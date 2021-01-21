Borsada günlük işlemler (2)
21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|40.000,30
|2,59
|-1,23
|İş Bankası (C)
|6,90
|0,58
|-1,43
|İş Bankası (Kur.)
|381.999,00
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,82
|0,26
|-1,04
|İş Girişim
|23,50
|-2,97
|24,01
|İş GMYO
|2,55
|0,00
|0,39
|İş Y. Men. Değ.
|18,58
|-0,91
|5,21
|İş Yat. Ort.
|3,53
|0,86
|0,28
|İşbir Holding
|3.999,90
|5,82
|45,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,22
|3,39
|7,02
|İttifak Holding
|2,26
|-2,16
|1,35
|İz Hayvancılık Tarım
|24,24
|-2,73
|34,67
|İzmir Demir Çelik
|10,96
|1,29
|1,76
|İzmir Fırça
|6,92
|-5,21
|24,46
|Jantsa Jant Sanayi
|490,10
|-7,00
|47,75
|Kafein Yazılım
|22,00
|-3,59
|2,90
|Kaplamin
|40,20
|5,73
|18,93
|Kardemir (A)
|6,35
|-2,31
|6,72
|Kardemir (B)
|6,36
|-2,15
|20,68
|Kardemir (D)
|7,10
|-3,27
|22,84
|Karel Elektronik
|25,36
|-2,76
|9,97
|Karsan Otomotiv
|4,55
|9,90
|40,00
|Karsu Tekstil
|10,60
|-3,64
|23,98
|Kartonsan
|81,45
|-2,80
|-14,76
|Katmerciler Ekipman
|3,55
|2,01
|15,26
|Kent Gıda
|334,00
|0,00
|-6,07
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|0,76
|0,61
|Kervan Gıda
|14,64
|-2,98
|10,74
|Kervansaray Yat. Holding
|1,50
|-1,96
|19,05
|Kiler GMYO
|2,67
|2,69
|6,37
|Klimasan Klima
|19,26
|-1,08
|13,49
|Koç Holding
|22,00
|-2,91
|4,17
|Konfrut Gıda
|18,76
|3,25
|11,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|40,74
|7,38
|72,04
|Konya Çimento
|1.484,10
|-2,36
|31,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,72
|7,80
|33,25
|Koza Altın
|113,30
|0,62
|17,17
|Koza Madencilik
|16,29
|0,37
|5,16
|Körfez GMYO
|6,09
|-1,30
|5,00
|Kristal Kola
|4,32
|0,70
|10,20
|Kron Telekomünikasyon
|65,75
|5,03
|78,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,00
|3,96
|33,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,49
|0,81
|8,26
|Kütahya Porselen
|48,64
|0,04
|-3,59
|Lider Faktoring
|3,33
|0,30
|-2,35
|Link Bilgisayar
|29,98
|1,01
|-5,95
|Logo Yazılım
|138,00
|-3,63
|9,96
|Lokman Hekim Sağlık
|16,23
|5,87
|50,94
|Lüks Kadife
|34,50
|-3,31
|19,38
|Makina Takım
|3,61
|7,76
|5,87
|Marka Yatırım Holding
|6,72
|5,99
|4,51
|Marmaris Altınyunus
|191,00
|0,53
|71,92
|Marshall
|340,20
|4,68
|10,92
|Martı GMYO
|3,03
|-1,30
|10,18
|Martı Otel
|2,30
|-1,71
|7,98
|Mavi Giyim
|56,05
|-2,44
|7,38
|Mazhar Zorlu Holding
|37,98
|-5,05
|20,65
|Mega Polietilen
|9,64
|0,42
|25,85
|Menderes Tekstil
|3,21
|-2,13
|3,88
|Merit Turizm
|164,20
|9,98
|96,18
|Merko Gıda
|7,49
|-1,19
|-13,31
|Metemtur Otelcilik
|25,50
|-6,87
|15,38
|Metro Holding
|2,28
|3,17
|9,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,15
|-1,25
|9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,46
|5,13
|5,58
|Migros Ticaret
|49,60
|-3,41
|15,89
|Milpa
|5,23
|-0,19
|13,70
|Mistral GMYO
|5,45
|0,74
|15,71
|MLP Sağlık
|23,96
|0,17
|20,58
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,76
|-0,42
|3,48
|Mondi Tire Kutsan
|7,72
|-0,64
|1,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,28
|-3,09
|7,41
|Net Holding
|4,11
|7,03
|19,83
|Netaş Telekom.
|32,26
|2,54
|14,89
|Niğbaş Niğde Beton
|41,02
|-1,16
|-21,12
|Nuh Çimento
|53,90
|10,00
|9,46
|Nurol GMYO
|9,29
|2,54
|27,43
|Odaş Elektrik
|3,88
|2,11
|-0,51
|Olmuksan-IP
|8,49
|6,93
|-28,35
|Orge Enerji Elektrik
|8,12
|-0,85
|10,03
|Orma Orman Mahsulleri
|18,00
|-9,09
|22,28
|Osmanlı Menkul
|36,72
|-2,08
|18,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,07
|2,26
|-0,25
|Otokar
|374,90
|-3,45
|17,74
|Oyak Çimento
|8,75
|0,57
|-0,34
|Oyak Yat. Ort.
|10,52
|-9,00
|51,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,86
|1,46
|3,18
|Özak GMYO
|5,40
|-0,74
|5,88
|Özbal Çelik Boru
|7,69
|2,67
|17,40
|Özderici GMYO
|2,41
|2,55
|8,56
|Özerden Plastik
|11,70
|9,96
|30,00
|Pamukova Elektrik
|20,86
|1,56
|-2,16
|Panora GMYO
|6,65
|-3,48
|7,43
|Papilon Savunma
|23,02
|-1,62
|1,14
|Park Elek.Madencilik
|5,65
|3,67
|5,21
|Parsan
|28,18
|-2,15
|15,97
|Pegasus
|76,40
|-2,36
|2,41
|Peker GMYO
|2,44
|-0,41
|-6,51
|Penguen Gıda
|5,00
|-0,40
|-0,99
|Pera GMYO
|1,64
|-0,61
|-6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|36,76
|-0,76
|86,50
|Petkim
|5,07
|-1,93
|1,81
|Petrokent Turizm
|1.576,40
|10,00
|73,92
|Pınar Et ve Un
|24,88
|-0,24
|6,87
|Pınar Su
|8,35
|0,85
|12,38
|Pınar Süt
|28,68
|3,39
|24,26
|Plastikkart
|19,54
|7,07
|35,22
|Polisan Holding
|4,12
|5,37
|6,74
|Politeknik Metal
|561,20
|-1,30
|37,55
|Prizma Press Matbaacılık
|5,92
|-1,66
|8,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,70
|-3,44
|-3,67
|QNB Finansbank
|66,35
|-1,41
|-5,69
|Ral Yatırım Holding
|4,47
|-1,11
|0,68
|Ray Sigorta
|15,77
|1,68
|2,07
|Reysaş GMYO
|5,52
|-1,25
|1,28
|Reysaş Lojistik
|8,54
|-1,50
|-7,58
|Rhea Girişim
|3,58
|-1,38
|-3,76
|Rodrigo Tekstil
|15,00
|-0,99
|9,41
|Royal Halı
|3,39
|1,19
|-1,45
|RTA Laboratuvarları
|27,06
|-2,38
|-10,63
|Sabancı Holding
|11,31
|-0,88
|-1,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,33
|-1,34
|-5,06
|Sanel Mühendislik
|3,49
|0,00
|2,05
|Sanifoam Sünger
|17,15
|-1,66
|26,10
|Sanko Pazarlama
|9,43
|-1,15
|0,43
|Saray Matbaacılık
|10,09
|0,80
|15,05
|Sarkuysan
|10,18
|0,59
|15,16
|Sasa Polyester
|25,60
|-1,16
|26,61
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,35
|-0,53
|9,87
|Sekuro Plastik
|22,24
|9,99
|59,31
|Selçuk Ecza Deposu
|13,33
|3,74
|-2,34
|Selçuk Gıda
|5,02
|7,73
|0,80
|Senkron Güvenlik
|33,00
|10,00
|25,67
|Serve Film Prodüksiyon
|14,95
|-0,33
|-6,56
|Servet GMYO
|102,50
|-5,96
|30,74
|Seyitler Kimya
|35,96
|-1,48
|43,32
|Silverline Endüstri
|7,38
|-3,40
|-14,19
|Sinpaş GMYO
|5,04
|-8,70
|20,57
|Smartiks Yazılım
|8,68
|-1,81
|-2,03
|Sodaş Sodyum Sanayii
|41,74
|9,96
|56,48
|Söktaş
|4,90
|-0,61
|-3,73
|Sönmez Filament
|83,05
|1,28
|18,30
|Sönmez Pamuklu
|28,62
|0,28
|19,25
|Sumaş Suni Tahta
|81,00
|-1,70
|58,05
|Şeker Fin. Kir.
|6,92
|-2,81
|8,12
|Şekerbank
|1,59
|0,63
|5,30
|Şişe Cam
|7,89
|-2,59
|7,93
|Şok Marketler
|14,16
|-2,01
|12,20
|T. Halk Bankası
|5,61
|0,00
|0,90
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,06
|-9,97
|0,00
|T.S.K.B.
|1,94
|-2,02
|8,99
|T.Tuborg
|18,82
|2,01
|4,15
|Taç Tarım Ürünleri
|16,50
|10,00
|56,70
|Tat Gıda
|11,25
|1,63
|-5,14
|TAV Havalimanları
|24,00
|-1,56
|12,68
|Taze Kuru Gıda
|320,10
|1,01
|47,99
|Tek-Art Turizm
|2,26
|-3,00
|11,88
|Tekfen Holding
|18,42
|-1,29
|12,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,77
|1,10
|7,75
|Temapol Polimer Plastik
|15,54
|-1,21
|35,13
|TGS Dış Ticaret
|31,08
|9,98
|144,53
|Tofaş Oto. Fab.
|38,18
|-2,10
|12,56
|Torunlar GMYO
|4,13
|-2,82
|5,90
|Trabzon Liman
|35,92
|-2,87
|11,83
|Trabzonspor Sportif
|2,53
|-1,17
|3,69
|Trend GMYO
|10,97
|9,92
|-12,73
|TSKB GMYO
|5,06
|-0,98
|-12,00
|Tuğçelik
|8,03
|-0,86
|-0,62
|Tukaş
|9,43
|0,75
|-2,68
|Turcas Petrol
|4,85
|-0,82
|0,00
|Turkcell
|16,52
|-1,43
|2,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,20
|0,00
|29,35
|Tüpraş
|107,00
|-1,65
|-0,93
|Türk Hava Yolları
|13,03
|-1,73
|0,93
|Türk Prysmian Kablo
|13,35
|-2,41
|10,33
|Türk Telekom
|8,50
|-1,96
|-0,47
|Türk Traktör
|190,10
|1,60
|4,05
|Türker Proje Gayrimenkul
|187,20
|1,30
|65,81
|Türkiye Sigorta
|7,01
|-1,27
|6,21
|Ufuk Yatırım
|21,94
|9,92
|63,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,04
|-0,74
|-4,72
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|-1,77
|-2,63
|Ulusoy Un Sanayi
|13,68
|-3,73
|18,96
|Umpaş Holding
|2,25
|-3,85
|-13,79
|Uşak Seramik
|2,42
|3,42
|3,42
|Utopya Turizm
|42,40
|-0,05
|9,28
|Uzertaş Boya
|82,40
|-5,29
|45,58
|Ülker Bisküvi
|24,22
|0,08
|4,67
|Vakıf Fin. Kir.
|6,49
|8,17
|52,35
|Vakıf GMYO
|3,72
|1,92
|2,76
|Vakıf Yat. Ort.
|8,20
|6,91
|11,41
|Vakıflar Bankası
|4,68
|-0,85
|-0,64
|Vakko Tekstil
|6,67
|3,73
|2,30
|Vanet Gıda
|8,24
|5,78
|6,60
|Verusa Holding
|51,70
|9,95
|14,63
|Verusaturk Girisim
|19,27
|9,99
|47,32
|Vestel
|25,08
|1,29
|19,09
|Vestel Beyaz Eşya
|44,88
|4,37
|9,78
|Viking Kağıt
|8,20
|-0,24
|-8,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,72
|-1,05
|6,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,17
|-0,63
|2,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|138,00
|-9,98
|90,61
|Yataş
|15,75
|1,16
|9,00
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,18
|0,00
|-5,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,75
|5,53
|10,62
|Yeşil GMYO
|1,99
|-3,86
|44,20
|Yeşil Yapı
|2,53
|-5,24
|37,50
|Yeşil Yatırım Holding
|215,10
|1,22
|125,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.200,00
|0,59
|10,25
|Yonga Mobilya
|34,54
|-9,86
|15,13
|Yükselen Çelik
|5,28
|1,15
|0,92
|Yünsa
|15,73
|-0,44
|7,30
|Zorlu Enerji
|3,15
|3,28
|13,72
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı
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