,37-40,36
Park Elek.Madencilik6,28-2,0316,95
Parsan31,720,7630,53
Pasifik GYO15,72-1,44

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,000,00

Pegasus88,050,1718,03
Peker GMYO0,921,10-60,67
Penguen Gıda3,35-1,76-33,66
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım368,90-0,94

Pera GMYO1,190,00-32,07
Pergamon Dış Ticaret24,34-1,0632,80
Petkim7,93-1,0059,24
Petrokent Turizm7.100,00-0,01683,32
Pınar Et ve Un19,82-0,85-9,43
Pınar Su3,44-0,58-15,36
Pınar Süt17,86-0,72-20,80
Plastikkart18,826,0332,12
Polisan Holding2,920,00-24,05
Politeknik Metal528,50-2,4430,26
Prizma Press Matbaacılık3,60-1,10-34,31
QNB Finans Fin. Kir.86,750,46-30,77
QNB Finansbank43,02-0,09-38,85
QUA Granite Hayal Yapı12,20-0,49

Rainbow Polikarbonat12,491,71

Ral Yatırım Holding14,410,07224,55
Ray Sigorta15,312,75-0,91
Reysaş GMYO3,331,522,72
Reysaş Lojistik4,520,00-12,64
Rhea Girişim1,850,00-50,27
Rodrigo Tekstil19,098,4739,24
Royal Halı3,31-7,54-3,78
RTA Laboratuvarları20,880,29-31,04
Sabancı Holding13,27-0,7520,35
Safkar Ege Soğutmacılık7,15-0,42-34,28
Sanel Mühendislik5,753,4268,13
Sanifoam Sünger31,701,02133,09
Sanko Pazarlama9,27-1,590,02
Saray Matbaacılık3,941,03-55,07
Sarkuysan20,301,50133,40
Sasa Polyester51,650,58244,69
Say Yenilenebilir Enerji29,56-2,44247,36
Sekuro Plastik16,65-1,4219,27
Selçuk Ecza Deposu10,87-1,54-19,07
Selçuk Gıda4,29-0,23-13,86
Selva Gıda Sanayi13,78-0,36

Senkron Güvenlik22,962,87-12,57
Serve Film Prodüksiyon12,620,16-21,13
Servet GMYO94,102,2820,03
Seyitler Kimya14,57-4,468,22
Silverline Endüstri4,89-0,81-43,14
Sinpaş GMYO4,270,712,15
Smartiks Yazılım5,864,09-33,86
Sodaş Sodyum Sanayii31,789,9720,67
Söktaş2,36-4,07-27,40
Sönmez Filament38,709,63-27,24
Sönmez Pamuklu9,002,27-39,01
Sumaş Suni Tahta92,30-4,2080,94
Şeker Fin. Kir.5,46-0,55-14,69
Şekerbank1,06-0,93-29,80
Şişe Cam13,882,4493,87
Şok Marketler Ticaret13,22-1,275,93
T. Halk Bankası4,66-0,85-16,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,32-0,38-26,46
T.S.K.B.1,47-2,65-15,83
T.Tuborg19,620,0010,65
Tat Gıda11,860,852,58
TAV Havalimanları32,560,1852,86
Tek-Art Turizm1,26-0,79-37,62
Tekfen Holding20,64-0,8625,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,390,95-26,21
Temapol Polimer Plastik14,741,9428,17
Tetamat Gıda Yatırımları359,90-4,5666,39
TGS Dış Ticaret14,620,0715,03
Tofaş Oto. Fab.73,90-0,27139,07
Torunlar GMYO4,070,004,36
Trabzon Liman30,22-2,141,45
Trabzonspor Sportif6,39-4,05161,89
Trend GMYO6,42-0,77-48,93
TSKB GMYO2,82-0,35-41,57
Tuğçelik15,05-5,5286,26
Tukaş7,340,96-24,25
Turcas Petrol4,03-0,74-16,91
Tureks Turizm Taşımacılık10,25-3,30

Turkcell19,251,8529,05
Tümosan Motor ve Traktör19,862,7441,15
Tüpraş154,701,2443,24
Türk Hava Yolları20,980,9662,51
Türk İlaç Serum12,77-4,84

Türk Prysmian Kablo48,929,98305,56
Türk Telekom10,320,2930,64
Türk Traktör206,00-1,4420,91
Türker Proje Gayrimenkul124,40-0,4810,19
Türkiye Sigorta5,130,20-16,96
Ufuk Yatırım18,773,7640,07
Ulaşlar Turizm Yat.3,27-2,10-22,88
Ulusal Faktoring2,61-0,38

Ulusoy Elektrik68,45-0,0733,30
Ulusoy Un Sanayi6,46-0,3126,95
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,62-0,61-30,77
Utopya Turizm12,99-0,08-66,52
Uzertaş Boya34,30-0,52-39,40
Ülker Bisküvi18,010,00-19,30
Ünlü Yatırım Holding5,38-3,58

Vakıf Fin. Kir.3,195,6356,26
Vakıf GMYO1,640,61-31,63
Vakıf Yat. Ort.5,694,79-22,69
Vakıflar Bankası3,77-1,57-19,96
Vakko Tekstil9,69-1,8254,63
Vanet Gıda4,44-4,72-42,56
VBT Yazılım22,349,94

Verusa Holding48,16-0,666,83
Verusaturk Girisim24,76-0,2489,76
Vestel24,42-1,0547,25
Vestel Beyaz Eşya7,75-0,2674,61
Viking Kağıt6,33-0,47-29,67
Yapı ve Kredi Bank.3,52-3,8317,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,400,20-18,76
Yataş11,311,34-20,07
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,203,23-27,27
Yeni Gimat GMYO21,280,2883,57
Yeo Teknoloji55,654,90

Yeşil GMYO0,79-1,25-42,75
Yeşil Yapı0,95-1,04-48,37
Yeşil Yatırım Holding1,82-1,09-57,44
Yibitaş İnşaat Malzeme15.888,001,851,84
Yonga Mobilya27,10-3,28-9,03
Yükselen Çelik5,32-0,752,40
Yünsa13,060,23-5,99
Ziraat GMYO2,42-0,82

Zorlu Enerji1,690,00-33,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel açılışı gerçekleştirecek

Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel açılışı gerçekleştirecek

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title