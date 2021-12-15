Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 51.499,00 3,42 27,16 İş Bankası (C) 8,38 -0,48 23,37 İş Bankası (Kur.) 664.400,00 10,00 74,84 İş Fin.Kir. 3,77 -3,58 -2,33 İş Girişim 9,36 -6,77 -50,61 İş GMYO 2,74 2,62 7,87 İş Y. Men. Değ. 23,04 0,00 38,82 İş Yat. Ort. 3,18 -1,24 -5,44 İşbir Holding 54,55 -0,91 1,62 İşbir Sentetik Dokuma 12,07 1,17 Işık Plastik 5,18 -4,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 -4,00 -15,79 İttifak Holding 1,37 -2,14 -38,57 İz Hayvancılık Tarım 20,50 -4,12 13,89 İzmir Demir Çelik 2,82 -3,42 -14,79 İzmir Fırça 6,81 -4,08 22,48 Jantsa Jant Sanayi 72,50 -4,23 74,92 Kafein Yazılım 21,32 -4,31 -0,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,32 -3,07 Kaplamin 27,90 -4,45 -17,46 Kardemir (A) 10,46 -2,24 75,80 Kardemir (B) 10,45 -1,79 98,29 Kardemir (D) 11,61 -0,68 100,87 Karel Elektronik 13,06 -0,76 94,22 Karsan Otomotiv 4,18 -4,13 28,62 Karsu Tekstil 8,83 -3,60 3,27 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,50 -3,59 Kartonsan 63,40 -2,98 -33,03 Katmerciler Ekipman 1,47 -4,55 -15,14 Kent Gıda 183,10 0,11 -48,51 Kerevitaş Gıda 5,16 -4,62 -21,58 Kervan Gıda 13,54 -0,59 32,29 Kervansaray Yat. Holding 0,64 1,59 -49,21 Kiler GMYO 2,15 6,97 -14,34 Kızılbük GYO 31,78 7,00 Klimasan Klima 11,96 -5,08 41,75 Koç Holding 35,90 4,06 75,53 Konfrut Gıda 4,92 -2,38 16,45 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,50 -2,66 194,49 Konya Çimento 1.186,00 -2,22 4,96 Konya Kağıt 7,73 -2,52 Koray GMYO 7,14 0,56 60,45 Kordsa Teknik Tekstil 40,20 -1,86 158,52 Koza Altın 143,00 -0,28 47,88 Koza Madencilik 22,70 -0,26 46,55 Körfez GMYO 6,30 -0,79 8,62 Kristal Kola 1,65 -2,94 -45,99 Kron Telekomünikasyon 41,12 -4,28 11,62 Kuştur Kuşadası Turizm 235,30 -4,74 49,59 Kuyas Yatırım 4,45 -1,98 93,48 Kütahya Porselen 111,50 -2,79 121,01 Kütahya Şeker Fabrikası 30,76 -1,79 Lider Faktoring 4,13 -1,43 21,11 Link Bilgisayar 30,30 -5,13 -4,10 Logo Yazılım 49,84 -0,32 60,05 Lokman Hekim Sağlık 13,36 -2,84 90,00 Lüks Kadife 57,45 -3,93 100,07 Makina Takım 3,58 -3,24 4,99 Manas Enerji Yönetimi 15,55 -3,54 Margün Enerji 9,79 -3,26 Marka Yatırım Holding 3,87 -1,53 -39,81 Marmaris Altınyunus 287,00 8,84 158,33 Marshall 243,70 -5,47 -20,54 Martı GMYO 0,99 -2,94 -61,23 Martı Otel 1,84 2,22 -13,62 Matriks Bilgi Dağıtım 23,10 -2,20 Mavi Giyim 77,75 -0,32 50,65 Mazhar Zorlu Holding 35,54 4,53 12,90 Meditera Tıbbi Malzeme 47,32 1,63 Mega Polietilen 6,23 -0,32 -18,67 Menderes Tekstil 2,36 -4,07 -23,62 Mercan Kimya 10,39 -2,81 Merit Turizm 30,90 -9,97 198,28 Merko Gıda 5,58 -3,96 -35,42 Metemtur Yatırım 3,86 -5,85 -52,26 Metro Holding 1,20 2,56 -35,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 -2,42 -16,26 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 -1,12 -22,35 Mia Teknoloji 34,30 -7,94 Migros Ticaret 46,54 0,00 8,74 Milpa 4,02 -3,83 -12,61 Mistral GMYO 4,40 -1,35 -5,90 MLP Sağlık 37,74 9,97 89,93 MMC San. ve Tic. Yat. 4,00 -7,62 -13,04 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,83 -6,56 -25,49 Mondi Tire Kutsan 10,98 -5,75 44,47 Nasmed Egepol 8,41 -3,89 Naturel Enerji 40,30 -1,80 13,50 Naturelgaz 7,73 -2,40 Net Holding 5,85 -3,31 70,55 Netaş Telekom. 19,83 -3,55 -29,38 Niğbaş Niğde Beton 16,73 9,99 -67,83 Nuh Çimento 47,20 -2,48 -1,72 Nurol GMYO 7,80 -6,59 7,00 Odaş Elektrik 1,51 -4,43 -48,35 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 22,14 -5,63 Orge Enerji Elektrik 7,08 -4,84 53,50 Orma Orman Mahsulleri 38,00 -0,05 158,15 Osmanlı Menkul 31,12 -5,75 1,22 Ostim Endüstriyel Yat 1,76 -4,35 -24,58 Otokar 412,50 -2,02 35,56 Otto Holding 28,40 5,26 169,71 Oyak Çimento 8,12 -3,45 -7,52 Oyak Yat. Ort. 7,23 -3,21 4,75 Oyak Yatırım Menkul 44,00 1,01 Oylum Sınai Yatırımlar 7,57 -9,99 60,72 Özak GMYO 7,10 -3,27 39,22 Özbal Çelik Boru 23,00 0,97 251,15 Özderici GMYO 1,70 -3,41 -23,42 Özerden Plastik 7,69 -2,04 -14,56 Pamel Elektrik 83,85 2,63 293,29 Panora GMYO 8,90 -2,94 51,60 Papilon Savunma 14,61 -3,18 -35,75 Park Elek.Madencilik 6,03 -5,04 12,29 Parsan 36,64 -2,76 50,78 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,62 -1,02 Pegasus 104,40 1,85 39,95 Peker GMYO 1,04 -3,70 -55,54 Penguen Gıda 4,16 -4,37 -17,62 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 435,50 3,44 Pera GMYO 1,35 -2,17 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 25,96 -3,85 41,63 Petkim 10,37 2,27 108,23 Petrokent Turizm 5.512,10 10,00 508,13 Pınar Et ve Un 21,94 -2,40 0,26 Pınar Su 3,79 -0,52 -6,75 Pınar Süt 21,02 -2,05 -6,78 Plastikkart 18,29 -1,67 28,40 Polisan Holding 3,19 -3,33 -17,03 Politeknik Metal 537,00 4,88 32,36 Prizma Press Matbaacılık 3,98 -2,45 -27,37 QNB Finans Fin. Kir. 78,15 -4,70 -37,63 QNB Finansbank 41,80 -4,74 -40,58 QUA Granite Hayal Yapı 13,90 -4,07 Rainbow Polikarbonat 13,31 0,60 Ral Yatırım Holding 13,45 -9,73 202,93 Ray Sigorta 14,06 -5,00 -9,00 Reysaş GMYO 3,61 -6,72 11,36 Reysaş Lojistik 5,55 -3,65 7,27 Rhea Girişim 1,98 -3,41 -46,77 Rodrigo Tekstil 14,58 -1,62 6,35 Royal Halı 3,34 -4,30 -2,91 RTA Laboratuvarları 21,94 -1,44 -27,54 Sabancı Holding 15,49 0,06 40,49 Safkar Ege Soğutmacılık 7,81 -4,29 -28,22 Sanel Mühendislik 5,16 -1,15 50,88 Sanifoam Sünger 33,08 0,67 143,24 Sanko Pazarlama 10,44 0,00 12,65 Saray Matbaacılık 4,29 0,23 -51,08 Sarkuysan 22,22 -1,68 155,48 Sasa Polyester 51,85 -1,89 246,03 Say Yenilenebilir Enerji 30,00 -1,57 252,53 Sekuro Plastik 19,66 1,39 40,83 Selçuk Ecza Deposu 12,23 -4,30 -8,95 Selçuk Gıda 4,53 -4,83 -9,04 Selva Gıda Sanayi 10,56 4,04 Senkron Güvenlik 24,00 -4,38 -8,61 Serve Film Prodüksiyon 13,75 -0,36 -14,06 Servet GMYO 99,00 -1,30 26,28 Seyitler Kimya 15,65 0,13 16,24 Silverline Endüstri 5,32 -3,97 -38,14 Sinpaş GMYO 4,08 0,49 -2,39 Smartiks Yazılım 5,38 -3,58 -39,28 Sodaş Sodyum Sanayii 32,68 -9,97 24,09 Söktaş 2,85 -4,68 -12,33 Sönmez Filament 37,26 -9,96 -29,94 Sönmez Pamuklu 9,78 -4,12 -33,72 Sumaş Suni Tahta 85,00 0,00 66,63 Şeker Fin. Kir. 5,15 -6,70 -19,53 Şekerbank 1,22 -3,17 -19,21 Şişe Cam 16,23 -2,17 126,69 Şok Marketler Ticaret 16,37 -1,39 31,17 T. Halk Bankası 5,51 -2,48 -0,90 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,16 0,80 -19,07 T.S.K.B. 1,64 -3,53 -6,10 T.Tuborg 22,00 -2,22 24,08 Tat Gıda 12,39 -1,67 7,17 TAV Havalimanları 38,66 1,58 81,50 Tek-Art Turizm 1,40 -4,11 -30,69 Tekfen Holding 26,10 -0,38 59,15 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 -4,56 -15,36 Temapol Polimer Plastik 15,78 -4,48 37,22 Tetamat Gıda Yatırımları 275,00 10,00 27,14 TGS Dış Ticaret 16,12 -2,54 26,83 Tofaş Oto. Fab. 90,55 -2,37 192,94 Torunlar GMYO 4,58 -2,35 17,44 Trabzon Liman 40,78 -1,78 26,96 Trabzonspor Sportif 6,85 -4,20 180,74 Trend GMYO 6,65 -4,32 -47,10 TSKB GMYO 2,91 -3,00 -39,71 Tuğçelik 15,85 -4,63 96,16 Tukaş 8,00 -2,44 -17,44 Turcas Petrol 4,56 2,47 -5,98 Tureks Turizm Taşımacılık 13,17 -0,23 Turkcell 22,12 2,79 48,30 Tümosan Motor ve Traktör 20,54 -5,35 45,98 Tüpraş 193,60 1,26 79,26 Türk Hava Yolları 23,48 3,99 81,87 Türk İlaç Serum 12,03 -2,04 Türk Prysmian Kablo 62,45 -6,37 417,72 Türk Telekom 10,49 -4,98 32,80 Türk Traktör 229,10 -2,55 34,47 Türker Proje Gayrimenkul 132,90 -2,28 17,71 Türkiye Sigorta 5,82 -1,85 -5,80 Ufuk Yatırım 19,18 0,47 43,13 Ulaşlar Turizm Yat. 3,56 -3,00 -16,04 Ulusal Faktoring 2,44 -1,21 Ulusoy Elektrik 68,30 -2,50 33,01 Ulusoy Un Sanayi 7,00 0,00 37,57 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,81 -6,70 -22,65 Utopya Turizm 15,35 2,33 -60,44 Uzertaş Boya 33,18 -3,55 -41,38 Ülker Bisküvi 22,16 -1,77 -0,71 Ünlü Yatırım Holding 6,87 3,46 Vakıf Fin. Kir. 5,54 -3,99 62,56 Vakıf GMYO 1,89 -3,08 -21,21 Vakıf Yat. Ort. 5,95 -1,65 -19,16 Vakıflar Bankası 4,20 -2,33 -10,83 Vakko Tekstil 10,77 -3,67 71,87 Vanet Gıda 6,79 9,87 -12,16 VBT Yazılım 21,92 -4,36 Verusa Holding 52,75 -3,21 17,01 Verusaturk Girisim 24,32 -2,56 86,39 Vestel 29,68 -2,05 78,97 Vestel Beyaz Eşya 8,03 -2,19 80,92 Viking Kağıt 6,95 -4,14 -22,78 Yapı ve Kredi Bank. 3,83 -1,79 27,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,30 -3,81 -10,75 Yataş 13,09 -2,82 -7,49 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,12 -1,89 -29,09 Yeni Gimat GMYO 22,14 9,39 90,99 Yeo Teknoloji 56,15 -3,69 Yeşil GMYO 0,91 -3,19 -34,06 Yeşil Yapı 1,06 -3,64 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,03 -1,93 -52,53 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.900,00 -8,01 -10,90 Yonga Mobilya 27,00 -5,06 -9,36 Yükselen Çelik 6,23 -3,86 19,91 Yünsa 13,36 -5,65 -3,83 Ziraat GMYO 2,77 -3,48 Zorlu Enerji 1,80 -1,10 -28,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi