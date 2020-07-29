Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A)293.500,00 76,99 İş Bankası (B)45.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 45.800,00 4,33 51,75 İş Bankası (C) 4,96 -1,39 -22,62 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 3,92 -1,75 3,16 İş Girişim 8,47 -1,51 122,89 İş GMYO 2,04 -0,97 15,91 İş Y. Men. Değ. 7,59 1,07 88,49 İş Yat. Ort. 2,65 -1,12 64,46 İşbir Holding 1.400,00 4,81 225,58 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 45,16 İttifak Holding 3,56 -1,11 -4,30 İz Hayvancılık Tarım 4,86 -1,42 85,75 İzmir Demir Çelik 18,06 0,39 120,51 İzmir Fırça 2,60 -0,76 44,44 Jantsa Jant Sanayi 128,50 2,96 141,60 Kafein Yazılım 17,98 -0,83 61,90 Kaplamin 9,30 -3,63 67,57 Kardemir (A) 4,36 -5,01 64,53 Kardemir (B) 3,48 -0,85 31,82 Kardemir (D) 3,03 0,00 13,91 Karel Elektronik 16,91 -0,06 16,38 Karsan Otomotiv 2,97 -0,67 87,97 Karsu Tekstil 5,68 0,35 75,31 Kartonsan 783,10 0,42 102,70 Katmerciler Ekipman 5,09 1,60 32,55 Kent Gıda 2.675,50 0,00 1421,90 Kerevitaş Gıda 5,31 -0,93 62,88 Kervansaray Yat. Holding 0,44 0,00 -20,00 Kiler GMYO 5,93 0,51 56,46 Klimasan Klima 15,71 -2,42 -25,94 Koç Holding 16,91 0,06 -15,49 Konfrut Gıda 12,09 -2,74 54,60 Konya Çimento 529,60 5,79 95,21 Kordsa Teknik Tekstil 11,87 -0,17 -6,65 Koza Altın 88,50 1,26 19,51 Koza Madencilik 14,55 1,32 45,06 Körfez GMYO 6,05 10,00 153,14 Kristal Kola 2,16 -0,46 43,05 Kron Telekomünikasyon 29,94 2,18 135,38 Kuştur Kuşadası Turizm 89,85 9,98 282,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,81 -1,06 70,30 Kütahya Porselen 34,30 -2,22 418,13 Lider Faktoring 3,00 1,35 63,49 Link Bilgisayar 25,50 -1,54 40,50 Logo Yazılım 89,00 1,08 46,38 Lokman Hekim Sağlık 8,27 -1,66 43,08 Lüks Kadife 18,80 -0,42 117,59 Makina Takım 2,19 1,39 16,49 Marka Yatırım Holding 2,44 -2,79 106,78 Marmaris Altınyunus 127,60 -2,22 79,72 Marshall 132,00 8,82 177,66 Martı GMYO 2,11 3,94 108,91 Martı Otel 1,20 -1,64 31,87 Mavi Giyim 42,62 -0,70 -26,39 Mazhar Zorlu Holding 15,76 0,00 30,36 Mega Polietilen 3,64 0,83 186,96 Menderes Tekstil 2,94 0,34 124,43 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 29,98 -5,31 54,22 Merko Gıda 1,91 -3,05 81,90 Metemtur Otelcilik 2,31 -0,43 29,78 Metro Holding 1,94 1,04 40,58 Metro Petrol ve Tesisleri 3,60 1,69 83,67 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 -1,65 -55,18 Migros Ticaret 42,40 0,24 75,06 Milpa 3,75 -0,79 71,23 Mistral GMYO 2,55 -0,78 34,92 MLP Sağlık 17,18 -1,60 7,37 MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 1,16 52,63 Mondi Tire Kutsan 6,19 -0,96 49,52 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,40 0,26 83,96 Net Holding 2,55 -1,16 -1,92 Netaş Telekom. 16,66 -0,42 27,57 Niğbaş Niğde Beton 16,73 -9,96 169,84 Nuh Çimento 16,97 -0,18 54,49 Nurol GMYO 7,89 -4,01 121,01 Odaş Elektrik 2,52 0,00 74,31 Olmuksan-IP 5,05 -1,75 97,19 Orge Enerji Elektrik 7,30 1,11 47,18 Orma Orman Mahsulleri 12,55 3,55 354,71 Osmanlı Menkul 13,30 -4,32 218,54 Ostim Endüstriyel Yat 2,79 -1,41 66,07 Otokar 168,00 -0,36 14,25 Oyak Çimento 8,27 0,85 50,43 Oyak Yat. Ort. 6,26 -1,88 171,15 Oylum Sınai Yatırımlar 3,42 -1,44 10,72 Özak GMYO 4,59 -0,22 78,60 Özbal Çelik Boru 3,33 0,91 106,59 Özderici GMYO 2,31 1,32 47,13 Özerden Plastik 2,00 2,04 -12,28 Panora GMYO 5,58 -1,24 -0,39 Papilon Savunma 15,80 -1,56 105,03 Park Elek.Madencilik 4,26 -2,07 39,67 Parsan 19,05 1,22 12,46 Pegasus 49,20 -1,05 -43,06 Peker GMYO 10,44 -2,06 233,55 Penguen Gıda 2,93 2,45 220,08 Pera GMYO 1,63 1,87 73,40 Pergamon Dış Ticaret 12,39 0,08 60,12 Petkim 4,01 -1,47 5,25 Petrokent Turizm 867,90 10,00 577,52 Pınar Et ve Un 18,92 -1,05 106,32 Pınar Su 5,47 0,37 135,78 Pınar Süt 19,15 0,10 51,14 Plastikkart 12,40 -0,64 33,76 Polisan Holding 3,24 -0,92 7,37 Politeknik Metal 157,40 -5,01 106,91 Prizma Press Matbaacılık 3,83 0,79 -10,93 QNB Finans Fin. Kir. 163,30 9,97 26,49 QNB Finansbank 80,90 9,99 115,73 Ral Yatırım Holding 21,00 0,77 208,82 Ray Sigorta 6,28 -3,38 83,63 Reysaş GMYO 5,00 -1,19 8,93 Reysaş Lojistik 5,13 -1,54 17,12 Rhea Girişim 2,42 -0,82 103,36 Rodrigo Tekstil 2,54 0,00 40,33 Royal Halı 1,97 -7,94 43,80 RTA Laboratuvarları 31,48 -1,62 1256,90 Sabancı Holding 8,75 -1,24 -4,05 Safkar Ege Soğutmacılık 4,16 -0,48 90,83 Sanel Mühendislik 3,47 -2,25 18,27 Sanifoam Sünger 5,79 0,00 15,80 Sanko Pazarlama 7,60 -0,78 -0,66 Saray Matbaacılık 3,58 1,13 176,92 Sarkuysan 6,88 -0,15 44,35 Sasa Polyester 13,64 0,29 76,46 Say Reklamcılık 4,19 -0,48 87,05 Sekuro Plastik 7,62 1,06 42,16 Selçuk Ecza Deposu 8,21 -0,85 37,64 Selçuk Gıda 3,22 -0,92 87,21 Senkron Güvenlik 2,30 0,00 -15,75 Serve Film Prodüksiyon 5,81 0,17 265,41 Servet GMYO 22,76 -1,04 167,76 Seyitler Kimya 8,60 0,23 26,66 Silverline Endüstri 3,57 -2,19 65,28 Sinpaş GMYO 1,46 0,69 25,86 Smartiks Yazılım 7,91 -1,00 -19,37 Soda Sanayii 6,77 -1,17 14,23 Sodaş Sodyum Sanayii 12,09 0,42 214,34 Söktaş 3,89 -0,51 128,75 Sönmez Filament 9,57 1,81 96,11 Sönmez Pamuklu 9,68 0,62 96,75 Sumaş Suni Tahta 17,45 -0,06 76,26 Şeker Fin. Kir. 4,55 -1,30 -4,81 Şekerbank 1,49 0,68 13,74 Şişe Cam 5,90 -1,83 15,19 Şok Marketler 13,24 0,30 23,05 T. Halk Bankası 5,41 0,19 -8,46 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 48,98 4,84 12,34 T.S.K.B. 1,17 0,00 -3,31 T.Tuborg 14,52 -0,82 22,02 Taç Tarım Ürünleri 5,20 0,00 66,67 Tat Gıda 11,07 1,93 81,96 TAV Havalimanları 16,90 -0,59 -37,79 Taze Kuru Gıda 49,12 9,99 578,45 Tek-Art Turizm 1,67 0,00 32,54 Tekfen Holding 15,09 -3,21 -18,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -3,76 58,33 Temapol Polimer Plastik 7,66 -0,13 46,74 TGS Dış Ticaret 8,37 3,98 79,23 Tofaş Oto. Fab. 26,34 5,53 13,04 Torunlar GMYO 4,50 0,45 63,64 Trabzon Liman 14,11 0,43 32,36 Trabzonspor Sportif 3,99 1,53 85,58 Trakya Cam 3,87 -2,76 14,13 Trend GMYO 5,78 0,17 162,73 TSKB GMYO 3,17 -0,31 136,57 Tuğçelik 6,24 0,81 57,97 Tukaş 8,40 -0,83 -31,98 Turcas Petrol 3,57 0,28 33,71 Turkcell 15,14 -0,53 9,71 Tümosan Motor ve Traktör 7,79 0,52 21,53 Tüpraş 84,05 -0,47 -33,71 Türk Hava Yolları 11,01 -0,45 -23,86 Türk Prysmian Kablo 5,54 2,21 114,69 Türk Telekom 7,56 -0,53 4,77 Türk Traktör 103,80 2,77 96,18 Türker Proje Gayrimenkul 58,00 -1,69 38,10 Ufuk Yatırım 6,60 0,00 155,81 Ulaşlar Turizm Yat. 4,75 0,00 124,06 Ulusoy Elektrik 43,92 0,46 65,11 Ulusoy Un Sanayi 9,32 -1,06 143,98 Umpaş Holding 0,71 -2,74 14,52 Uşak Seramik 1,70 -1,16 40,09 Utopya Turizm 7,10 0,28 44,31 Uzertaş Boya 4,04 -9,82 81,98 Ülker Bisküvi 26,10 -2,39 16,73 Vakıf Fin. Kir. 4,14 5,61 71,07 Vakıf GMYO 3,04 0,33 75,62 Vakıf Yat. Ort. 11,88 10,00 552,34 Vakıflar Bankası 4,47 -0,89 -18,87 Vakko Tekstil 5,05 -0,98 11,23 Vanet Gıda 1,66 0,61 16,08 Verusa Holding 28,46 -1,32 53,42 Verusaturk Girisim 5,84 -1,52 11,05 Vestel 17,86 1,36 41,52 Vestel Beyaz Eşya 27,76 -1,28 31,57 Viking Kağıt 4,86 -1,22 159,89 Yapı Kredi Koray GMYO 3,85 0,00 59,09 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 -0,44 -9,68 Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,10 1,51 125,38 Yataş 9,02 -0,88 22,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,77 5,73 72,05 Yeni Gimat GMYO 12,00 0,33 0,24 Yeşil GMYO 0,89 0,00 39,06 Yeşil Yapı 0,92 0,00 39,39 Yeşil Yatırım Holding 17,61 2,38 56,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.100,00 -1,39 141,09 Yonga Mobilya 28,00 7,53 203,27 Yükselen Çelik 17,23 6,75 181,08 Yünsa 14,01 -1,41 39,16 Zorlu Enerji 2,41 -0,41 47,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA