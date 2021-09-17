Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.000,00 -1,15 -25,93 İş Bankası (C) 5,27 -1,31 -22,42 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,96 0,00 -23,32 İş Girişim 8,01 -1,23 -57,73 İş GMYO 1,84 1,66 -27,56 İş Y. Men. Değ. 13,99 1,45 -15,71 İş Yat. Ort. 2,70 0,37 -19,72 İşbir Holding 68,60 -3,52 27,80 Işık Plastik 7,21 -9,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,39 -0,71 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 18,16 -3,04 0,89 İzmir Demir Çelik 2,42 -0,82 -26,88 İzmir Fırça 6,52 -0,76 17,27 Jantsa Jant Sanayi 65,00 -0,76 56,82 Kafein Yazılım 22,50 -0,97 5,44 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,38 -0,16 Kaplamin 23,68 -0,84 -29,94 Kardemir (A) 6,07 -3,65 2,02 Kardemir (B) 6,11 -2,86 15,94 Kardemir (D) 6,73 -2,04 16,44 Karel Elektronik 8,85 -1,01 31,61 Karsan Otomotiv 3,55 -1,11 9,23 Karsu Tekstil 8,67 0,81 1,40 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,97 -1,19 Kartonsan 49,80 2,13 -47,40 Katmerciler Ekipman 1,36 -1,45 -21,49 Kent Gıda 194,00 -0,51 -45,44 Kerevitaş Gıda 4,34 0,00 -34,04 Kervan Gıda 15,88 -0,31 21,21 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -6,12 -63,49 Kiler GMYO 1,85 0,54 -26,29 Kızılbük GYO 26,00 0,00 Klimasan Klima 10,25 1,49 21,48 Koç Holding 23,50 3,43 14,90 Konfrut Gıda 3,96 -1,98 -6,27 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,10 -2,74 163,14 Konya Çimento 864,00 -1,37 -23,54 Koray GMYO 7,25 -0,68 62,92 Kordsa Teknik Tekstil 25,20 -1,25 62,06 Koza Altın 94,95 0,11 -1,81 Koza Madencilik 14,44 -3,09 -6,78 Körfez GMYO 5,59 2,01 -3,62 Kristal Kola 1,34 1,52 -56,14 Kron Telekomünikasyon 34,50 -1,71 -6,35 Kuştur Kuşadası Turizm 178,80 -0,67 13,67 Kuyas Yatırım 2,82 0,00 22,61 Kütahya Porselen 57,25 -1,46 13,48 Kütahya Şeker Fabrikası 64,90 -9,99 Lider Faktoring 3,30 3,77 -3,23 Link Bilgisayar 28,90 -0,69 -8,53 Logo Yazılım 42,60 4,77 36,80 Lokman Hekim Sağlık 11,30 4,63 57,64 Lüks Kadife 45,48 0,26 57,85 Makina Takım 2,99 -0,66 -12,32 Manas Enerji Yönetimi 16,98 -2,53 Marka Yatırım Holding 4,58 -4,58 -28,77 Marmaris Altınyunus 173,20 3,22 55,90 Marshall 255,00 6,25 -16,86 Martı GMYO 1,08 -2,70 -57,71 Martı Otel 1,77 -1,67 -16,90 Matriks Bilgi Dağıtım 36,12 -3,78 Mavi Giyim 64,20 0,31 24,40 Mazhar Zorlu Holding 34,00 0,47 8,01 Meditera Tıbbi Malzeme 37,98 -6,45 Mega Polietilen 5,47 -1,26 -28,59 Menderes Tekstil 2,22 -2,20 -28,16 Mercan Kimya 11,51 1,41 Merit Turizm 15,99 -2,44 54,35 Merko Gıda 5,19 -4,07 -39,93 Metemtur Yatırım 3,39 -1,74 -58,07 Metro Holding 1,39 -0,71 -33,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 2,97 -4,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,90 0,53 -18,45 Migros Ticaret 32,50 -0,43 -24,07 Milpa 4,29 5,15 -6,74 Mistral GMYO 4,66 -1,89 -1,06 MLP Sağlık 26,80 -1,40 34,88 MMC San. ve Tic. Yat. 5,38 -7,24 16,96 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,95 -1,00 -41,35 Mondi Tire Kutsan 8,25 1,35 8,55 Nasmed Egepol 6,13 -3,01 Naturel Enerji 37,36 -1,99 5,22 Naturelgaz 7,78 -0,26 Net Holding 4,47 2,76 30,32 Netaş Telekom. 16,68 -1,36 -40,60 Niğbaş Niğde Beton 10,79 -7,94 -79,25 Nuh Çimento 33,58 1,14 -30,08 Nurol GMYO 14,69 -9,43 101,51 Odaş Elektrik 1,39 0,00 -52,45 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,92 -8,29 Orge Enerji Elektrik 6,40 3,23 38,75 Orma Orman Mahsulleri 27,10 -3,21 84,10 Osmanlı Menkul 27,50 5,12 -10,83 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 0,88 -16,84 Otokar 314,50 0,42 3,36 Oyak Çimento 6,45 -0,77 -26,54 Oyak Yat. Ort. 6,68 -0,89 -3,22 Oyak Yatırım Menkul 24,54 -0,49 Oylum Sınai Yatırımlar 7,41 8,33 57,32 Özak GMYO 4,63 -1,49 -9,22 Özbal Çelik Boru 14,35 -2,11 119,08 Özderici GMYO 1,56 1,30 -29,73 Özerden Plastik 7,55 2,17 -16,11 Pamel Elektrik 47,76 1,06 124,02 Panora GMYO 6,75 1,20 14,55 Papilon Savunma 13,46 -1,82 -40,80 Park Elek.Madencilik 4,47 -0,45 -16,76 Parsan 26,86 -1,32 10,53 Pegasus 70,50 3,68 -5,50 Peker GMYO 0,96 -1,03 -58,96 Penguen Gıda 3,02 -0,66 -40,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 140,00 1,45 Pera GMYO 1,42 -0,70 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 22,62 0,44 23,41 Petkim 6,23 0,97 25,10 Petrokent Turizm 1.977,10 2,15 118,13 Pınar Et ve Un 16,83 -0,18 -23,09 Pınar Su 8,01 -1,60 7,81 Pınar Süt 16,65 -1,13 -26,16 Plastikkart 19,00 -2,46 31,49 Polisan Holding 2,72 -0,37 -29,25 Politeknik Metal 347,30 -0,77 -14,40 Prizma Press Matbaacılık 4,04 -0,98 -26,28 QNB Finans Fin. Kir. 65,70 -1,50 -47,57 QNB Finansbank 38,16 -0,78 -45,76 QUA Granite Hayal Yapı 12,03 -0,25 Ral Yatırım Holding 3,99 -2,44 -10,14 Ray Sigorta 9,69 0,62 -37,28 Reysaş GMYO 2,97 -1,00 -8,39 Reysaş Lojistik 5,05 1,61 -2,40 Rhea Girişim 1,99 1,53 -46,51 Rodrigo Tekstil 14,59 0,27 6,42 Royal Halı 3,23 -0,31 -6,10 RTA Laboratuvarları 24,16 3,25 -20,21 Sabancı Holding 9,67 0,21 -12,30 Safkar Ege Soğutmacılık 7,76 0,13 -28,68 Sanel Mühendislik 5,00 -0,99 46,20 Sanifoam Sünger 26,30 8,23 93,38 Sanko Pazarlama 9,68 -1,53 4,45 Saray Matbaacılık 4,13 -0,72 -52,91 Sarkuysan 12,71 2,09 46,14 Sasa Polyester 26,78 -1,47 78,72 Say Yenilenebilir Enerji 22,28 -2,96 161,81 Sekuro Plastik 21,34 0,57 52,87 Selçuk Ecza Deposu 8,71 -0,34 -35,15 Selçuk Gıda 5,47 -2,32 9,84 Selva Gıda Sanayi 8,32 1,34 Senkron Güvenlik 26,56 8,41 1,14 Serve Film Prodüksiyon 12,50 -4,58 -21,88 Servet GMYO 72,20 0,56 -7,91 Seyitler Kimya 21,50 -0,46 59,69 Silverline Endüstri 5,41 0,56 -37,09 Sinpaş GMYO 4,20 -0,71 0,48 Smartiks Yazılım 5,57 1,27 -37,13 Sodaş Sodyum Sanayii 22,88 -0,52 -13,12 Söktaş 2,87 3,61 -11,71 Sönmez Filament 37,40 -0,74 -46,72 Sönmez Pamuklu 13,55 0,00 -43,54 Sumaş Suni Tahta 88,95 -1,17 74,38 Şeker Fin. Kir. 5,04 -0,59 -21,25 Şekerbank 1,01 -0,98 -33,11 Şişe Cam 8,33 0,00 16,35 Şok Marketler Ticaret 12,37 -0,08 -0,88 T. Halk Bankası 4,67 1,08 -16,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,66 6,87 -23,82 T.S.K.B. 1,25 -1,57 -28,43 T.Tuborg 17,00 0,89 -4,12 Taç Tarım Ürünleri 26,40 -3,30 150,71 Tat Gıda 8,85 1,26 -23,45 TAV Havalimanları 23,26 2,38 9,20 Taze Kuru Gıda 202,90 0,45 -6,20 Tek-Art Turizm 1,33 0,00 -34,16 Tekfen Holding 14,10 -0,77 -14,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,48 0,15 -25,17 Temapol Polimer Plastik 14,55 -3,32 26,52 TGS Dış Ticaret 14,50 -2,68 14,08 Tofaş Oto. Fab. 47,98 1,83 55,22 Torunlar GMYO 3,56 -3,26 -8,72 Trabzon Liman 26,70 -1,69 -16,87 Trabzonspor Sportif 3,18 1,60 30,33 Trend GMYO 6,56 -1,94 -47,81 TSKB GMYO 3,28 1,55 -32,04 Tuğçelik 13,01 0,46 61,01 Tukaş 6,97 3,11 -28,07 Turcas Petrol 3,45 -0,58 -28,87 Tureks Turizm Taşımacılık 11,03 -0,36 Turkcell 15,64 0,64 2,24 Tümosan Motor ve Traktör 16,44 -1,08 16,84 Tüpraş 108,70 0,56 0,65 Türk Hava Yolları 12,72 2,00 -1,47 Türk İlaç Serum 13,87 -0,57 Türk Prysmian Kablo 14,86 0,27 23,19 Türk Telekom 7,21 1,12 -10,90 Türk Traktör 159,70 1,78 -6,26 Türker Proje Gayrimenkul 138,10 -4,96 22,32 Türkiye Sigorta 5,03 0,20 -18,58 Ufuk Yatırım 20,08 0,40 49,85 Ulaşlar Turizm Yat. 3,91 -2,49 -7,78 Ulusoy Elektrik 51,25 0,20 -0,19 Ulusoy Un Sanayi 5,30 -0,56 4,16 Umpaş Holding 1,20 -1,64 -54,02 Uşak Seramik 1,76 -0,56 -24,79 Utopya Turizm 21,86 4,10 -43,66 Uzertaş Boya 29,20 -1,02 -48,41 Ülker Bisküvi 19,53 0,15 -12,49 Ünlü Yatırım Holding 5,59 2,01 Vakıf Fin. Kir. 8,14 0,62 138,85 Vakıf GMYO 1,48 0,00 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,45 3,53 -12,36 Vakıflar Bankası 3,44 -0,29 -26,96 Vakko Tekstil 10,05 -0,99 60,38 Vanet Gıda 6,32 0,80 -18,24 VBT Yazılım 21,60 -2,26 Verusa Holding 49,26 -1,32 9,27 Verusaturk Girisim 21,42 -1,20 64,16 Vestel 27,90 -1,90 42,87 Vestel Beyaz Eşya 48,90 -0,37 30,83 Viking Kağıt 6,41 -1,54 -28,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -0,81 -18,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,84 0,89 -12,02 Yataş 13,91 0,87 -3,74 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,45 0,58 -21,59 Yeni Gimat GMYO 14,97 -1,71 29,14 Yeo Teknoloji 51,40 -0,77 Yeşil GMYO 0,98 -1,01 -28,99 Yeşil Yapı 1,17 -0,85 -36,41 Yeşil Yatırım Holding 2,21 -0,45 -48,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.849,90 -2,25 -30,45 Yonga Mobilya 20,58 0,88 -30,91 Yükselen Çelik 5,01 -0,79 -4,24 Yünsa 12,99 -5,66 -6,49 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,58 -0,63 -37,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler