Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
02.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|0,00
|32,54
|İş Bankası (C)
|5,02
|-0,40
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,10
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,73
|-1,06
|-1,84
|İş Girişim
|8,36
|0,00
|120,00
|İş GMYO
|1,66
|0,00
|-5,68
|İş Y. Men. Değ.
|8,06
|-0,12
|100,16
|İş Yat. Ort.
|2,85
|-1,04
|76,87
|İşbir Holding
|1.269,50
|2,45
|195,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|0,00
|41,94
|İttifak Holding
|3,56
|5,95
|-4,30
|İz Hayvancılık Tarım
|4,62
|-0,86
|76,57
|İzmir Demir Çelik
|22,86
|-9,93
|179,12
|İzmir Fırça
|3,52
|0,00
|95,56
|Jantsa Jant Sanayi
|109,60
|-0,09
|106,06
|Kafein Yazılım
|16,10
|0,63
|44,97
|Kaplamin
|9,87
|-1,00
|77,84
|Kardemir (A)
|4,22
|-3,65
|59,25
|Kardemir (B)
|3,51
|-2,23
|32,95
|Kardemir (D)
|2,94
|-2,33
|10,53
|Karel Elektronik
|16,00
|-0,44
|10,12
|Karsan Otomotiv
|3,06
|-1,92
|93,67
|Karsu Tekstil
|6,15
|9,04
|89,81
|Kartonsan
|594,80
|0,98
|53,96
|Katmerciler Ekipman
|4,05
|0,25
|5,47
|Kent Gıda
|509,40
|-10,00
|2093,65
|Kerevitaş Gıda
|5,04
|0,20
|54,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,81
|-1,69
|53,30
|Klimasan Klima
|13,35
|0,15
|-37,07
|Koç Holding
|14,86
|-1,39
|-25,73
|Konfrut Gıda
|11,50
|0,26
|47,06
|Konya Çimento
|382,40
|1,43
|40,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,68
|-0,28
|-16,01
|Koza Altın
|75,85
|-2,51
|2,43
|Koza Madencilik
|12,79
|-1,24
|27,52
|Körfez GMYO
|4,66
|0,87
|94,98
|Kristal Kola
|2,10
|0,96
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|24,50
|3,90
|92,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|74,25
|5,24
|216,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,77
|-3,15
|67,88
|Kütahya Porselen
|27,48
|-0,07
|315,11
|Lider Faktoring
|3,11
|-0,32
|69,48
|Link Bilgisayar
|27,48
|-0,29
|52,76
|Logo Yazılım
|92,85
|2,31
|52,71
|Lokman Hekim Sağlık
|7,98
|-2,44
|38,06
|Lüks Kadife
|27,34
|9,98
|216,44
|Makina Takım
|2,26
|0,00
|20,21
|Marka Yatırım Holding
|2,29
|1,33
|94,07
|Marmaris Altınyunus
|84,75
|3,10
|19,37
|Marshall
|148,50
|2,91
|212,37
|Martı GMYO
|1,89
|-5,50
|87,13
|Martı Otel
|1,11
|-1,77
|21,98
|Mavi Giyim
|36,68
|0,99
|-36,65
|Mazhar Zorlu Holding
|15,26
|-0,26
|26,22
|Mega Polietilen
|5,59
|9,82
|340,69
|Menderes Tekstil
|3,27
|4,81
|149,62
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,36
|0,97
|92,18
|Merko Gıda
|1,96
|9,50
|86,67
|Metemtur Otelcilik
|3,17
|9,69
|78,09
|Metro Holding
|2,02
|-1,46
|46,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,64
|2,54
|85,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,26
|5,12
|-57,62
|Migros Ticaret
|38,56
|-1,63
|59,21
|Milpa
|4,17
|5,57
|90,41
|Mistral GMYO
|3,48
|3,26
|84,13
|MLP Sağlık
|15,70
|-2,06
|-1,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|2,28
|-1,72
|100,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,25
|2,46
|50,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,90
|-0,26
|80,03
|Net Holding
|2,18
|0,46
|-16,15
|Netaş Telekom.
|15,83
|-1,31
|21,21
|Niğbaş Niğde Beton
|16,36
|-3,14
|163,87
|Nuh Çimento
|18,57
|-0,16
|69,05
|Nurol GMYO
|7,80
|0,78
|118,49
|Odaş Elektrik
|2,56
|0,39
|77,08
|Olmuksan-IP
|5,87
|5,96
|129,21
|Orge Enerji Elektrik
|6,72
|-0,74
|35,48
|Orma Orman Mahsulleri
|8,80
|-0,68
|218,84
|Osmanlı Menkul
|15,45
|0,85
|270,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,90
|-1,69
|72,62
|Otokar
|138,50
|-0,36
|-5,81
|Oyak Çimento
|7,69
|1,05
|39,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,40
|0,31
|177,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,20
|-0,31
|3,60
|Özak GMYO
|3,72
|-0,27
|44,75
|Özbal Çelik Boru
|6,59
|-9,97
|308,84
|Özderici GMYO
|1,98
|1,02
|26,11
|Özerden Plastik
|2,79
|-2,45
|22,37
|Panora GMYO
|5,10
|-1,16
|-8,95
|Papilon Savunma
|14,25
|-2,66
|84,91
|Park Elek.Madencilik
|4,32
|1,17
|41,64
|Parsan
|18,16
|-0,93
|7,20
|Pegasus
|45,24
|-0,57
|-47,64
|Peker GMYO
|12,90
|6,52
|312,14
|Penguen Gıda
|3,05
|-0,97
|233,19
|Pera GMYO
|1,71
|3,64
|81,91
|Pergamon Dış Ticaret
|11,39
|-1,89
|47,20
|Petkim
|3,95
|-0,25
|3,67
|Petrokent Turizm
|1.131,30
|10,00
|783,14
|Pınar Et ve Un
|19,12
|-4,69
|108,51
|Pınar Su
|6,96
|-6,33
|200,00
|Pınar Süt
|17,45
|-4,38
|37,73
|Plastikkart
|11,24
|5,44
|21,25
|Polisan Holding
|2,95
|-0,67
|-2,24
|Politeknik Metal
|160,00
|0,00
|110,33
|Prizma Press Matbaacılık
|3,86
|-6,54
|-10,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.213,60
|0,07
|9,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|138,00
|-3,09
|6,89
|QNB Finansbank
|73,95
|-1,99
|97,20
|Ral Yatırım Holding
|5,95
|-1,16
|126,71
|Ray Sigorta
|9,32
|9,91
|172,51
|Reysaş GMYO
|4,69
|1,30
|2,18
|Reysaş Lojistik
|6,05
|0,83
|38,13
|Rhea Girişim
|2,30
|-0,43
|93,28
|Rodrigo Tekstil
|3,09
|9,96
|70,72
|Royal Halı
|2,37
|3,04
|72,99
|RTA Laboratuvarları
|59,85
|-2,37
|2479,74
|Sabancı Holding
|7,87
|-0,25
|-13,70
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,47
|8,76
|105,05
|Sanel Mühendislik
|3,56
|0,28
|21,34
|Sanifoam Sünger
|6,13
|-8,37
|22,60
|Sanko Pazarlama
|6,86
|-0,58
|-5,85
|Saray Matbaacılık
|3,43
|-1,72
|165,32
|Sarkuysan
|4,67
|0,86
|46,97
|Sasa Polyester
|15,35
|-0,84
|98,58
|Say Reklamcılık
|5,32
|1,33
|137,50
|Sekuro Plastik
|8,03
|-7,81
|49,81
|Selçuk Ecza Deposu
|7,96
|-1,97
|33,45
|Selçuk Gıda
|2,53
|-2,32
|134,75
|Senkron Güvenlik
|2,19
|0,46
|-19,78
|Serve Film Prodüksiyon
|9,19
|5,63
|477,99
|Servet GMYO
|22,44
|3,60
|164,00
|Seyitler Kimya
|10,08
|9,92
|48,45
|Silverline Endüstri
|3,75
|0,27
|73,61
|Sinpaş GMYO
|1,48
|-1,99
|27,59
|Smartiks Yazılım
|7,70
|2,94
|-21,51
|Soda Sanayii
|6,93
|0,14
|16,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,57
|-1,11
|200,82
|Söktaş
|3,98
|-1,24
|134,05
|Sönmez Filament
|11,27
|3,30
|130,94
|Sönmez Pamuklu
|11,06
|0,82
|124,80
|Sumaş Suni Tahta
|16,99
|-0,53
|71,62
|Şeker Fin. Kir.
|4,19
|0,24
|-12,34
|Şekerbank
|1,38
|0,00
|5,34
|Şişe Cam
|6,16
|-0,65
|20,27
|Şok Marketler
|12,44
|-1,89
|15,61
|T. Halk Bankası
|5,30
|5,16
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,52
|-1,36
|-0,18
|T.S.K.B.
|1,11
|0,00
|-8,26
|T.Tuborg
|14,75
|-0,07
|23,95
|Taç Tarım Ürünleri
|4,99
|-0,80
|59,94
|Tat Gıda
|10,28
|-1,72
|68,97
|TAV Havalimanları
|15,08
|0,40
|-44,49
|Taze Kuru Gıda
|188,30
|9,99
|2500,83
|Tek-Art Turizm
|1,49
|-1,97
|18,25
|Tekfen Holding
|14,95
|0,27
|-19,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,74
|0,70
|36,67
|Temapol Polimer Plastik
|7,90
|-4,01
|51,34
|TGS Dış Ticaret
|7,99
|1,27
|71,09
|Tofaş Oto. Fab.
|22,30
|-0,27
|-4,30
|Torunlar GMYO
|3,49
|-1,69
|26,91
|Trabzon Liman
|14,87
|3,12
|39,49
|Trabzonspor Sportif
|5,53
|9,94
|157,21
|Trakya Cam
|4,04
|1,00
|19,14
|Trend GMYO
|6,99
|4,17
|217,73
|TSKB GMYO
|2,19
|-0,90
|129,32
|Tuğçelik
|5,95
|1,02
|50,63
|Tukaş
|10,57
|-4,69
|-14,41
|Turcas Petrol
|3,38
|2,42
|26,59
|Turkcell
|14,53
|1,68
|5,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,53
|-0,66
|17,47
|Tüpraş
|79,85
|-1,36
|-37,03
|Türk Hava Yolları
|10,51
|-1,68
|-27,32
|Türk Prysmian Kablo
|6,18
|5,64
|139,49
|Türk Telekom
|7,05
|2,17
|-2,29
|Türk Traktör
|91,40
|-0,44
|72,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|85,80
|-2,83
|104,29
|Türkiye Sigorta
|6,18
|3,97
|183,77
|Ufuk Yatırım
|7,25
|-2,03
|181,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,74
|-4,86
|194,03
|Ulusoy Elektrik
|42,12
|3,18
|58,35
|Ulusoy Un Sanayi
|9,85
|-3,53
|157,85
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,60
|1,91
|31,85
|Utopya Turizm
|6,90
|-0,14
|40,24
|Uzertaş Boya
|4,33
|4,84
|95,05
|Ülker Bisküvi
|22,38
|-1,15
|0,09
|Vakıf Fin. Kir.
|4,66
|0,87
|92,56
|Vakıf GMYO
|3,02
|-0,98
|74,47
|Vakıf Yat. Ort.
|8,25
|0,61
|353,01
|Vakıflar Bankası
|4,19
|0,96
|-23,96
|Vakko Tekstil
|5,48
|4,58
|20,70
|Vanet Gıda
|1,72
|1,18
|20,28
|Verusa Holding
|33,76
|0,78
|81,99
|Verusaturk Girisim
|5,85
|0,00
|11,24
|Vestel
|18,16
|-1,25
|43,90
|Vestel Beyaz Eşya
|25,88
|-0,46
|22,66
|Viking Kağıt
|4,71
|0,43
|151,87
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,80
|1,33
|57,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|-0,49
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,41
|-1,64
|130,34
|Yataş
|7,99
|0,00
|8,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,72
|3,03
|68,94
|Yeni Gimat GMYO
|12,14
|0,91
|1,41
|Yeşil GMYO
|0,84
|0,00
|31,25
|Yeşil Yapı
|0,91
|0,00
|37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|15,70
|0,13
|39,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.749,90
|-0,75
|129,20
|Yonga Mobilya
|31,46
|10,00
|240,75
|Yükselen Çelik
|7,50
|-3,47
|144,70
|Yünsa
|12,33
|3,61
|22,47
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,74
|66,26
(Son)
Kaynak: AA