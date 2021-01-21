Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)40.000,302,59-1,23
İş Bankası (C)6,900,58-1,43
İş Bankası (Kur.)381.999,00

0,53
İş Fin.Kir.3,820,26-1,04
İş Girişim23,50-2,9724,01
İş GMYO2,550,000,39
İş Y. Men. Değ.18,58-0,915,21
İş Yat. Ort.3,530,860,28
İşbir Holding3.999,905,8245,98
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,223,397,02
İttifak Holding2,26-2,161,35
İz Hayvancılık Tarım24,24-2,7334,67
İzmir Demir Çelik10,961,291,76
İzmir Fırça6,92-5,2124,46
Jantsa Jant Sanayi490,10-7,0047,75
Kafein Yazılım22,00-3,592,90
Kaplamin40,205,7318,93
Kardemir (A)6,35-2,316,72
Kardemir (B)6,36-2,1520,68
Kardemir (D)7,10-3,2722,84
Karel Elektronik25,36-2,769,97
Karsan Otomotiv4,559,9040,00
Karsu Tekstil10,60-3,6423,98
Kartonsan81,45-2,80-14,76
Katmerciler Ekipman3,552,0115,26
Kent Gıda334,000,00-6,07
Kerevitaş Gıda6,620,760,61
Kervan Gıda14,64-2,9810,74
Kervansaray Yat. Holding1,50-1,9619,05
Kiler GMYO2,672,696,37
Klimasan Klima19,26-1,0813,49
Koç Holding22,00-2,914,17
Konfrut Gıda18,763,2511,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji40,747,3872,04
Konya Çimento1.484,10-2,3631,34
Kordsa Teknik Tekstil20,727,8033,25
Koza Altın113,300,6217,17
Koza Madencilik16,290,375,16
Körfez GMYO6,09-1,305,00
Kristal Kola4,320,7010,20
Kron Telekomünikasyon65,755,0378,47
Kuştur Kuşadası Turizm210,003,9633,50
Kuyumcukent Gayrimenkul2,490,818,26
Kütahya Porselen48,640,04-3,59
Lider Faktoring3,330,30-2,35
Link Bilgisayar29,981,01-5,95
Logo Yazılım138,00-3,639,96
Lokman Hekim Sağlık16,235,8750,94
Lüks Kadife34,50-3,3119,38
Makina Takım3,617,765,87
Marka Yatırım Holding6,725,994,51
Marmaris Altınyunus191,000,5371,92
Marshall340,204,6810,92
Martı GMYO3,03-1,3010,18
Martı Otel2,30-1,717,98
Mavi Giyim56,05-2,447,38
Mazhar Zorlu Holding37,98-5,0520,65
Mega Polietilen9,640,4225,85
Menderes Tekstil3,21-2,133,88
Merit Turizm164,209,9896,18
Merko Gıda7,49-1,19-13,31
Metemtur Otelcilik25,50-6,8715,38
Metro Holding2,283,179,62
Metro Petrol ve Tesisleri3,15-1,259,00
Metro Yatırım Ortaklığı2,465,135,58
Migros Ticaret49,60-3,4115,89
Milpa5,23-0,1913,70
Mistral GMYO5,450,7415,71
MLP Sağlık23,960,1720,58
MMC San. ve Tic. Yat.4,76-0,423,48
Mondi Tire Kutsan7,72-0,641,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret38,28-3,097,41
Net Holding4,117,0319,83
Netaş Telekom.32,262,5414,89
Niğbaş Niğde Beton41,02-1,16-21,12
Nuh Çimento53,9010,009,46
Nurol GMYO9,292,5427,43
Odaş Elektrik3,882,11-0,51
Olmuksan-IP8,496,93-28,35
Orge Enerji Elektrik8,12-0,8510,03
Orma Orman Mahsulleri18,00-9,0922,28
Osmanlı Menkul36,72-2,0818,45
Ostim Endüstriyel Yat4,072,26-0,25
Otokar374,90-3,4517,74
Oyak Çimento8,750,57-0,34
Oyak Yat. Ort.10,52-9,0051,37
Oylum Sınai Yatırımlar4,861,463,18
Özak GMYO5,40-0,745,88
Özbal Çelik Boru7,692,6717,40
Özderici GMYO2,412,558,56
Özerden Plastik11,709,9630,00
Pamukova Elektrik20,861,56-2,16
Panora GMYO6,65-3,487,43
Papilon Savunma23,02-1,621,14
Park Elek.Madencilik5,653,675,21
Parsan28,18-2,1515,97
Pegasus76,40-2,362,41
Peker GMYO2,44-0,41-6,51
Penguen Gıda5,00-0,40-0,99
Pera GMYO1,64-0,61-6,38
Pergamon Dış Ticaret36,76-0,7686,50
Petkim5,07-1,931,81
Petrokent Turizm1.576,4010,0073,92
Pınar Et ve Un24,88-0,246,87
Pınar Su8,350,8512,38
Pınar Süt28,683,3924,26
Plastikkart19,547,0735,22
Polisan Holding4,125,376,74
Politeknik Metal561,20-1,3037,55
Prizma Press Matbaacılık5,92-1,668,03
QNB Finans Fin. Kir.120,70-3,44-3,67
QNB Finansbank66,35-1,41-5,69
Ral Yatırım Holding4,47-1,110,68
Ray Sigorta15,771,682,07
Reysaş GMYO5,52-1,251,28
Reysaş Lojistik8,54-1,50-7,58
Rhea Girişim3,58-1,38-3,76
Rodrigo Tekstil15,00-0,999,41
Royal Halı3,391,19-1,45
RTA Laboratuvarları27,06-2,38-10,63
Sabancı Holding11,31-0,88-1,31
Safkar Ege Soğutmacılık10,33-1,34-5,06
Sanel Mühendislik3,490,002,05
Sanifoam Sünger17,15-1,6626,10
Sanko Pazarlama9,43-1,150,43
Saray Matbaacılık10,090,8015,05
Sarkuysan10,180,5915,16
Sasa Polyester25,60-1,1626,61
Say Yenilenebilir Enerji9,35-0,539,87
Sekuro Plastik22,249,9959,31
Selçuk Ecza Deposu13,333,74-2,34
Selçuk Gıda5,027,730,80
Senkron Güvenlik33,0010,0025,67
Serve Film Prodüksiyon14,95-0,33-6,56
Servet GMYO102,50-5,9630,74
Seyitler Kimya35,96-1,4843,32
Silverline Endüstri7,38-3,40-14,19
Sinpaş GMYO5,04-8,7020,57
Smartiks Yazılım8,68-1,81-2,03
Sodaş Sodyum Sanayii41,749,9656,48
Söktaş4,90-0,61-3,73
Sönmez Filament83,051,2818,30
Sönmez Pamuklu28,620,2819,25
Sumaş Suni Tahta81,00-1,7058,05
Şeker Fin. Kir.6,92-2,818,12
Şekerbank1,590,635,30
Şişe Cam7,89-2,597,93
Şok Marketler14,16-2,0112,20
T. Halk Bankası5,610,000,90
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,06-9,970,00
T.S.K.B.1,94-2,028,99
T.Tuborg18,822,014,15
Taç Tarım Ürünleri16,5010,0056,70
Tat Gıda11,251,63-5,14
TAV Havalimanları24,00-1,5612,68
Taze Kuru Gıda320,101,0147,99
Tek-Art Turizm2,26-3,0011,88
Tekfen Holding18,42-1,2912,32
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,771,107,75
Temapol Polimer Plastik15,54-1,2135,13
TGS Dış Ticaret31,089,98144,53
Tofaş Oto. Fab.38,18-2,1012,56
Torunlar GMYO4,13-2,825,90
Trabzon Liman35,92-2,8711,83
Trabzonspor Sportif2,53-1,173,69
Trend GMYO10,979,92-12,73
TSKB GMYO5,06-0,98-12,00
Tuğçelik8,03-0,86-0,62
Tukaş9,430,75-2,68
Turcas Petrol4,85-0,820,00
Turkcell16,52-1,432,61
Tümosan Motor ve Traktör18,200,0029,35
Tüpraş107,00-1,65-0,93
Türk Hava Yolları13,03-1,730,93
Türk Prysmian Kablo13,35-2,4110,33
Türk Telekom8,50-1,96-0,47
Türk Traktör190,101,604,05
Türker Proje Gayrimenkul187,201,3065,81
Türkiye Sigorta7,01-1,276,21
Ufuk Yatırım21,949,9263,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,04-0,74-4,72
Ulusoy Elektrik50,00-1,77-2,63
Ulusoy Un Sanayi13,68-3,7318,96
Umpaş Holding2,25-3,85-13,79
Uşak Seramik2,423,423,42
Utopya Turizm42,40-0,059,28
Uzertaş Boya82,40-5,2945,58
Ülker Bisküvi24,220,084,67
Vakıf Fin. Kir.6,498,1752,35
Vakıf GMYO3,721,922,76
Vakıf Yat. Ort.8,206,9111,41
Vakıflar Bankası4,68-0,85-0,64
Vakko Tekstil6,673,732,30
Vanet Gıda8,245,786,60
Verusa Holding51,709,9514,63
Verusaturk Girisim19,279,9947,32
Vestel25,081,2919,09
Vestel Beyaz Eşya44,884,379,78
Viking Kağıt8,20-0,24-8,89
Yapı Kredi Koray GMYO4,72-1,056,07
Yapı ve Kredi Bank.3,17-0,632,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.138,00-9,9890,61
Yataş15,751,169,00
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,180,00-5,00
Yeni Gimat GMYO13,755,5310,62
Yeşil GMYO1,99-3,8644,20
Yeşil Yapı2,53-5,2437,50
Yeşil Yatırım Holding215,101,22125,59
Yibitaş İnşaat Malzeme17.200,000,5910,25
Yonga Mobilya34,54-9,8615,13
Yükselen Çelik5,281,150,92
Yünsa15,73-0,447,30
Zorlu Enerji3,153,2813,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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