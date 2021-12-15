Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)51.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|51.499,00
|3,42
|27,16
|İş Bankası (C)
|8,38
|-0,48
|23,37
|İş Bankası (Kur.)
|664.400,00
|10,00
|74,84
|İş Fin.Kir.
|3,77
|-3,58
|-2,33
|İş Girişim
|9,36
|-6,77
|-50,61
|İş GMYO
|2,74
|2,62
|7,87
|İş Y. Men. Değ.
|23,04
|0,00
|38,82
|İş Yat. Ort.
|3,18
|-1,24
|-5,44
|İşbir Holding
|54,55
|-0,91
|1,62
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,07
|1,17
|Işık Plastik
|5,18
|-4,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|-4,00
|-15,79
|İttifak Holding
|1,37
|-2,14
|-38,57
|İz Hayvancılık Tarım
|20,50
|-4,12
|13,89
|İzmir Demir Çelik
|2,82
|-3,42
|-14,79
|İzmir Fırça
|6,81
|-4,08
|22,48
|Jantsa Jant Sanayi
|72,50
|-4,23
|74,92
|Kafein Yazılım
|21,32
|-4,31
|-0,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,32
|-3,07
|Kaplamin
|27,90
|-4,45
|-17,46
|Kardemir (A)
|10,46
|-2,24
|75,80
|Kardemir (B)
|10,45
|-1,79
|98,29
|Kardemir (D)
|11,61
|-0,68
|100,87
|Karel Elektronik
|13,06
|-0,76
|94,22
|Karsan Otomotiv
|4,18
|-4,13
|28,62
|Karsu Tekstil
|8,83
|-3,60
|3,27
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,50
|-3,59
|Kartonsan
|63,40
|-2,98
|-33,03
|Katmerciler Ekipman
|1,47
|-4,55
|-15,14
|Kent Gıda
|183,10
|0,11
|-48,51
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|-4,62
|-21,58
|Kervan Gıda
|13,54
|-0,59
|32,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|1,59
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,15
|6,97
|-14,34
|Kızılbük GYO
|31,78
|7,00
|Klimasan Klima
|11,96
|-5,08
|41,75
|Koç Holding
|35,90
|4,06
|75,53
|Konfrut Gıda
|4,92
|-2,38
|16,45
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,50
|-2,66
|194,49
|Konya Çimento
|1.186,00
|-2,22
|4,96
|Konya Kağıt
|7,73
|-2,52
|Koray GMYO
|7,14
|0,56
|60,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|40,20
|-1,86
|158,52
|Koza Altın
|143,00
|-0,28
|47,88
|Koza Madencilik
|22,70
|-0,26
|46,55
|Körfez GMYO
|6,30
|-0,79
|8,62
|Kristal Kola
|1,65
|-2,94
|-45,99
|Kron Telekomünikasyon
|41,12
|-4,28
|11,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|235,30
|-4,74
|49,59
|Kuyas Yatırım
|4,45
|-1,98
|93,48
|Kütahya Porselen
|111,50
|-2,79
|121,01
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,76
|-1,79
|Lider Faktoring
|4,13
|-1,43
|21,11
|Link Bilgisayar
|30,30
|-5,13
|-4,10
|Logo Yazılım
|49,84
|-0,32
|60,05
|Lokman Hekim Sağlık
|13,36
|-2,84
|90,00
|Lüks Kadife
|57,45
|-3,93
|100,07
|Makina Takım
|3,58
|-3,24
|4,99
|Manas Enerji Yönetimi
|15,55
|-3,54
|Margün Enerji
|9,79
|-3,26
|Marka Yatırım Holding
|3,87
|-1,53
|-39,81
|Marmaris Altınyunus
|287,00
|8,84
|158,33
|Marshall
|243,70
|-5,47
|-20,54
|Martı GMYO
|0,99
|-2,94
|-61,23
|Martı Otel
|1,84
|2,22
|-13,62
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,10
|-2,20
|Mavi Giyim
|77,75
|-0,32
|50,65
|Mazhar Zorlu Holding
|35,54
|4,53
|12,90
|Meditera Tıbbi Malzeme
|47,32
|1,63
|Mega Polietilen
|6,23
|-0,32
|-18,67
|Menderes Tekstil
|2,36
|-4,07
|-23,62
|Mercan Kimya
|10,39
|-2,81
|Merit Turizm
|30,90
|-9,97
|198,28
|Merko Gıda
|5,58
|-3,96
|-35,42
|Metemtur Yatırım
|3,86
|-5,85
|-52,26
|Metro Holding
|1,20
|2,56
|-35,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|-2,42
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|-1,12
|-22,35
|Mia Teknoloji
|34,30
|-7,94
|Migros Ticaret
|46,54
|0,00
|8,74
|Milpa
|4,02
|-3,83
|-12,61
|Mistral GMYO
|4,40
|-1,35
|-5,90
|MLP Sağlık
|37,74
|9,97
|89,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,00
|-7,62
|-13,04
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|0,58
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,83
|-6,56
|-25,49
|Mondi Tire Kutsan
|10,98
|-5,75
|44,47
|Nasmed Egepol
|8,41
|-3,89
|Naturel Enerji
|40,30
|-1,80
|13,50
|Naturelgaz
|7,73
|-2,40
|Net Holding
|5,85
|-3,31
|70,55
|Netaş Telekom.
|19,83
|-3,55
|-29,38
|Niğbaş Niğde Beton
|16,73
|9,99
|-67,83
|Nuh Çimento
|47,20
|-2,48
|-1,72
|Nurol GMYO
|7,80
|-6,59
|7,00
|Odaş Elektrik
|1,51
|-4,43
|-48,35
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|22,14
|-5,63
|Orge Enerji Elektrik
|7,08
|-4,84
|53,50
|Orma Orman Mahsulleri
|38,00
|-0,05
|158,15
|Osmanlı Menkul
|31,12
|-5,75
|1,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|-4,35
|-24,58
|Otokar
|412,50
|-2,02
|35,56
|Otto Holding
|28,40
|5,26
|169,71
|Oyak Çimento
|8,12
|-3,45
|-7,52
|Oyak Yat. Ort.
|7,23
|-3,21
|4,75
|Oyak Yatırım Menkul
|44,00
|1,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,57
|-9,99
|60,72
|Özak GMYO
|7,10
|-3,27
|39,22
|Özbal Çelik Boru
|23,00
|0,97
|251,15
|Özderici GMYO
|1,70
|-3,41
|-23,42
|Özerden Plastik
|7,69
|-2,04
|-14,56
|Pamel Elektrik
|83,85
|2,63
|293,29
|Panora GMYO
|8,90
|-2,94
|51,60
|Papilon Savunma
|14,61
|-3,18
|-35,75
|Park Elek.Madencilik
|6,03
|-5,04
|12,29
|Parsan
|36,64
|-2,76
|50,78
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,62
|-1,02
|Pegasus
|104,40
|1,85
|39,95
|Peker GMYO
|1,04
|-3,70
|-55,54
|Penguen Gıda
|4,16
|-4,37
|-17,62
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|435,50
|3,44
|Pera GMYO
|1,35
|-2,17
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|25,96
|-3,85
|41,63
|Petkim
|10,37
|2,27
|108,23
|Petrokent Turizm
|5.512,10
|10,00
|508,13
|Pınar Et ve Un
|21,94
|-2,40
|0,26
|Pınar Su
|3,79
|-0,52
|-6,75
|Pınar Süt
|21,02
|-2,05
|-6,78
|Plastikkart
|18,29
|-1,67
|28,40
|Polisan Holding
|3,19
|-3,33
|-17,03
|Politeknik Metal
|537,00
|4,88
|32,36
|Prizma Press Matbaacılık
|3,98
|-2,45
|-27,37
|QNB Finans Fin. Kir.
|78,15
|-4,70
|-37,63
|QNB Finansbank
|41,80
|-4,74
|-40,58
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,90
|-4,07
|Rainbow Polikarbonat
|13,31
|0,60
|Ral Yatırım Holding
|13,45
|-9,73
|202,93
|Ray Sigorta
|14,06
|-5,00
|-9,00
|Reysaş GMYO
|3,61
|-6,72
|11,36
|Reysaş Lojistik
|5,55
|-3,65
|7,27
|Rhea Girişim
|1,98
|-3,41
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|14,58
|-1,62
|6,35
|Royal Halı
|3,34
|-4,30
|-2,91
|RTA Laboratuvarları
|21,94
|-1,44
|-27,54
|Sabancı Holding
|15,49
|0,06
|40,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,81
|-4,29
|-28,22
|Sanel Mühendislik
|5,16
|-1,15
|50,88
|Sanifoam Sünger
|33,08
|0,67
|143,24
|Sanko Pazarlama
|10,44
|0,00
|12,65
|Saray Matbaacılık
|4,29
|0,23
|-51,08
|Sarkuysan
|22,22
|-1,68
|155,48
|Sasa Polyester
|51,85
|-1,89
|246,03
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,00
|-1,57
|252,53
|Sekuro Plastik
|19,66
|1,39
|40,83
|Selçuk Ecza Deposu
|12,23
|-4,30
|-8,95
|Selçuk Gıda
|4,53
|-4,83
|-9,04
|Selva Gıda Sanayi
|10,56
|4,04
|Senkron Güvenlik
|24,00
|-4,38
|-8,61
|Serve Film Prodüksiyon
|13,75
|-0,36
|-14,06
|Servet GMYO
|99,00
|-1,30
|26,28
|Seyitler Kimya
|15,65
|0,13
|16,24
|Silverline Endüstri
|5,32
|-3,97
|-38,14
|Sinpaş GMYO
|4,08
|0,49
|-2,39
|Smartiks Yazılım
|5,38
|-3,58
|-39,28
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,68
|-9,97
|24,09
|Söktaş
|2,85
|-4,68
|-12,33
|Sönmez Filament
|37,26
|-9,96
|-29,94
|Sönmez Pamuklu
|9,78
|-4,12
|-33,72
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|0,00
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|5,15
|-6,70
|-19,53
|Şekerbank
|1,22
|-3,17
|-19,21
|Şişe Cam
|16,23
|-2,17
|126,69
|Şok Marketler Ticaret
|16,37
|-1,39
|31,17
|T. Halk Bankası
|5,51
|-2,48
|-0,90
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,16
|0,80
|-19,07
|T.S.K.B.
|1,64
|-3,53
|-6,10
|T.Tuborg
|22,00
|-2,22
|24,08
|Tat Gıda
|12,39
|-1,67
|7,17
|TAV Havalimanları
|38,66
|1,58
|81,50
|Tek-Art Turizm
|1,40
|-4,11
|-30,69
|Tekfen Holding
|26,10
|-0,38
|59,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,33
|-4,56
|-15,36
|Temapol Polimer Plastik
|15,78
|-4,48
|37,22
|Tetamat Gıda Yatırımları
|275,00
|10,00
|27,14
|TGS Dış Ticaret
|16,12
|-2,54
|26,83
|Tofaş Oto. Fab.
|90,55
|-2,37
|192,94
|Torunlar GMYO
|4,58
|-2,35
|17,44
|Trabzon Liman
|40,78
|-1,78
|26,96
|Trabzonspor Sportif
|6,85
|-4,20
|180,74
|Trend GMYO
|6,65
|-4,32
|-47,10
|TSKB GMYO
|2,91
|-3,00
|-39,71
|Tuğçelik
|15,85
|-4,63
|96,16
|Tukaş
|8,00
|-2,44
|-17,44
|Turcas Petrol
|4,56
|2,47
|-5,98
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,17
|-0,23
|Turkcell
|22,12
|2,79
|48,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,54
|-5,35
|45,98
|Tüpraş
|193,60
|1,26
|79,26
|Türk Hava Yolları
|23,48
|3,99
|81,87
|Türk İlaç Serum
|12,03
|-2,04
|Türk Prysmian Kablo
|62,45
|-6,37
|417,72
|Türk Telekom
|10,49
|-4,98
|32,80
|Türk Traktör
|229,10
|-2,55
|34,47
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,90
|-2,28
|17,71
|Türkiye Sigorta
|5,82
|-1,85
|-5,80
|Ufuk Yatırım
|19,18
|0,47
|43,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,56
|-3,00
|-16,04
|Ulusal Faktoring
|2,44
|-1,21
|Ulusoy Elektrik
|68,30
|-2,50
|33,01
|Ulusoy Un Sanayi
|7,00
|0,00
|37,57
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,81
|-6,70
|-22,65
|Utopya Turizm
|15,35
|2,33
|-60,44
|Uzertaş Boya
|33,18
|-3,55
|-41,38
|Ülker Bisküvi
|22,16
|-1,77
|-0,71
|Ünlü Yatırım Holding
|6,87
|3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|5,54
|-3,99
|62,56
|Vakıf GMYO
|1,89
|-3,08
|-21,21
|Vakıf Yat. Ort.
|5,95
|-1,65
|-19,16
|Vakıflar Bankası
|4,20
|-2,33
|-10,83
|Vakko Tekstil
|10,77
|-3,67
|71,87
|Vanet Gıda
|6,79
|9,87
|-12,16
|VBT Yazılım
|21,92
|-4,36
|Verusa Holding
|52,75
|-3,21
|17,01
|Verusaturk Girisim
|24,32
|-2,56
|86,39
|Vestel
|29,68
|-2,05
|78,97
|Vestel Beyaz Eşya
|8,03
|-2,19
|80,92
|Viking Kağıt
|6,95
|-4,14
|-22,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,83
|-1,79
|27,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,30
|-3,81
|-10,75
|Yataş
|13,09
|-2,82
|-7,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,12
|-1,89
|-29,09
|Yeni Gimat GMYO
|22,14
|9,39
|90,99
|Yeo Teknoloji
|56,15
|-3,69
|Yeşil GMYO
|0,91
|-3,19
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,06
|-3,64
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,03
|-1,93
|-52,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.900,00
|-8,01
|-10,90
|Yonga Mobilya
|27,00
|-5,06
|-9,36
|Yükselen Çelik
|6,23
|-3,86
|19,91
|Yünsa
|13,36
|-5,65
|-3,83
|Ziraat GMYO
|2,77
|-3,48
|Zorlu Enerji
|1,80
|-1,10
|-28,83
(Son)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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