Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

24.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,06-1,94-8,79
Acıpayam Selüloz20,98-3,3222,55
Adel Kalemcilik26,16-7,82-23,59
Adese Alışveriş Ticaret2,84-2,411,43
Afyon Çimento4,92-4,47-3,72
Ak Enerji2,04-2,39-7,69
Akbank6,01-3,69-13,28
Akçansa18,25-3,0810,34
Akdeniz Yatırım Hold.2,14-2,28-10,95
Akfen GMYO4,44-2,42-8,64
Akın Tekstil52,75-4,3566,09
Akiş GMYO3,11-4,60-11,90
Akmerkez GMYO62,45-2,12-3,02
Aksa15,46-3,565,96
Aksa Enerji10,80-3,5745,16
Aksigorta9,41-1,361,18
Aksu Enerji6,96-3,47-7,78
Alarko Carrıer430,00-7,1317,84
Alarko GMYO25,00-4,29-4,43
Alarko Holding10,71-4,3723,96
Albaraka Türk2,290,4418,04
Alcatel Lucent Teletaş35,480,9719,62
Alkim Kağıt18,95-4,4939,87
Alkim Kimya18,05-1,2024,16
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,56-1,5416,89
Altınyunus Çeşme86,859,9473,84
Anadolu Efes23,92-5,303,19
Anadolu Grubu Holding29,00-6,2710,22
Anadolu Hayat Emek.10,080,6016,26
Anadolu Isuzu21,34-6,6518,56
Anadolu Sigorta8,030,636,36
Anel Elektrik4,02-1,4726,81
Arçelik33,12-4,008,95
ARD Bilişim Teknolojileri57,85-0,9420,32
Arena Bilgisayar50,55-4,2646,95
Armada Bilgisayar62,30-2,3526,94
Arsan Tekstil7,97-8,189,33
Artı Yatırım Holding5,35-8,55-7,76
Arzum Ev Aletleri23,48-4,40-4,63
Aselsan17,401,87-4,66
Ata GMYO5,92-3,437,44
Atakule GMYO4,289,7469,84
Atlantis Yatırım Holding6,84-10,0023,02
Atlas Yat. Ort.1,68-2,33-4,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,23-2,301,16
Avrasya GMYO3,15-9,7520,26
Avrasya Petrol ve Tur.3,502,649,37
Avrupa Yatırım Holding6,15-3,452,50
Ayen Enerji7,999,9047,69
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,50-4,801,32
Aygaz16,45-2,2612,29
Bagfaş25,42-5,4327,10
Bak Ambalaj25,24-3,5224,95
Balatacılar Balatacılık9,369,9913,59
Bantaş Ambalaj4,99-0,406,40
Banvit56,40-1,058,46
Baştaş Başkent Çimento13,49-3,92-22,34
Batı Çimento12,80-4,26171,76
Batısöke Çimento3,35-3,7437,30
Bayrak Taban Sanayi11,56-4,868,95
Bera Holding24,00-3,1518,34
Berkosan Yalıtım13,411,5950,34
Beşiktaş Futbol Yat.3,870,78-4,21
Beyaz Filo14,56-3,8343,03
Bilici Yatırım7,66-1,6715,36
Bim Mağazalar65,40-1,13-11,06
Birko Mensucat1,121,820,90
Birlik Mensucat2,90-3,33-16,18
Bizim Mağazaları14,22-3,00-7,42
Borusan Mannesmann30,08-4,518,20
Borusan Yat. Paz.493,50-0,308,01
Bosch Fren Sistemleri1.149,50-2,50-7,22
Bossa20,62-5,7615,52
Brisa28,70-7,3043,93
Burçelik24,96-0,7918,74
Burçelik Vana34,14-9,97-31,25
Bursa Çimento4,54-4,82-8,79
Carrefoursa60,05-5,51-16,36
Casa Emtia Petrol195,8010,0084,72
Ceo Event Medya6,67-6,843,73
Coca Cola İçecek71,95-1,5710,50
Cosmos Yat. Holding11,40-7,9941,44
Credıtwest Faktorıng5,57-2,96-5,11
Çelebi170,10-3,63-6,81
Çelik Halat9,00-6,44-1,07
Çemaş Döküm2,12-4,07-1,40
Çemtaş15,41-5,23-3,09
Çimbeton324,002,349,27
Çimentaş44,00-0,3621,68
Çimsa21,52-5,3620,90
Çuhadaroğlu Metal7,55-3,82-2,33
Dagi Giyim7,84-2,37-2,85
Dagi Yatırım Holding14,06-6,458,99
Dardanel31,26-9,65-6,69
Datagate Bilgisayar15,61-3,94-3,10
Demısaş Döküm7,881,8119,21
Denge Holding8,506,3855,11
Deniz GMYO6,10-0,9778,36
Derimod12,684,4530,18
Derlüks Deri8,981,581,81
Desa Deri12,40-4,1027,31
Despec Bilgisayar12,88-1,30-1,38
Deva Holding29,98-6,0224,19
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,90-6,4755,76
Diriteks Diriliş Tekstil7,22-9,9893,57
Ditaş Doğan16,68-3,0228,03
DO-CO575,000,35-8,73
Doğan Burda20,2410,00-9,80
Doğan Holding3,11-4,311,30
Doğtaş Kelebek Mobilya2,46-4,655,63
Doğusan4,81-5,509,82
Doğuş GMYO9,06-5,6210,89
Doğuş Otomotiv33,80-8,8517,61
Döktaş Dökümcülük32,00-0,994,51
Duran Doğan Basım11,98-4,4714,20
Dyo Boya13,05-5,3714,88
Eczacıbaşı İlaç7,28-5,33-2,41
Eczacıbaşı Yatırım52,70-5,3089,98
Edip Gayrimenkul3,61-4,758,73
Ege Endüstri1.511,00-2,52-12,52
Ege Gübre206,90-3,7742,49
Ege Profil37,20-7,23-2,72
Ege Seramik12,88-2,4225,17
Egeplast34,58-9,993,84
Ekiz Kimya7,65-4,497,29
Emek Elektrik4,27-5,95-27,87
Eminiş Ambalaj30,88-3,20-16,18
Emlak Konut GMYO2,27-2,996,07
Enerjisa Enerji11,38-6,87-9,03
Enka İnşaat7,20-3,36-2,31
Erbosan60,20-7,1046,83
Ereğli Demir Çelik14,42-0,14-3,42
Ersu Gıda4,54-4,62-8,10
Escort Teknoloji7,27-4,7210,65
Esenboğa Elektrik35,28-4,9185,39
Etiler Gıda6,00-6,2550,75
Euro Kapital Yat. Ort.3,58-5,04-7,01
Euro Trend Yat. Ort.3,68-4,912,22
Euro Yat. Ort.4,37-4,17-3,10
Euro Yatırım Holding3,31-5,9716,55
Fade Gıda10,460,9768,98
Fenerbahçe Futbol29,20-2,28-1,22
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,53-0,152,51
F-M İzmit Piston170,80-3,8837,41
Fonet Bilgi Teknolojileri13,98-6,247,29
Ford Otosan184,00-4,6646,03
Formet Celik Kapi Sanayi4,05-2,41-14,74
Frigo Pak Gıda27,00-4,5928,69
Galatasaray Sportif4,094,070,99
Garanti Bankası8,95-2,51-13,69
Garanti Faktoring13,50-8,1621,29
Garanti Yat. Ort.3,18-0,63-1,55
Gedik Y. Men. Değ.25,103,2199,21
Gediz Ambalaj36,00-3,1234,33
Gentaş5,52-3,50-7,07
Gersan Elektrik6,97-1,8313,52
Global Men. Değ.7,24-8,5920,47
Global Yat. Holding5,401,6915,38
Good-Year9,41-5,3312,56
Göltaş Çimento61,602,7549,30
Gözde Girişim6,47-4,85-18,92
GSD Denizcilik6,33-6,6425,60
GSD Holding2,41-4,37-3,98
Gübre Fabrik.74,10-9,91-13,89
Güler Yat. Holding10,22-4,66-5,98
Halk GMYO3,24-4,420,93
Hatay Tekstil23,94-5,9071,61
Hedef Girişim4,03-0,7417,61
Hektaş29,842,5456,48
HUB Girişim16,32-4,90-10,33
Hürriyet Gzt.2,49-1,5818,57
ICBC Turkey Bank6,33-3,80-2,62
İdealist Danışmanlık35,229,99161,66
İdealist GMYO11,07-1,1662,79
İhlas Ev Aletleri1,69-3,98-10,11
İhlas Gayrimenkul1,21-2,42-3,20
İhlas Gazetecilik3,19-0,93-21,43
İhlas Holding0,90-9,09-19,83
İhlas Yayın Holding1,00-3,85-12,28
İndeks Bilgisayar21,920,4614,58
Info Yatırım7,06-2,759,46
İntema54,959,9937,72
Inveo Yatırım Holding145,00-5,23227,91
İpek Doğal Enerji14,62-0,8811,77
İskenderun Demir Çelik11,32-0,7911,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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