Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.666,00
-7,85
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|15.666,00
|-7,85
|İş Bankası (B)
|1.250,00
|0,00
|-0,07
|İş Bankası (C)
|7,42
|0,00
|6,46
|İş Bankası (Kur.)
|7.100,00
|-8,27
|İş Fin.Kir.
|1,53
|0,00
|2,68
|İş Girişim
|1,57
|-0,63
|-9,77
|İş GMYO
|1,37
|0,00
|0,74
|İş Yat. Men. Değ.
|2,45
|0,00
|0,00
|İş Yat. Ort.
|0,97
|-1,02
|1,04
|İşbir Holding
|225,00
|0,00
|21,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|0,00
|İttifak Holding
|2,26
|-0,44
|-3,00
|İz Hayvancılık Tarım
|2,72
|0,37
|43,16
|İzmir Demir Çelik
|3,07
|-0,65
|-5,25
|İzmir Fırça
|8,47
|0,71
|-8,43
|İzocam
|28,20
|-0,84
|6,66
|Jantsa Jant Sanayi
|32,50
|-4,97
|0,43
|Kapital Yat. Holding
|1,14
|-4,20
|-8,06
|Kaplamin
|3,92
|-1,01
|0,00
|Kardemir (A)
|3,16
|0,64
|7,12
|Kardemir (B)
|3,15
|0,64
|7,51
|Kardemir (D)
|3,39
|1,80
|5,61
|Karel Elektronik
|7,75
|-0,90
|33,39
|Karsan Otomotiv
|2,01
|-0,50
|28,85
|Karsu Tekstil
|1,40
|0,00
|-29,29
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,97
|1,43
|0,40
|Kartonsan
|288,90
|0,42
|1,98
|Katmerciler Ekipman
|11,99
|-0,50
|0,25
|Kent Gıda
|144,80
|-0,21
|6,08
|Kerevitaş Gıda
|96,60
|-0,46
|-18,34
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|0,00
|0,00
|Kiler GMYO
|3,40
|-0,29
|-7,10
|Kipa Ticaret
|4,65
|0,22
|80,23
|Klimasan Klima
|7,29
|-1,49
|24,62
|Koç Holding
|17,66
|0,51
|-4,44
|Konfrut Gıda
|15,76
|-0,25
|10,21
|Konya Çimento
|249,70
|-0,36
|-2,08
|Kordsa Global
|7,39
|-1,99
|-3,65
|Koza Altın
|33,42
|-1,99
|-12,51
|Koza Madencilik
|5,45
|-0,73
|-15,37
|Körfez GMYO
|1,71
|-1,16
|3,01
|Kristal Kola
|1,91
|-1,04
|6,11
|Kron Telekomünikasyon
|16,40
|2,18
|-11,35
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,60
|-8,23
|6,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,88
|0,83
|17,59
|Kütahya Porselen
|5,95
|-0,34
|-17,02
|Lider Faktoring
|4,58
|-0,65
|3,85
|Link Bilgisayar
|14,27
|-0,90
|0,07
|Logo Yazılım
|55,70
|-1,42
|-5,19
|Lokman Hekim Sağlık
|6,38
|-0,62
|3,57
|Lüks Kadife
|5,35
|-0,37
|13,59
|Makina Takım
|1,85
|0,00
|-7,50
|Mardin Çimento
|4,33
|0,46
|0,93
|Marka Yatırım Holding
|1,57
|0,00
|-7,10
|Marmaris Altınyunus
|15,95
|-0,13
|-16,05
|Marshall
|57,00
|1,42
|10,04
|Martı GMYO
|1,04
|0,00
|-50,94
|Martı Otel
|0,99
|-1,98
|7,61
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|53,60
|-0,74
|-7,59
|Mazhar Zorlu Holding
|4,25
|0,00
|6,52
|MCT Danışmanlık
|6,55
|-7,09
|9,17
|Mega Polietilen
|1,31
|5,65
|14,91
|Menderes Tekstil
|0,89
|1,14
|7,23
|Merit Turizm
|6,23
|0,65
|5,77
|Merko Gıda
|1,74
|2,35
|30,83
|Metal Gayrimenkul
|1,53
|-3,77
|17,69
|Metemtur Otelcilik
|1,61
|1,26
|8,78
|Metro Holding
|0,88
|1,15
|-11,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,62
|-1,13
|-4,73
|Migros Ticaret
|23,84
|-0,08
|-13,50
|Milpa
|2,05
|4,06
|-5,09
|Mish Dekorasyon
|0,23
|4,55
|-4,17
|Mistral GMYO
|7,12
|-0,70
|-3,65
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,32
|-0,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,51
|4,14
|8,63
|Mondi Tire Kutsan
|1,92
|0,52
|6,08
|Net Holding
|2,22
|0,00
|0,45
|Netaş Telekom.
|14,52
|0,07
|-8,33
|Niğbaş Niğde Beton
|0,94
|0,00
|0,00
|Nuh Çimento
|10,68
|0,56
|7,12
|Nurol GMYO
|4,55
|0,44
|-4,21
|Odaş Elektrik
|7,04
|0,28
|17,33
|Olmuksan-IP
|10,25
|-0,68
|1,49
|Orge Enerji Elektrik
|8,65
|-0,57
|-14,44
|Orma Orman Mahsulleri
|1,26
|0,00
|11,50
|Osmanlı Menkul
|4,01
|-1,47
|27,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,48
|0,68
|-9,20
|Otokar
|118,00
|-0,08
|-4,68
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|11,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,78
|1,14
|4,71
|Özak GMYO
|2,47
|0,00
|5,56
|Özbal Çelik Boru
|1,59
|-0,63
|-3,64
|Özderici GMYO
|2,00
|10,50
|28,21
|Özerden Plastik
|4,01
|0,50
|34,56
|Panora GMYO
|4,92
|7,89
|0,61
|Park Elek.Madencilik
|3,75
|1,35
|-10,07
|Parsan
|14,10
|0,71
|20,51
|Pegasus
|35,08
|1,39
|3,79
|Peker GYO
|5,31
|-2,93
|Penguen Gıda
|2,03
|-1,46
|-8,97
|Pera GMYO
|0,92
|5,75
|4,55
|Pergamon Dış Ticaret
|7,00
|0,86
|58,01
|Petkim
|8,04
|2,55
|3,47
|Petrokent Turizm
|48,20
|2,55
|1,52
|Pınar Et ve Un
|10,68
|-0,09
|10,33
|Pınar Su
|1,76
|0,57
|-2,22
|Pınar Süt
|12,46
|-1,11
|-0,32
|Plastikkart
|2,85
|0,35
|-1,38
|Polisan Holding
|12,07
|0,08
|38,42
|Politeknik Metal
|43,00
|0,05
|29,13
|Prizma Press Matbaacılık
|1,78
|2,30
|9,88
|QNB Finansbank
|6,02
|-0,17
|9,45
|Ray Sigorta
|1,43
|0,70
|-20,99
|Reysaş GMYO
|1,46
|-2,67
|14,96
|Reysaş Lojistik
|1,18
|-1,67
|-7,81
|Rhea Girişim
|1,04
|-0,95
|-7,14
|Rodrigo Tekstil
|3,20
|0,63
|7,02
|Royal Halı
|0,89
|-7,29
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,71
|-0,37
|-1,81
|Sabancı Holding
|10,60
|0,47
|-4,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,39
|4,37
|Salix Yatırım Holding
|6,00
|-3,23
|-23,08
|Sanel Mühendislik
|2,13
|4,41
|24,56
|Sanifoam Sünger
|1,78
|0,56
|5,95
|Sanko Pazarlama
|3,46
|1,17
|2,06
|Saray Matbaacılık
|1,05
|0,96
|-1,87
|Sarkuysan
|3,27
|-0,30
|-0,91
|Sasa Polyester
|10,35
|-0,67
|-9,92
|Say Reklamcılık
|1,74
|1,75
|4,19
|Sekuro Plastik
|10,77
|0,37
|25,23
|Selçuk Ecza Deposu
|3,76
|-1,05
|4,44
|Selçuk Gıda
|0,35
|-18,60
|25,00
|Senkron Güvenlik
|1,69
|0,60
|-9,14
|Serve Kırtasiye
|0,59
|0,00
|-4,84
|Servet GMYO
|3,71
|-1,07
|22,04
|Seyitler Kimya
|12,48
|0,56
|38,98
|Silverline Endüstri
|2,28
|0,00
|4,11
|Sinpaş GMYO
|0,75
|0,00
|-2,60
|Soda Sanayii
|5,05
|-0,20
|0,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,00
|3,36
|5,26
|Söktaş
|1,80
|0,56
|8,43
|Sönmez Filament
|4,92
|2,07
|18,55
|Sönmez Pamuklu
|4,81
|-0,62
|21,46
|Şeker Fin. Kir.
|2,50
|-0,40
|-2,72
|Şekerbank
|1,61
|0,00
|-12,02
|Şişe Cam
|4,85
|1,68
|3,19
|T. Halk Bankası
|9,52
|-0,83
|-11,69
|T. Kalkınma Bank.
|5,71
|0,18
|3,07
|T.S.K.B.
|1,65
|0,00
|14,58
|T.Tuborg
|9,93
|0,91
|-1,68
|Taç Tarım Ürünleri
|2,53
|-1,94
|4,12
|Tat Gıda
|5,93
|2,77
|11,68
|TAV Havalimanları
|22,04
|-1,34
|-1,87
|Taze Kuru Gıda
|7,15
|0,28
|-12,27
|Tek-Art Turizm
|1,35
|4,65
|75,32
|Tekfen Holding
|17,46
|-3,43
|2,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,02
|0,40
|-2,52
|Temapol Polimer Plastik
|4,34
|0,46
|-9,01
|TGS Dış Ticaret
|3,73
|0,81
|2,75
|Tofaş Oto. Fab.
|30,72
|0,26
|-6,97
|Torunlar GMYO
|3,02
|-0,66
|-9,31
|Trabzon Liman
|14,41
|-0,35
|Trabzonspor Sportif
|2,14
|0,47
|-2,73
|Trakya Cam
|4,61
|-0,65
|-0,22
|Transtürk Hold.
|0,80
|-4,76
|31,15
|TSKB GMYO
|0,78
|1,30
|6,85
|Tuğçelik
|3,09
|-0,32
|-2,83
|Tukaş
|2,27
|0,00
|1,79
|Turcas Petrol
|2,39
|0,42
|0,42
|Turkcell
|15,07
|0,13
|-2,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,20
|-0,12
|8,04
|Tüpraş
|118,40
|4,41
|-2,55
|Türk Hava Yolları
|17,69
|0,23
|12,75
|Türk Prysmian Kablo
|2,45
|4,26
|-3,54
|Türk Telekom
|6,28
|0,32
|-2,48
|Türk Traktör
|78,75
|0,45
|3,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,44
|0,20
|5,01
|Ufuk Yatırım
|2,59
|-1,52
|-15,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,84
|-0,54
|7,60
|Ulusoy Elektrik
|19,92
|-1,78
|6,75
|Ulusoy Un Sanayi
|2,72
|0,74
|-2,16
|Umpaş Holding
|0,61
|-3,17
|-3,17
|Uşak Seramik
|2,42
|0,41
|-1,22
|Utopya Turizm
|4,11
|-0,48
|-8,46
|Uzertaş Boya
|1,05
|2,94
|-7,89
|Ülker Bisküvi
|23,56
|1,82
|19,78
|Ünye Çimento
|4,66
|6,88
|12,02
|Vakıf Fin. Kir.
|2,31
|1,76
|11,06
|Vakıf GMYO
|2,70
|-0,37
|3,85
|Vakıf Yat. Ort.
|1,58
|-1,86
|11,27
|Vakıflar Bankası
|7,11
|0,71
|5,02
|Vakko Tekstil
|4,27
|-4,26
|38,64
|Vanet Gıda
|3,42
|5,23
|6,87
|Verusa Holding
|25,28
|-1,71
|10,30
|Verusaturk Girisim
|2,42
|5,22
|2,54
|Vestel
|10,16
|-1,07
|34,21
|Vestel Beyaz Eşya
|10,40
|0,19
|8,67
|Viking Kağıt
|1,16
|1,75
|-3,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,31
|0,43
|-0,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,71
|-0,21
|8,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,65
|-0,38
|6,43
|Yataş
|26,52
|6,16
|-6,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,08
|-2,80
|98,14
|Yeni Gimat GMYO
|13,55
|-1,60
|-0,22
|Yeşil GMYO
|0,64
|1,59
|1,59
|Yeşil Yapı
|1,09
|0,93
|6,86
|Yeşil Yatırım Holding
|27,60
|1,85
|72,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.599,00
|13,99
|42,80
|Yonga Mobilya
|877,50
|0,01
|267,31
|Yünsa
|6,54
|-1,65
|45,33
|Zorlu Enerji
|2,03
|0,00
|28,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)