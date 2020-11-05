Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.490,00 4,72 40,79 İş Bankası (C) 5,43 -0,91 -15,29 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,68 0,00 -3,16 İş Girişim 15,10 -3,88 297,37 İş GMYO 1,97 1,55 11,93 İş Y. Men. Değ. 10,90 1,58 170,69 İş Yat. Ort. 3,00 0,67 86,18 İşbir Holding 2.800,00 -3,35 551,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 -0,85 87,10 İttifak Holding 2,55 9,91 100,81 İz Hayvancılık Tarım 8,15 0,62 211,49 İzmir Demir Çelik 21,66 2,27 164,47 İzmir Fırça 6,88 2,23 282,22 Jantsa Jant Sanayi 183,20 1,05 244,44 Kafein Yazılım 17,25 2,01 55,32 Kaplamin 21,24 -1,12 282,70 Kardemir (A) 4,52 -0,44 70,57 Kardemir (B) 3,41 -0,87 29,17 Kardemir (D) 3,32 -2,35 24,81 Karel Elektronik 17,50 2,46 20,44 Karsan Otomotiv 2,91 -0,34 84,18 Karsu Tekstil 6,22 0,32 91,98 Kartonsan 2.144,20 4,09 455,00 Katmerciler Ekipman 3,36 4,35 119,80 Kent Gıda 290,00 2,47 1148,84 Kerevitaş Gıda 6,47 3,03 98,47 Kervansaray Yat. Holding 1,02 6,25 85,45 Kiler GMYO 12,15 6,11 220,58 Klimasan Klima 14,60 2,74 -31,18 Koç Holding 15,20 1,40 -24,03 Konfrut Gıda 15,29 0,39 95,52 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 19,45 9,95 Konya Çimento 705,00 -5,53 159,86 Kordsa Teknik Tekstil 12,15 2,45 -4,45 Koza Altın 79,55 2,65 7,43 Koza Madencilik 12,81 3,72 27,72 Körfez GMYO 6,71 0,60 180,75 Kristal Kola 2,44 2,52 61,59 Kron Telekomünikasyon 26,62 0,08 109,28 Kuştur Kuşadası Turizm 158,20 9,94 573,90 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,88 103,34 Kütahya Porselen 28,10 0,57 324,47 Lider Faktoring 3,41 2,40 85,83 Link Bilgisayar 45,16 3,11 151,05 Logo Yazılım 98,20 1,92 61,51 Lokman Hekim Sağlık 11,32 -1,39 97,36 Lüks Kadife 30,20 0,53 249,54 Makina Takım 2,91 0,34 54,79 Marka Yatırım Holding 4,20 9,95 255,93 Marmaris Altınyunus 85,25 0,00 20,07 Marshall 291,50 -2,83 513,17 Martı GMYO 3,16 -5,39 212,87 Martı Otel 2,40 -5,88 163,74 Mavi Giyim 38,90 1,62 -32,82 Mazhar Zorlu Holding 17,90 -0,56 48,06 Mega Polietilen 14,90 9,96 1074,66 Menderes Tekstil 3,16 0,64 141,22 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 68,00 2,87 249,79 Merko Gıda 11,84 9,94 1027,62 Metemtur Otelcilik 9,77 1,24 448,88 Metro Holding 2,34 -1,27 69,57 Metro Petrol ve Tesisleri 3,57 0,00 82,14 Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 0,85 -55,56 Migros Ticaret 38,66 -0,87 59,62 Milpa 5,45 5,01 148,86 Mistral GMYO 4,41 -1,12 135,00 MLP Sağlık 17,75 -2,90 10,94 MMC San. ve Tic. Yat. 5,75 -2,71 404,39 Mondi Tire Kutsan 6,55 3,15 58,21 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,90 3,51 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,98 9,99 190,72 Net Holding 3,14 -2,48 20,77 Netaş Telekom. 22,84 7,74 74,89 Niğbaş Niğde Beton 46,34 2,98 647,42 Nuh Çimento 32,70 1,87 197,68 Nurol GMYO 6,45 6,61 80,67 Odaş Elektrik 3,59 8,46 148,32 Olmuksan-IP 7,56 -8,25 195,20 Orge Enerji Elektrik 7,46 1,50 50,40 Orma Orman Mahsulleri 11,61 0,00 320,65 Osmanlı Menkul 19,29 0,47 362,45 Ostim Endüstriyel Yat 4,09 -1,21 143,45 Otokar 198,00 -0,45 34,66 Oyak Çimento 7,52 0,80 36,79 Oyak Yat. Ort. 6,18 0,00 167,69 Oylum Sınai Yatırımlar 4,83 0,84 56,37 Özak GMYO 4,28 1,66 66,54 Özbal Çelik Boru 6,46 0,94 300,78 Özderici GMYO 2,26 0,89 43,95 Özerden Plastik 8,26 9,99 262,28 Panora GMYO 6,28 1,78 12,11 Papilon Savunma 20,54 2,75 166,53 Park Elek.Madencilik 5,13 1,18 68,20 Parsan 19,64 -1,11 15,94 Pegasus 44,10 -1,12 -48,96 Peker GMYO 2,72 -2,86 200,77 Penguen Gıda 5,21 2,76 469,15 Pera GMYO 2,84 0,00 202,13 Pergamon Dış Ticaret 16,05 -1,53 107,43 Petkim 4,26 0,00 11,81 Petrokent Turizm 775,00 8,38 505,00 Pınar Et ve Un 23,96 0,67 163,60 Pınar Su 7,28 1,25 213,79 Pınar Süt 19,94 2,52 58,13 Plastikkart 11,92 9,96 28,59 Polisan Holding 3,82 1,87 26,59 Politeknik Metal 298,30 -0,57 292,13 Prizma Press Matbaacılık 6,69 3,08 55,58 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.238,40 0,17 11,79 QNB Finans Fin. Kir. 123,60 3,00 -4,26 QNB Finansbank 68,25 0,89 82,00 Ral Yatırım Holding 4,99 2,67 90,13 Ray Sigorta 21,14 5,91 518,13 Reysaş GMYO 4,66 0,43 1,53 Reysaş Lojistik 7,19 -0,55 64,16 Rhea Girişim 2,99 0,67 151,26 Rodrigo Tekstil 10,17 9,95 461,88 Royal Halı 3,66 -1,08 167,15 RTA Laboratuvarları 47,28 2,07 1937,93 Sabancı Holding 8,94 1,25 -1,97 Safkar Ege Soğutmacılık 5,36 1,71 145,87 Sanel Mühendislik 3,34 3,73 13,84 Sanifoam Sünger 13,81 9,95 176,20 Sanko Pazarlama 7,66 0,66 5,13 Saray Matbaacılık 5,48 1,67 323,89 Sarkuysan 6,92 2,52 117,79 Sasa Polyester 16,43 5,05 112,55 Say Yenilenebilir Enerji 8,70 5,45 288,39 Sekuro Plastik 10,22 -0,29 90,67 Selçuk Ecza Deposu 9,70 1,04 62,62 Selçuk Gıda 3,96 -3,18 267,44 Senkron Güvenlik 3,49 9,06 27,84 Serve Film Prodüksiyon 19,29 9,60 1113,21 Servet GMYO 40,50 -1,22 376,47 Seyitler Kimya 12,80 1,35 88,51 Silverline Endüstri 4,33 4,84 100,46 Sinpaş GMYO 2,93 3,53 152,59 Smartiks Yazılım 7,84 1,16 -20,08 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,70 497,99 Söktaş 4,93 0,00 189,91 Sönmez Filament 27,46 0,00 462,70 Sönmez Pamuklu 16,29 8,53 231,10 Sumaş Suni Tahta 31,02 3,47 216,11 Şeker Fin. Kir. 4,31 0,23 -9,83 Şekerbank 1,82 7,06 38,93 Şişe Cam 6,63 2,47 30,25 Şok Marketler 11,86 -1,08 10,22 T. Halk Bankası 4,92 -0,40 -16,75 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 65,00 -3,13 49,08 T.S.K.B. 2,12 2,42 75,21 T.Tuborg 17,17 -0,35 44,29 Taç Tarım Ürünleri 10,50 -0,76 236,54 Tat Gıda 10,67 3,59 75,38 TAV Havalimanları 14,59 -0,27 -46,29 Taze Kuru Gıda 243,20 1,25 3259,12 Tek-Art Turizm 1,74 0,58 38,10 Tekfen Holding 14,01 0,79 -22,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,21 4,19 119,29 Temapol Polimer Plastik 9,62 2,45 84,29 TGS Dış Ticaret 9,40 -0,84 101,28 Tofaş Oto. Fab. 27,62 0,51 18,53 Torunlar GMYO 3,58 1,13 30,18 Trabzon Liman 30,70 2,20 193,11 Trabzonspor Sportif 4,00 0,76 86,05 Trend GMYO 10,41 6,55 373,18 TSKB GMYO 3,66 1,67 283,25 Tuğçelik 7,23 -1,90 83,04 Tukaş 10,38 2,37 -15,95 Turcas Petrol 4,61 3,13 72,66 Turkcell 15,80 3,27 14,49 Tümosan Motor ve Traktör 10,55 3,94 64,59 Tüpraş 77,55 0,19 -38,84 Türk Hava Yolları 9,69 -0,92 -32,99 Türk Prysmian Kablo 13,10 4,55 407,65 Türk Telekom 6,83 1,19 -5,34 Türk Traktör 124,00 -2,21 134,36 Türker Proje Gayrimenkul 82,40 2,94 96,19 Türkiye Sigorta 5,60 1,63 157,14 Ufuk Yatırım 12,00 2,92 365,12 Ulaşlar Turizm Yat. 3,74 3,03 301,34 Ulusoy Elektrik 50,50 1,04 89,85 Ulusoy Un Sanayi 11,71 0,52 206,54 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,26 1,35 86,24 Utopya Turizm 23,48 2,26 377,24 Uzertaş Boya 29,62 -9,97 1234,23 Ülker Bisküvi 22,14 4,93 -0,98 Vakıf Fin. Kir. 3,80 -1,55 79,46 Vakıf GMYO 3,58 1,42 106,82 Vakıf Yat. Ort. 7,75 -0,39 325,56 Vakıflar Bankası 4,00 0,00 -27,40 Vakko Tekstil 5,65 1,80 24,45 Vanet Gıda 9,08 -7,35 534,97 Verusa Holding 42,16 2,33 127,27 Verusaturk Girisim 8,58 -1,15 63,15 Vestel 18,47 3,24 46,35 Vestel Beyaz Eşya 32,40 -0,43 53,57 Viking Kağıt 6,79 -2,86 263,10 Yapı Kredi Koray GMYO 4,13 3,77 70,66 Yapı ve Kredi Bank. 2,30 -0,86 -7,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,10 -3,10 349,16 Yataş 9,34 3,89 27,25 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,02 0,25 149,69 Yeni Gimat GMYO 13,04 0,38 8,93 Yeşil GMYO 1,07 2,88 67,19 Yeşil Yapı 1,34 7,20 103,03 Yeşil Yatırım Holding 44,58 -1,02 296,97 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.948,80 -0,30 475,51 Yonga Mobilya 30,16 -2,08 226,67 Yükselen Çelik 6,94 1,02 126,43 Yünsa 12,78 3,23 26,94 Zorlu Enerji 2,61 1,56 60,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Türk moda endüstrisi, Hollanda'ya 2 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ihracatı hedefliyor Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 ay daha uzatıldı