Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.899,90
0,00
İş Bankası (B) 2.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.855,10
|-1,23
|-6,70
|İş Bankası (C)
|5,85
|9,14
|29,14
|İş Bankası (Kur.)
|50.050,00
|2,98
|İş Fin.Kir.
|5,33
|2,11
|15,12
|İş Girişim
|2,84
|2,16
|39,22
|İş GMYO
|1,06
|3,92
|-1,85
|İş Y. Men. Değ.
|2,50
|3,31
|21,36
|İş Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|5,49
|İşbir Holding
|168,00
|5,33
|21,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|-1,39
|-15,48
|İttifak Holding
|3,25
|-1,22
|4,84
|İz Hayvancılık Tarım
|3,24
|-2,99
|-50,83
|İzmir Demir Çelik
|1,90
|2,15
|14,46
|İzmir Fırça
|2,33
|11,48
|12,56
|İzocam
|22,28
|1,18
|4,01
|Jantsa Jant Sanayi
|28,54
|-0,63
|2,66
|Kafein Yazılım
|7,52
|0,94
|8,05
|Kapital Yat. Holding
|2,64
|2,72
|-8,01
|Kaplamin
|3,49
|-0,85
|-3,06
|Kardemir (A)
|2,17
|5,34
|19,23
|Kardemir (B)
|2,25
|8,70
|22,95
|Kardemir (D)
|2,58
|3,61
|18,35
|Karel Elektronik
|5,28
|2,52
|26,62
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,99
|20,31
|Karsu Tekstil
|1,30
|-1,52
|4,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,60
|-1,10
|-2,70
|Kartonsan
|352,00
|-0,62
|7,88
|Katmerciler Ekipman
|6,38
|1,92
|8,69
|Kent Gıda
|122,00
|0,49
|2,52
|Kerevitaş Gıda
|1,83
|0,55
|1,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|0,00
|-8,57
|Kiler GMYO
|2,00
|3,09
|14,29
|Klimasan Klima
|4,71
|3,52
|18,94
|Koç Holding
|17,41
|3,02
|22,61
|Konfrut Gıda
|27,06
|1,35
|13,32
|Konya Çimento
|185,00
|0,00
|3,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,81
|-2,33
|-9,92
|Koza Altın
|58,50
|0,00
|14,04
|Koza Madencilik
|7,40
|-0,94
|2,49
|Körfez GMYO
|1,21
|2,54
|-0,82
|Kristal Kola
|1,02
|0,00
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|9,07
|0,67
|4,25
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,89
|11,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,38
|4,55
|22,12
|Kütahya Porselen
|4,47
|0,90
|-1,76
|Lider Faktoring
|2,38
|1,71
|5,78
|Link Bilgisayar
|9,28
|-1,49
|11,54
|Logo Yazılım
|31,38
|0,13
|15,62
|Lokman Hekim Sağlık
|5,00
|0,60
|11,11
|Lüks Kadife
|5,23
|-1,32
|7,84
|Makina Takım
|1,53
|0,00
|-0,65
|Mardin Çimento
|3,55
|2,31
|8,90
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|12,90
|Marmaris Altınyunus
|17,50
|0,40
|-0,34
|Marshall
|25,66
|0,31
|1,74
|Martı GMYO
|0,72
|-2,70
|10,77
|Martı Otel
|0,61
|-3,17
|5,17
|Mavi Giyim
|39,14
|2,84
|21,48
|Mazhar Zorlu Holding
|3,67
|-0,27
|-3,67
|Mega Polietilen
|2,06
|-0,48
|0,98
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|4,17
|Mensa
|0,33
|0,00
|135,71
|Merit Turizm
|5,90
|0,00
|-1,50
|Merko Gıda
|1,70
|0,59
|68,32
|Metal Gayrimenkul
|0,96
|4,35
|10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,40
|2,19
|33,33
|Metro Holding
|0,82
|3,80
|7,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,25
|5,93
|13,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,41
|6,82
|19,49
|Migros Ticaret
|16,61
|3,81
|11,48
|Milpa
|1,57
|1,29
|5,37
|Mistral GMYO
|1,53
|1,32
|0,00
|MLP Sağlık
|12,76
|2,57
|19,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|0,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,96
|1,03
|5,38
|Net Holding
|1,84
|-1,60
|-6,12
|Netaş Telekom.
|7,77
|2,10
|20,28
|Niğbaş Niğde Beton
|5,00
|7,53
|25,00
|Nuh Çimento
|7,07
|2,17
|-8,66
|Nurol GMYO
|2,38
|0,42
|13,33
|Odaş Elektrik
|1,92
|2,13
|36,36
|Olmuksan-IP
|3,48
|-1,42
|3,26
|Orge Enerji Elektrik
|3,28
|0,92
|5,13
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|2,75
|-6,67
|Osmanlı Menkul
|1,63
|1,87
|-5,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,24
|14,81
|14,81
|Otokar
|109,00
|4,11
|23,51
|Oyak Yat. Ort.
|1,27
|-0,78
|-22,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|1,94
|2,94
|Özak GMYO
|2,20
|0,00
|4,27
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|0,77
|-5,07
|Özderici GMYO
|0,97
|-4,90
|-58,72
|Özerden Plastik
|3,22
|3,87
|28,80
|Panora GMYO
|4,25
|0,71
|1,43
|Park Elek.Madencilik
|2,56
|1,19
|6,22
|Parsan
|11,79
|-3,04
|34,59
|Pegasus
|29,72
|1,30
|29,67
|Peker GMYO
|3,31
|1,22
|-59,75
|Penguen Gıda
|1,55
|7,64
|43,52
|Pera GMYO
|0,63
|1,61
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|9,61
|0,10
|7,37
|Petkim
|5,93
|3,13
|17,66
|Petrokent Turizm
|64,45
|-1,00
|-6,19
|Pınar Et ve Un
|5,62
|-1,40
|9,77
|Pınar Su
|1,31
|2,34
|4,80
|Pınar Süt
|6,68
|0,45
|0,91
|Plastikkart
|2,85
|0,71
|5,56
|Polisan Holding
|6,81
|-4,08
|8,96
|Politeknik Metal
|36,02
|0,33
|0,06
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|0,61
|6,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,21
|-1,43
|-8,68
|QNB Finansbank
|8,50
|-0,70
|-5,66
|Ral Yatırım Holding
|2,50
|8,70
|35,87
|Ray Sigorta
|1,53
|-1,29
|10,07
|Reysaş GMYO
|0,72
|-1,37
|4,35
|Reysaş Lojistik
|0,75
|0,00
|1,35
|Rhea Girişim
|0,66
|1,54
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,30
|4,07
|21,05
|Royal Halı
|1,39
|0,00
|40,40
|RTA Laboratuvarları
|1,65
|0,00
|-5,17
|Sabancı Holding
|9,23
|4,18
|22,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,28
|-0,44
|16,33
|Salix Yatırım Holding
|2,63
|-5,73
|-31,69
|Sanel Mühendislik
|2,60
|-2,62
|19,27
|Sanifoam Sünger
|1,48
|-1,33
|18,40
|Sanko Pazarlama
|2,36
|-0,42
|2,16
|Saray Matbaacılık
|1,04
|1,96
|4,00
|Sarkuysan
|3,41
|0,00
|0,00
|Sasa Polyester
|8,80
|1,73
|7,45
|Say Reklamcılık
|0,93
|-1,06
|-1,06
|Sekuro Plastik
|3,11
|-1,58
|5,07
|Selçuk Ecza Deposu
|3,35
|1,21
|20,07
|Selçuk Gıda
|1,19
|-0,83
|-10,53
|Senkron Güvenlik
|3,50
|-13,15
|250,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,90
|5,56
|-2,56
|Servet GMYO
|4,28
|-0,23
|-8,94
|Seyitler Kimya
|3,65
|-1,35
|-5,19
|Silverline Endüstri
|1,42
|2,90
|5,97
|Sinpaş GMYO
|0,37
|-2,63
|0,00
|Soda Sanayii
|7,34
|0,41
|3,38
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,70
|-2,90
|6,35
|Söktaş
|1,25
|0,81
|-1,57
|Sönmez Filament
|3,28
|0,61
|5,13
|Sönmez Pamuklu
|3,50
|2,94
|12,18
|Sumaş Suni Tahta
|6,60
|-0,15
|-5,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,08
|2,67
|9,22
|Şekerbank
|1,21
|3,42
|10,00
|Şişe Cam
|6,29
|5,18
|10,93
|Şok Marketler
|10,77
|-1,10
|0,19
|T. Halk Bankası
|7,77
|2,37
|10,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,52
|-2,14
|-5,29
|T.S.K.B.
|0,86
|2,38
|6,17
|T.Tuborg
|9,20
|-0,33
|-2,44
|Taç Tarım Ürünleri
|3,80
|-2,81
|-24,90
|Tat Gıda
|4,40
|1,15
|15,18
|TAV Havalimanları
|27,60
|2,22
|15,38
|Taze Kuru Gıda
|6,00
|0,33
|-11,76
|Tek-Art Turizm
|0,85
|4,94
|0,00
|Tekfen Holding
|24,28
|2,02
|17,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,28
|-0,61
|10,44
|Temapol Polimer Plastik
|2,98
|1,71
|-2,61
|TGS Dış Ticaret
|2,50
|5,93
|6,38
|Tofaş Oto. Fab.
|19,81
|0,81
|17,22
|Torunlar GMYO
|1,78
|-0,56
|17,88
|Trabzon Liman
|9,10
|0,33
|8,46
|Trabzonspor Sportif
|1,24
|0,81
|-19,48
|Trakya Cam
|3,44
|1,78
|13,53
|Trend GMYO
|1,39
|-3,47
|9,45
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|-10,98
|Tuğçelik
|2,27
|0,89
|6,57
|Tukaş
|2,65
|1,92
|59,64
|Turcas Petrol
|1,50
|0,67
|6,38
|Turkcell
|14,82
|3,42
|21,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|1,44
|9,33
|Tüpraş
|136,00
|-0,73
|16,54
|Türk Hava Yolları
|15,20
|0,93
|-5,65
|Türk Prysmian Kablo
|1,99
|1,53
|13,07
|Türk Telekom
|4,76
|7,21
|22,05
|Türk Traktör
|37,12
|-0,43
|6,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,00
|-0,31
|-0,44
|Ufuk Yatırım
|1,18
|2,61
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,19
|0,85
|4,39
|Ulusoy Elektrik
|16,65
|0,36
|4,32
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|1,78
|10,10
|Umpaş Holding
|0,45
|2,27
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,06
|2,91
|-4,50
|Utopya Turizm
|4,46
|-2,83
|8,78
|Uzertaş Boya
|0,92
|-4,17
|53,33
|Ülker Bisküvi
|17,92
|-1,21
|22,15
|Ünye Çimento
|3,63
|1,97
|4,61
|Vakıf Fin. Kir.
|1,74
|0,58
|-2,25
|Vakıf GMYO
|2,09
|1,46
|5,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,18
|0,85
|-22,37
|Vakıflar Bankası
|4,73
|6,05
|21,28
|Vakko Tekstil
|2,99
|2,05
|9,12
|Vanet Gıda
|1,70
|8,28
|30,77
|Verusa Holding
|16,05
|2,36
|-3,31
|Verusaturk Girisim
|3,13
|-0,63
|-5,44
|Vestel
|6,56
|1,71
|18,20
|Vestel Beyaz Eşya
|12,70
|1,68
|5,66
|Viking Kağıt
|1,15
|4,55
|4,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,69
|3,68
|-1,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,98
|4,76
|23,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,79
|0,36
|0,00
|Yataş
|5,13
|1,38
|14,77
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|1,12
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,89
|3,37
|10,71
|Yeşil GMYO
|0,29
|3,57
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|3,70
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,02
|-0,10
|4,05
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.190,00
|1,27
|-0,41
|Yonga Mobilya
|6,70
|-2,90
|1,52
|Yünsa
|5,00
|-0,40
|14,68
|Zorlu Enerji
|1,34
|1,52
|8,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA