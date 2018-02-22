Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.666,00 -7,85 İş Bankası (B) 1.250,00 0,00 -0,07 İş Bankası (C) 7,42 0,00 6,46 İş Bankası (Kur.) 7.100,00 -8,27 İş Fin.Kir. 1,53 0,00 2,68 İş Girişim 1,57 -0,63 -9,77 İş GMYO 1,37 0,00 0,74 İş Yat. Men. Değ. 2,45 0,00 0,00 İş Yat. Ort. 0,97 -1,02 1,04 İşbir Holding 225,00 0,00 21,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00 İttifak Holding 2,26 -0,44 -3,00 İz Hayvancılık Tarım 2,72 0,37 43,16 İzmir Demir Çelik 3,07 -0,65 -5,25 İzmir Fırça 8,47 0,71 -8,43 İzocam 28,20 -0,84 6,66 Jantsa Jant Sanayi 32,50 -4,97 0,43 Kapital Yat. Holding 1,14 -4,20 -8,06 Kaplamin 3,92 -1,01 0,00 Kardemir (A) 3,16 0,64 7,12 Kardemir (B) 3,15 0,64 7,51 Kardemir (D) 3,39 1,80 5,61 Karel Elektronik 7,75 -0,90 33,39 Karsan Otomotiv 2,01 -0,50 28,85 Karsu Tekstil 1,40 0,00 -29,29 Karsusan Su Ürünleri San. 4,97 1,43 0,40 Kartonsan 288,90 0,42 1,98 Katmerciler Ekipman 11,99 -0,50 0,25 Kent Gıda 144,80 -0,21 6,08 Kerevitaş Gıda 96,60 -0,46 -18,34 Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00 Kiler GMYO 3,40 -0,29 -7,10 Kipa Ticaret 4,65 0,22 80,23 Klimasan Klima 7,29 -1,49 24,62 Koç Holding 17,66 0,51 -4,44 Konfrut Gıda 15,76 -0,25 10,21 Konya Çimento 249,70 -0,36 -2,08 Kordsa Global 7,39 -1,99 -3,65 Koza Altın 33,42 -1,99 -12,51 Koza Madencilik 5,45 -0,73 -15,37 Körfez GMYO 1,71 -1,16 3,01 Kristal Kola 1,91 -1,04 6,11 Kron Telekomünikasyon 16,40 2,18 -11,35 Kuştur Kuşadası Turizm 10,60 -8,23 6,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,88 0,83 17,59 Kütahya Porselen 5,95 -0,34 -17,02 Lider Faktoring 4,58 -0,65 3,85 Link Bilgisayar 14,27 -0,90 0,07 Logo Yazılım 55,70 -1,42 -5,19 Lokman Hekim Sağlık 6,38 -0,62 3,57 Lüks Kadife 5,35 -0,37 13,59 Makina Takım 1,85 0,00 -7,50 Mardin Çimento 4,33 0,46 0,93 Marka Yatırım Holding 1,57 0,00 -7,10 Marmaris Altınyunus 15,95 -0,13 -16,05 Marshall 57,00 1,42 10,04 Martı GMYO 1,04 0,00 -50,94 Martı Otel 0,99 -1,98 7,61 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,60 -0,74 -7,59 Mazhar Zorlu Holding 4,25 0,00 6,52 MCT Danışmanlık 6,55 -7,09 9,17 Mega Polietilen 1,31 5,65 14,91 Menderes Tekstil 0,89 1,14 7,23 Merit Turizm 6,23 0,65 5,77 Merko Gıda 1,74 2,35 30,83 Metal Gayrimenkul 1,53 -3,77 17,69 Metemtur Otelcilik 1,61 1,26 8,78 Metro Holding 0,88 1,15 -11,11 Metro Petrol ve Tesisleri 2,62 -1,13 -4,73 Migros Ticaret 23,84 -0,08 -13,50 Milpa 2,05 4,06 -5,09 Mish Dekorasyon 0,23 4,55 -4,17 Mistral GMYO 7,12 -0,70 -3,65 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,32 -0,76 MMC San. ve Tic. Yat. 1,51 4,14 8,63 Mondi Tire Kutsan 1,92 0,52 6,08 Net Holding 2,22 0,00 0,45 Netaş Telekom. 14,52 0,07 -8,33 Niğbaş Niğde Beton 0,94 0,00 0,00 Nuh Çimento 10,68 0,56 7,12 Nurol GMYO 4,55 0,44 -4,21 Odaş Elektrik 7,04 0,28 17,33 Olmuksan-IP 10,25 -0,68 1,49 Orge Enerji Elektrik 8,65 -0,57 -14,44 Orma Orman Mahsulleri 1,26 0,00 11,50 Osmanlı Menkul 4,01 -1,47 27,71 Ostim Endüstriyel Yat 1,48 0,68 -9,20 Otokar 118,00 -0,08 -4,68 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,89 11,88 Oylum Sınai Yatırımlar 1,78 1,14 4,71 Özak GMYO 2,47 0,00 5,56 Özbal Çelik Boru 1,59 -0,63 -3,64 Özderici GMYO 2,00 10,50 28,21 Özerden Plastik 4,01 0,50 34,56 Panora GMYO 4,92 7,89 0,61 Park Elek.Madencilik 3,75 1,35 -10,07 Parsan 14,10 0,71 20,51 Pegasus 35,08 1,39 3,79 Peker GYO 5,31 -2,93 Penguen Gıda 2,03 -1,46 -8,97 Pera GMYO 0,92 5,75 4,55 Pergamon Dış Ticaret 7,00 0,86 58,01 Petkim 8,04 2,55 3,47 Petrokent Turizm 48,20 2,55 1,52 Pınar Et ve Un 10,68 -0,09 10,33 Pınar Su 1,76 0,57 -2,22 Pınar Süt 12,46 -1,11 -0,32 Plastikkart 2,85 0,35 -1,38 Polisan Holding 12,07 0,08 38,42 Politeknik Metal 43,00 0,05 29,13 Prizma Press Matbaacılık 1,78 2,30 9,88 QNB Finansbank 6,02 -0,17 9,45 Ray Sigorta 1,43 0,70 -20,99 Reysaş GMYO 1,46 -2,67 14,96 Reysaş Lojistik 1,18 -1,67 -7,81 Rhea Girişim 1,04 -0,95 -7,14 Rodrigo Tekstil 3,20 0,63 7,02 Royal Halı 0,89 -7,29 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,71 -0,37 -1,81 Sabancı Holding 10,60 0,47 -4,68 Safkar Ege Soğutmacılık 2,39 4,37 Salix Yatırım Holding 6,00 -3,23 -23,08 Sanel Mühendislik 2,13 4,41 24,56 Sanifoam Sünger 1,78 0,56 5,95 Sanko Pazarlama 3,46 1,17 2,06 Saray Matbaacılık 1,05 0,96 -1,87 Sarkuysan 3,27 -0,30 -0,91 Sasa Polyester 10,35 -0,67 -9,92 Say Reklamcılık 1,74 1,75 4,19 Sekuro Plastik 10,77 0,37 25,23 Selçuk Ecza Deposu 3,76 -1,05 4,44 Selçuk Gıda 0,35 -18,60 25,00 Senkron Güvenlik 1,69 0,60 -9,14 Serve Kırtasiye 0,59 0,00 -4,84 Servet GMYO 3,71 -1,07 22,04 Seyitler Kimya 12,48 0,56 38,98 Silverline Endüstri 2,28 0,00 4,11 Sinpaş GMYO 0,75 0,00 -2,60 Soda Sanayii 5,05 -0,20 0,20 Sodaş Sodyum Sanayii 4,00 3,36 5,26 Söktaş 1,80 0,56 8,43 Sönmez Filament 4,92 2,07 18,55 Sönmez Pamuklu 4,81 -0,62 21,46 Şeker Fin. Kir. 2,50 -0,40 -2,72 Şekerbank 1,61 0,00 -12,02 Şişe Cam 4,85 1,68 3,19 T. Halk Bankası 9,52 -0,83 -11,69 T. Kalkınma Bank. 5,71 0,18 3,07 T.S.K.B. 1,65 0,00 14,58 T.Tuborg 9,93 0,91 -1,68 Taç Tarım Ürünleri 2,53 -1,94 4,12 Tat Gıda 5,93 2,77 11,68 TAV Havalimanları 22,04 -1,34 -1,87 Taze Kuru Gıda 7,15 0,28 -12,27 Tek-Art Turizm 1,35 4,65 75,32 Tekfen Holding 17,46 -3,43 2,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,02 0,40 -2,52 Temapol Polimer Plastik 4,34 0,46 -9,01 TGS Dış Ticaret 3,73 0,81 2,75 Tofaş Oto. Fab. 30,72 0,26 -6,97 Torunlar GMYO 3,02 -0,66 -9,31 Trabzon Liman 14,41 -0,35 Trabzonspor Sportif 2,14 0,47 -2,73 Trakya Cam 4,61 -0,65 -0,22 Transtürk Hold. 0,80 -4,76 31,15 TSKB GMYO 0,78 1,30 6,85 Tuğçelik 3,09 -0,32 -2,83 Tukaş 2,27 0,00 1,79 Turcas Petrol 2,39 0,42 0,42 Turkcell 15,07 0,13 -2,65 Tümosan Motor ve Traktör 8,20 -0,12 8,04 Tüpraş 118,40 4,41 -2,55 Türk Hava Yolları 17,69 0,23 12,75 Türk Prysmian Kablo 2,45 4,26 -3,54 Türk Telekom 6,28 0,32 -2,48 Türk Traktör 78,75 0,45 3,62 Türker Proje Gayrimenkul 39,44 0,20 5,01 Ufuk Yatırım 2,59 -1,52 -15,64 Ulaşlar Turizm Yat. 1,84 -0,54 7,60 Ulusoy Elektrik 19,92 -1,78 6,75 Ulusoy Un Sanayi 2,72 0,74 -2,16 Umpaş Holding 0,61 -3,17 -3,17 Uşak Seramik 2,42 0,41 -1,22 Utopya Turizm 4,11 -0,48 -8,46 Uzertaş Boya 1,05 2,94 -7,89 Ülker Bisküvi 23,56 1,82 19,78 Ünye Çimento 4,66 6,88 12,02 Vakıf Fin. Kir. 2,31 1,76 11,06 Vakıf GMYO 2,70 -0,37 3,85 Vakıf Yat. Ort. 1,58 -1,86 11,27 Vakıflar Bankası 7,11 0,71 5,02 Vakko Tekstil 4,27 -4,26 38,64 Vanet Gıda 3,42 5,23 6,87 Verusa Holding 25,28 -1,71 10,30 Verusaturk Girisim 2,42 5,22 2,54 Vestel 10,16 -1,07 34,21 Vestel Beyaz Eşya 10,40 0,19 8,67 Viking Kağıt 1,16 1,75 -3,33 Yapı Kredi Koray GMYO 2,31 0,43 -0,43 Yapı ve Kredi Bank. 4,71 -0,21 8,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,65 -0,38 6,43 Yataş 26,52 6,16 -6,29 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,08 -2,80 98,14 Yeni Gimat GMYO 13,55 -1,60 -0,22 Yeşil GMYO 0,64 1,59 1,59 Yeşil Yapı 1,09 0,93 6,86 Yeşil Yatırım Holding 27,60 1,85 72,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.599,00 13,99 42,80 Yonga Mobilya 877,50 0,01 267,31 Yünsa 6,54 -1,65 45,33 Zorlu Enerji 2,03 0,00 28,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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