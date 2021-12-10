Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)45.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|45.441,00
|10,00
|12,20
|İş Bankası (C)
|7,62
|-2,18
|12,18
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|0,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,91
|0,77
|1,30
|İş Girişim
|9,19
|-0,43
|-51,50
|İş GMYO
|2,61
|0,77
|2,76
|İş Y. Men. Değ.
|21,66
|-1,19
|30,50
|İş Yat. Ort.
|3,21
|-2,13
|-4,55
|İşbir Holding
|66,50
|9,83
|23,89
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,12
|-1,06
|Işık Plastik
|5,45
|-0,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|-1,98
|-13,16
|İttifak Holding
|1,39
|0,72
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|20,86
|-0,19
|15,89
|İzmir Demir Çelik
|2,74
|-2,49
|-17,21
|İzmir Fırça
|7,08
|-3,01
|27,34
|Jantsa Jant Sanayi
|71,50
|0,21
|72,50
|Kafein Yazılım
|22,82
|-0,78
|6,94
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,07
|1,65
|Kaplamin
|29,48
|-1,86
|-12,78
|Kardemir (A)
|9,71
|5,31
|63,19
|Kardemir (B)
|9,64
|3,54
|82,92
|Kardemir (D)
|10,89
|3,71
|88,41
|Karel Elektronik
|12,77
|2,65
|89,91
|Karsan Otomotiv
|4,26
|-3,40
|31,08
|Karsu Tekstil
|9,04
|0,33
|5,73
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,75
|-0,44
|Kartonsan
|64,40
|-0,62
|-31,98
|Katmerciler Ekipman
|1,56
|0,00
|-9,95
|Kent Gıda
|193,10
|-3,45
|-45,70
|Kerevitaş Gıda
|5,12
|0,00
|-22,19
|Kervan Gıda
|13,60
|-0,51
|32,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|-1,56
|-50,00
|Kiler GMYO
|2,18
|-0,91
|-13,15
|Kızılbük GYO
|29,80
|2,05
|Klimasan Klima
|12,02
|7,80
|42,46
|Koç Holding
|33,18
|-0,78
|62,23
|Konfrut Gıda
|4,76
|1,93
|12,66
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,95
|-0,28
|204,87
|Konya Çimento
|1.186,60
|9,36
|5,01
|Konya Kağıt
|7,83
|-1,01
|Koray GMYO
|7,26
|2,25
|63,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,30
|-0,21
|139,87
|Koza Altın
|139,70
|1,16
|44,47
|Koza Madencilik
|21,80
|1,49
|40,74
|Körfez GMYO
|6,61
|-2,36
|13,97
|Kristal Kola
|1,72
|0,00
|-43,70
|Kron Telekomünikasyon
|41,90
|-1,18
|13,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|238,40
|1,45
|51,56
|Kuyas Yatırım
|4,71
|1,29
|104,78
|Kütahya Porselen
|129,30
|0,47
|156,29
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,00
|-1,59
|Lider Faktoring
|4,16
|0,97
|21,99
|Link Bilgisayar
|31,34
|-0,51
|-0,81
|Logo Yazılım
|50,20
|3,16
|61,21
|Lokman Hekim Sağlık
|13,56
|-0,29
|92,84
|Lüks Kadife
|57,95
|-1,28
|101,82
|Makina Takım
|3,59
|-1,10
|5,28
|Manas Enerji Yönetimi
|16,10
|-2,54
|Margün Enerji
|9,93
|-1,29
|Marka Yatırım Holding
|3,99
|-1,72
|-37,95
|Marmaris Altınyunus
|279,00
|7,97
|151,13
|Marshall
|265,70
|1,80
|-13,37
|Martı GMYO
|0,99
|-1,98
|-61,23
|Martı Otel
|1,81
|0,56
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,52
|-0,84
|Mavi Giyim
|80,15
|0,75
|55,30
|Mazhar Zorlu Holding
|34,54
|-5,89
|9,72
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,22
|-1,13
|Mega Polietilen
|6,56
|-3,24
|-14,36
|Menderes Tekstil
|2,43
|-2,80
|-21,36
|Mercan Kimya
|10,56
|-2,49
|Merit Turizm
|28,38
|4,49
|173,96
|Merko Gıda
|5,68
|-3,07
|-34,26
|Metemtur Yatırım
|4,44
|-4,72
|-45,09
|Metro Holding
|1,15
|0,00
|-38,57
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|-0,41
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|1,14
|-21,91
|Mia Teknoloji
|30,80
|-3,14
|Migros Ticaret
|43,00
|0,56
|0,47
|Milpa
|4,32
|3,85
|-6,09
|Mistral GMYO
|4,55
|-0,66
|-2,69
|MLP Sağlık
|34,10
|-2,01
|71,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,37
|-9,90
|-5,00
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,74
|0,58
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|9,09
|8,86
|-23,29
|Mondi Tire Kutsan
|11,25
|0,45
|48,03
|Nasmed Egepol
|8,59
|-9,58
|Naturel Enerji
|40,46
|0,30
|13,95
|Naturelgaz
|7,97
|-2,69
|Net Holding
|5,95
|2,23
|73,47
|Netaş Telekom.
|20,16
|-2,42
|-28,21
|Niğbaş Niğde Beton
|12,58
|9,97
|-75,81
|Nuh Çimento
|47,64
|0,51
|-0,81
|Nurol GMYO
|8,03
|9,70
|10,15
|Odaş Elektrik
|1,59
|-2,45
|-45,61
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|19,40
|-0,51
|Orge Enerji Elektrik
|7,12
|-0,84
|54,36
|Orma Orman Mahsulleri
|39,50
|9,00
|168,34
|Osmanlı Menkul
|31,98
|1,01
|4,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,82
|-2,15
|-22,01
|Otokar
|415,50
|-1,38
|36,55
|Otto Holding
|26,80
|-1,54
|154,51
|Oyak Çimento
|8,30
|-2,35
|-5,47
|Oyak Yat. Ort.
|7,50
|-2,98
|8,66
|Oyak Yatırım Menkul
|41,92
|-1,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,30
|0,24
|76,22
|Özak GMYO
|7,07
|2,32
|38,63
|Özbal Çelik Boru
|23,32
|0,95
|256,03
|Özderici GMYO
|1,79
|2,29
|-19,37
|Özerden Plastik
|8,09
|-1,46
|-10,11
|Pamel Elektrik
|70,25
|0,21
|229,50
|Panora GMYO
|8,65
|-0,57
|47,34
|Papilon Savunma
|14,88
|-1,00
|-34,56
|Park Elek.Madencilik
|6,48
|-1,97
|20,67
|Parsan
|36,66
|0,16
|50,86
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,91
|-8,00
|Pegasus
|104,70
|-0,19
|40,35
|Peker GMYO
|1,06
|0,00
|-54,69
|Penguen Gıda
|4,35
|0,69
|-13,86
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|390,30
|2,71
|Pera GMYO
|1,37
|-0,72
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|27,30
|-1,09
|48,95
|Petkim
|9,27
|3,69
|86,14
|Petrokent Turizm
|5.000,00
|-0,40
|451,63
|Pınar Et ve Un
|22,26
|-0,98
|1,72
|Pınar Su
|3,84
|-1,54
|-5,52
|Pınar Süt
|21,18
|5,58
|-6,07
|Plastikkart
|18,85
|-2,23
|32,33
|Polisan Holding
|3,22
|-1,23
|-16,25
|Politeknik Metal
|526,00
|6,16
|29,65
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|-1,91
|-25,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|91,00
|-1,99
|-27,37
|QNB Finansbank
|45,88
|-2,47
|-34,78
|QUA Granite Hayal Yapı
|15,11
|0,07
|Rainbow Polikarbonat
|15,91
|9,95
|Ral Yatırım Holding
|13,77
|-10,00
|210,14
|Ray Sigorta
|14,97
|5,42
|-3,11
|Reysaş GMYO
|3,89
|0,26
|19,99
|Reysaş Lojistik
|5,78
|-2,03
|11,71
|Rhea Girişim
|2,09
|0,00
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|15,11
|-3,51
|10,21
|Royal Halı
|3,35
|-4,29
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|21,96
|-0,63
|-27,48
|Sabancı Holding
|14,36
|-1,78
|30,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,85
|-2,48
|-27,85
|Sanel Mühendislik
|5,35
|2,49
|56,43
|Sanifoam Sünger
|34,30
|0,59
|152,21
|Sanko Pazarlama
|10,58
|-1,40
|14,16
|Saray Matbaacılık
|4,49
|-2,81
|-48,80
|Sarkuysan
|21,22
|-0,84
|143,98
|Sasa Polyester
|47,02
|-2,93
|213,79
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,12
|0,67
|253,94
|Sekuro Plastik
|19,77
|-3,28
|41,62
|Selçuk Ecza Deposu
|11,60
|-2,11
|-13,64
|Selçuk Gıda
|5,04
|-2,51
|1,20
|Selva Gıda Sanayi
|9,38
|-1,05
|Senkron Güvenlik
|23,70
|2,95
|-9,75
|Serve Film Prodüksiyon
|13,71
|0,07
|-14,31
|Servet GMYO
|104,00
|0,10
|32,65
|Seyitler Kimya
|15,61
|0,39
|15,94
|Silverline Endüstri
|5,55
|-2,46
|-35,47
|Sinpaş GMYO
|4,14
|0,49
|-0,96
|Smartiks Yazılım
|5,50
|-0,36
|-37,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,00
|6,08
|13,91
|Söktaş
|2,90
|-1,02
|-10,79
|Sönmez Filament
|34,20
|-10,00
|-35,70
|Sönmez Pamuklu
|9,51
|-2,46
|-35,55
|Sumaş Suni Tahta
|88,60
|4,24
|73,69
|Şeker Fin. Kir.
|5,22
|-2,79
|-18,44
|Şekerbank
|1,20
|-2,44
|-20,53
|Şişe Cam
|15,79
|2,53
|120,55
|Şok Marketler Ticaret
|15,48
|2,99
|24,04
|T. Halk Bankası
|5,26
|-1,87
|-5,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,50
|-1,84
|-21,12
|T.S.K.B.
|1,58
|-3,07
|-9,53
|T.Tuborg
|22,80
|-0,87
|28,59
|Tat Gıda
|12,20
|-2,32
|5,52
|TAV Havalimanları
|38,96
|-1,47
|82,91
|Tek-Art Turizm
|1,43
|0,70
|-29,21
|Tekfen Holding
|23,68
|2,78
|44,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,52
|-2,34
|-13,16
|Temapol Polimer Plastik
|16,85
|-1,58
|46,52
|Tetamat Gıda Yatırımları
|246,10
|3,53
|13,78
|TGS Dış Ticaret
|16,41
|-2,84
|29,11
|Tofaş Oto. Fab.
|91,70
|-0,70
|196,66
|Torunlar GMYO
|4,72
|3,96
|21,03
|Trabzon Liman
|41,36
|-0,43
|28,77
|Trabzonspor Sportif
|6,89
|-1,15
|182,38
|Trend GMYO
|6,85
|1,18
|-45,51
|TSKB GMYO
|3,08
|0,98
|-36,18
|Tuğçelik
|19,13
|0,68
|136,76
|Tukaş
|8,21
|-2,73
|-15,27
|Turcas Petrol
|4,43
|-0,23
|-8,66
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,09
|-7,42
|Turkcell
|20,00
|-1,38
|34,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,30
|-1,55
|44,28
|Tüpraş
|173,00
|4,98
|60,19
|Türk Hava Yolları
|22,24
|1,09
|72,27
|Türk İlaç Serum
|12,53
|0,40
|Türk Prysmian Kablo
|64,80
|-10,00
|437,21
|Türk Telekom
|10,70
|-1,02
|35,45
|Türk Traktör
|230,40
|-0,26
|35,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,50
|-0,72
|22,67
|Türkiye Sigorta
|5,83
|0,17
|-5,63
|Ufuk Yatırım
|20,00
|-1,86
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,70
|2,78
|-12,74
|Ulusal Faktoring
|2,49
|1,22
|Ulusoy Elektrik
|68,30
|6,39
|33,01
|Ulusoy Un Sanayi
|7,03
|1,74
|38,15
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,88
|-0,53
|-19,66
|Utopya Turizm
|12,40
|-9,95
|-68,04
|Uzertaş Boya
|35,84
|-3,08
|-36,68
|Ülker Bisküvi
|21,66
|0,09
|-2,95
|Ünlü Yatırım Holding
|5,92
|-3,74
|Vakıf Fin. Kir.
|5,85
|-1,18
|71,65
|Vakıf GMYO
|1,89
|-1,05
|-21,21
|Vakıf Yat. Ort.
|6,11
|-0,97
|-16,98
|Vakıflar Bankası
|4,03
|-2,18
|-14,44
|Vakko Tekstil
|11,10
|3,06
|77,13
|Vanet Gıda
|6,20
|-3,88
|-19,79
|VBT Yazılım
|23,26
|-3,41
|Verusa Holding
|54,70
|-1,35
|21,34
|Verusaturk Girisim
|24,66
|-1,60
|88,99
|Vestel
|29,46
|1,38
|77,64
|Vestel Beyaz Eşya
|7,90
|0,13
|77,99
|Viking Kağıt
|7,12
|0,42
|-20,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,55
|-1,66
|18,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,38
|0,53
|-5,00
|Yataş
|13,53
|-0,66
|-4,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,21
|-0,93
|-27,05
|Yeni Gimat GMYO
|18,89
|-0,58
|62,96
|Yeo Teknoloji
|59,45
|-1,41
|Yeşil GMYO
|0,93
|-2,11
|-32,61
|Yeşil Yapı
|1,06
|-1,85
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|0,00
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.698,50
|8,27
|0,63
|Yonga Mobilya
|25,76
|-5,85
|-13,53
|Yükselen Çelik
|6,45
|-2,42
|24,15
|Yünsa
|13,64
|-0,37
|-1,81
|Ziraat GMYO
|2,85
|5,56
|Zorlu Enerji
|1,81
|-1,09
|-28,43
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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