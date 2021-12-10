Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 45.441,00 10,00 12,20 İş Bankası (C) 7,62 -2,18 12,18 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 0,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,91 0,77 1,30 İş Girişim 9,19 -0,43 -51,50 İş GMYO 2,61 0,77 2,76 İş Y. Men. Değ. 21,66 -1,19 30,50 İş Yat. Ort. 3,21 -2,13 -4,55 İşbir Holding 66,50 9,83 23,89 İşbir Sentetik Dokuma 12,12 -1,06 Işık Plastik 5,45 -0,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 -1,98 -13,16 İttifak Holding 1,39 0,72 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 20,86 -0,19 15,89 İzmir Demir Çelik 2,74 -2,49 -17,21 İzmir Fırça 7,08 -3,01 27,34 Jantsa Jant Sanayi 71,50 0,21 72,50 Kafein Yazılım 22,82 -0,78 6,94 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,07 1,65 Kaplamin 29,48 -1,86 -12,78 Kardemir (A) 9,71 5,31 63,19 Kardemir (B) 9,64 3,54 82,92 Kardemir (D) 10,89 3,71 88,41 Karel Elektronik 12,77 2,65 89,91 Karsan Otomotiv 4,26 -3,40 31,08 Karsu Tekstil 9,04 0,33 5,73 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,75 -0,44 Kartonsan 64,40 -0,62 -31,98 Katmerciler Ekipman 1,56 0,00 -9,95 Kent Gıda 193,10 -3,45 -45,70 Kerevitaş Gıda 5,12 0,00 -22,19 Kervan Gıda 13,60 -0,51 32,87 Kervansaray Yat. Holding 0,63 -1,56 -50,00 Kiler GMYO 2,18 -0,91 -13,15 Kızılbük GYO 29,80 2,05 Klimasan Klima 12,02 7,80 42,46 Koç Holding 33,18 -0,78 62,23 Konfrut Gıda 4,76 1,93 12,66 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,95 -0,28 204,87 Konya Çimento 1.186,60 9,36 5,01 Konya Kağıt 7,83 -1,01 Koray GMYO 7,26 2,25 63,15 Kordsa Teknik Tekstil 37,30 -0,21 139,87 Koza Altın 139,70 1,16 44,47 Koza Madencilik 21,80 1,49 40,74 Körfez GMYO 6,61 -2,36 13,97 Kristal Kola 1,72 0,00 -43,70 Kron Telekomünikasyon 41,90 -1,18 13,74 Kuştur Kuşadası Turizm 238,40 1,45 51,56 Kuyas Yatırım 4,71 1,29 104,78 Kütahya Porselen 129,30 0,47 156,29 Kütahya Şeker Fabrikası 31,00 -1,59 Lider Faktoring 4,16 0,97 21,99 Link Bilgisayar 31,34 -0,51 -0,81 Logo Yazılım 50,20 3,16 61,21 Lokman Hekim Sağlık 13,56 -0,29 92,84 Lüks Kadife 57,95 -1,28 101,82 Makina Takım 3,59 -1,10 5,28 Manas Enerji Yönetimi 16,10 -2,54 Margün Enerji 9,93 -1,29 Marka Yatırım Holding 3,99 -1,72 -37,95 Marmaris Altınyunus 279,00 7,97 151,13 Marshall 265,70 1,80 -13,37 Martı GMYO 0,99 -1,98 -61,23 Martı Otel 1,81 0,56 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 23,52 -0,84 Mavi Giyim 80,15 0,75 55,30 Mazhar Zorlu Holding 34,54 -5,89 9,72 Meditera Tıbbi Malzeme 40,22 -1,13 Mega Polietilen 6,56 -3,24 -14,36 Menderes Tekstil 2,43 -2,80 -21,36 Mercan Kimya 10,56 -2,49 Merit Turizm 28,38 4,49 173,96 Merko Gıda 5,68 -3,07 -34,26 Metemtur Yatırım 4,44 -4,72 -45,09 Metro Holding 1,15 0,00 -38,57 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 -0,41 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 1,14 -21,91 Mia Teknoloji 30,80 -3,14 Migros Ticaret 43,00 0,56 0,47 Milpa 4,32 3,85 -6,09 Mistral GMYO 4,55 -0,66 -2,69 MLP Sağlık 34,10 -2,01 71,62 MMC San. ve Tic. Yat. 4,37 -9,90 -5,00 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,74 0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 9,09 8,86 -23,29 Mondi Tire Kutsan 11,25 0,45 48,03 Nasmed Egepol 8,59 -9,58 Naturel Enerji 40,46 0,30 13,95 Naturelgaz 7,97 -2,69 Net Holding 5,95 2,23 73,47 Netaş Telekom. 20,16 -2,42 -28,21 Niğbaş Niğde Beton 12,58 9,97 -75,81 Nuh Çimento 47,64 0,51 -0,81 Nurol GMYO 8,03 9,70 10,15 Odaş Elektrik 1,59 -2,45 -45,61 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 19,40 -0,51 Orge Enerji Elektrik 7,12 -0,84 54,36 Orma Orman Mahsulleri 39,50 9,00 168,34 Osmanlı Menkul 31,98 1,01 4,02 Ostim Endüstriyel Yat 1,82 -2,15 -22,01 Otokar 415,50 -1,38 36,55 Otto Holding 26,80 -1,54 154,51 Oyak Çimento 8,30 -2,35 -5,47 Oyak Yat. Ort. 7,50 -2,98 8,66 Oyak Yatırım Menkul 41,92 -1,36 Oylum Sınai Yatırımlar 8,30 0,24 76,22 Özak GMYO 7,07 2,32 38,63 Özbal Çelik Boru 23,32 0,95 256,03 Özderici GMYO 1,79 2,29 -19,37 Özerden Plastik 8,09 -1,46 -10,11 Pamel Elektrik 70,25 0,21 229,50 Panora GMYO 8,65 -0,57 47,34 Papilon Savunma 14,88 -1,00 -34,56 Park Elek.Madencilik 6,48 -1,97 20,67 Parsan 36,66 0,16 50,86 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,91 -8,00 Pegasus 104,70 -0,19 40,35 Peker GMYO 1,06 0,00 -54,69 Penguen Gıda 4,35 0,69 -13,86 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 390,30 2,71 Pera GMYO 1,37 -0,72 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 27,30 -1,09 48,95 Petkim 9,27 3,69 86,14 Petrokent Turizm 5.000,00 -0,40 451,63 Pınar Et ve Un 22,26 -0,98 1,72 Pınar Su 3,84 -1,54 -5,52 Pınar Süt 21,18 5,58 -6,07 Plastikkart 18,85 -2,23 32,33 Polisan Holding 3,22 -1,23 -16,25 Politeknik Metal 526,00 6,16 29,65 Prizma Press Matbaacılık 4,10 -1,91 -25,18 QNB Finans Fin. Kir. 91,00 -1,99 -27,37 QNB Finansbank 45,88 -2,47 -34,78 QUA Granite Hayal Yapı 15,11 0,07 Rainbow Polikarbonat 15,91 9,95 Ral Yatırım Holding 13,77 -10,00 210,14 Ray Sigorta 14,97 5,42 -3,11 Reysaş GMYO 3,89 0,26 19,99 Reysaş Lojistik 5,78 -2,03 11,71 Rhea Girişim 2,09 0,00 -43,82 Rodrigo Tekstil 15,11 -3,51 10,21 Royal Halı 3,35 -4,29 -2,62 RTA Laboratuvarları 21,96 -0,63 -27,48 Sabancı Holding 14,36 -1,78 30,24 Safkar Ege Soğutmacılık 7,85 -2,48 -27,85 Sanel Mühendislik 5,35 2,49 56,43 Sanifoam Sünger 34,30 0,59 152,21 Sanko Pazarlama 10,58 -1,40 14,16 Saray Matbaacılık 4,49 -2,81 -48,80 Sarkuysan 21,22 -0,84 143,98 Sasa Polyester 47,02 -2,93 213,79 Say Yenilenebilir Enerji 30,12 0,67 253,94 Sekuro Plastik 19,77 -3,28 41,62 Selçuk Ecza Deposu 11,60 -2,11 -13,64 Selçuk Gıda 5,04 -2,51 1,20 Selva Gıda Sanayi 9,38 -1,05 Senkron Güvenlik 23,70 2,95 -9,75 Serve Film Prodüksiyon 13,71 0,07 -14,31 Servet GMYO 104,00 0,10 32,65 Seyitler Kimya 15,61 0,39 15,94 Silverline Endüstri 5,55 -2,46 -35,47 Sinpaş GMYO 4,14 0,49 -0,96 Smartiks Yazılım 5,50 -0,36 -37,92 Sodaş Sodyum Sanayii 30,00 6,08 13,91 Söktaş 2,90 -1,02 -10,79 Sönmez Filament 34,20 -10,00 -35,70 Sönmez Pamuklu 9,51 -2,46 -35,55 Sumaş Suni Tahta 88,60 4,24 73,69 Şeker Fin. Kir. 5,22 -2,79 -18,44 Şekerbank 1,20 -2,44 -20,53 Şişe Cam 15,79 2,53 120,55 Şok Marketler Ticaret 15,48 2,99 24,04 T. Halk Bankası 5,26 -1,87 -5,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,50 -1,84 -21,12 T.S.K.B. 1,58 -3,07 -9,53 T.Tuborg 22,80 -0,87 28,59 Tat Gıda 12,20 -2,32 5,52 TAV Havalimanları 38,96 -1,47 82,91 Tek-Art Turizm 1,43 0,70 -29,21 Tekfen Holding 23,68 2,78 44,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,52 -2,34 -13,16 Temapol Polimer Plastik 16,85 -1,58 46,52 Tetamat Gıda Yatırımları 246,10 3,53 13,78 TGS Dış Ticaret 16,41 -2,84 29,11 Tofaş Oto. Fab. 91,70 -0,70 196,66 Torunlar GMYO 4,72 3,96 21,03 Trabzon Liman 41,36 -0,43 28,77 Trabzonspor Sportif 6,89 -1,15 182,38 Trend GMYO 6,85 1,18 -45,51 TSKB GMYO 3,08 0,98 -36,18 Tuğçelik 19,13 0,68 136,76 Tukaş 8,21 -2,73 -15,27 Turcas Petrol 4,43 -0,23 -8,66 Tureks Turizm Taşımacılık 15,09 -7,42 Turkcell 20,00 -1,38 34,08 Tümosan Motor ve Traktör 20,30 -1,55 44,28 Tüpraş 173,00 4,98 60,19 Türk Hava Yolları 22,24 1,09 72,27 Türk İlaç Serum 12,53 0,40 Türk Prysmian Kablo 64,80 -10,00 437,21 Türk Telekom 10,70 -1,02 35,45 Türk Traktör 230,40 -0,26 35,23 Türker Proje Gayrimenkul 138,50 -0,72 22,67 Türkiye Sigorta 5,83 0,17 -5,63 Ufuk Yatırım 20,00 -1,86 49,25 Ulaşlar Turizm Yat. 3,70 2,78 -12,74 Ulusal Faktoring 2,49 1,22 Ulusoy Elektrik 68,30 6,39 33,01 Ulusoy Un Sanayi 7,03 1,74 38,15 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,88 -0,53 -19,66 Utopya Turizm 12,40 -9,95 -68,04 Uzertaş Boya 35,84 -3,08 -36,68 Ülker Bisküvi 21,66 0,09 -2,95 Ünlü Yatırım Holding 5,92 -3,74 Vakıf Fin. Kir. 5,85 -1,18 71,65 Vakıf GMYO 1,89 -1,05 -21,21 Vakıf Yat. Ort. 6,11 -0,97 -16,98 Vakıflar Bankası 4,03 -2,18 -14,44 Vakko Tekstil 11,10 3,06 77,13 Vanet Gıda 6,20 -3,88 -19,79 VBT Yazılım 23,26 -3,41 Verusa Holding 54,70 -1,35 21,34 Verusaturk Girisim 24,66 -1,60 88,99 Vestel 29,46 1,38 77,64 Vestel Beyaz Eşya 7,90 0,13 77,99 Viking Kağıt 7,12 0,42 -20,89 Yapı ve Kredi Bank. 3,55 -1,66 18,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,38 0,53 -5,00 Yataş 13,53 -0,66 -4,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,21 -0,93 -27,05 Yeni Gimat GMYO 18,89 -0,58 62,96 Yeo Teknoloji 59,45 -1,41 Yeşil GMYO 0,93 -2,11 -32,61 Yeşil Yapı 1,06 -1,85 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,06 0,00 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.698,50 8,27 0,63 Yonga Mobilya 25,76 -5,85 -13,53 Yükselen Çelik 6,45 -2,42 24,15 Yünsa 13,64 -0,37 -1,81 Ziraat GMYO 2,85 5,56 Zorlu Enerji 1,81 -1,09 -28,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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