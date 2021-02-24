Borsada günlük işlemler (1)
24.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,06
|-1,94
|-8,79
|Acıpayam Selüloz
|20,98
|-3,32
|22,55
|Adel Kalemcilik
|26,16
|-7,82
|-23,59
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,84
|-2,41
|1,43
|Afyon Çimento
|4,92
|-4,47
|-3,72
|Ak Enerji
|2,04
|-2,39
|-7,69
|Akbank
|6,01
|-3,69
|-13,28
|Akçansa
|18,25
|-3,08
|10,34
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,14
|-2,28
|-10,95
|Akfen GMYO
|4,44
|-2,42
|-8,64
|Akın Tekstil
|52,75
|-4,35
|66,09
|Akiş GMYO
|3,11
|-4,60
|-11,90
|Akmerkez GMYO
|62,45
|-2,12
|-3,02
|Aksa
|15,46
|-3,56
|5,96
|Aksa Enerji
|10,80
|-3,57
|45,16
|Aksigorta
|9,41
|-1,36
|1,18
|Aksu Enerji
|6,96
|-3,47
|-7,78
|Alarko Carrıer
|430,00
|-7,13
|17,84
|Alarko GMYO
|25,00
|-4,29
|-4,43
|Alarko Holding
|10,71
|-4,37
|23,96
|Albaraka Türk
|2,29
|0,44
|18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,48
|0,97
|19,62
|Alkim Kağıt
|18,95
|-4,49
|39,87
|Alkim Kimya
|18,05
|-1,20
|24,16
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,56
|-1,54
|16,89
|Altınyunus Çeşme
|86,85
|9,94
|73,84
|Anadolu Efes
|23,92
|-5,30
|3,19
|Anadolu Grubu Holding
|29,00
|-6,27
|10,22
|Anadolu Hayat Emek.
|10,08
|0,60
|16,26
|Anadolu Isuzu
|21,34
|-6,65
|18,56
|Anadolu Sigorta
|8,03
|0,63
|6,36
|Anel Elektrik
|4,02
|-1,47
|26,81
|Arçelik
|33,12
|-4,00
|8,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,85
|-0,94
|20,32
|Arena Bilgisayar
|50,55
|-4,26
|46,95
|Armada Bilgisayar
|62,30
|-2,35
|26,94
|Arsan Tekstil
|7,97
|-8,18
|9,33
|Artı Yatırım Holding
|5,35
|-8,55
|-7,76
|Arzum Ev Aletleri
|23,48
|-4,40
|-4,63
|Aselsan
|17,40
|1,87
|-4,66
|Ata GMYO
|5,92
|-3,43
|7,44
|Atakule GMYO
|4,28
|9,74
|69,84
|Atlantis Yatırım Holding
|6,84
|-10,00
|23,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|-2,33
|-4,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,23
|-2,30
|1,16
|Avrasya GMYO
|3,15
|-9,75
|20,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,50
|2,64
|9,37
|Avrupa Yatırım Holding
|6,15
|-3,45
|2,50
|Ayen Enerji
|7,99
|9,90
|47,69
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,50
|-4,80
|1,32
|Aygaz
|16,45
|-2,26
|12,29
|Bagfaş
|25,42
|-5,43
|27,10
|Bak Ambalaj
|25,24
|-3,52
|24,95
|Balatacılar Balatacılık
|9,36
|9,99
|13,59
|Bantaş Ambalaj
|4,99
|-0,40
|6,40
|Banvit
|56,40
|-1,05
|8,46
|Baştaş Başkent Çimento
|13,49
|-3,92
|-22,34
|Batı Çimento
|12,80
|-4,26
|171,76
|Batısöke Çimento
|3,35
|-3,74
|37,30
|Bayrak Taban Sanayi
|11,56
|-4,86
|8,95
|Bera Holding
|24,00
|-3,15
|18,34
|Berkosan Yalıtım
|13,41
|1,59
|50,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,87
|0,78
|-4,21
|Beyaz Filo
|14,56
|-3,83
|43,03
|Bilici Yatırım
|7,66
|-1,67
|15,36
|Bim Mağazalar
|65,40
|-1,13
|-11,06
|Birko Mensucat
|1,12
|1,82
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,90
|-3,33
|-16,18
|Bizim Mağazaları
|14,22
|-3,00
|-7,42
|Borusan Mannesmann
|30,08
|-4,51
|8,20
|Borusan Yat. Paz.
|493,50
|-0,30
|8,01
|Bosch Fren Sistemleri
|1.149,50
|-2,50
|-7,22
|Bossa
|20,62
|-5,76
|15,52
|Brisa
|28,70
|-7,30
|43,93
|Burçelik
|24,96
|-0,79
|18,74
|Burçelik Vana
|34,14
|-9,97
|-31,25
|Bursa Çimento
|4,54
|-4,82
|-8,79
|Carrefoursa
|60,05
|-5,51
|-16,36
|Casa Emtia Petrol
|195,80
|10,00
|84,72
|Ceo Event Medya
|6,67
|-6,84
|3,73
|Coca Cola İçecek
|71,95
|-1,57
|10,50
|Cosmos Yat. Holding
|11,40
|-7,99
|41,44
|Credıtwest Faktorıng
|5,57
|-2,96
|-5,11
|Çelebi
|170,10
|-3,63
|-6,81
|Çelik Halat
|9,00
|-6,44
|-1,07
|Çemaş Döküm
|2,12
|-4,07
|-1,40
|Çemtaş
|15,41
|-5,23
|-3,09
|Çimbeton
|324,00
|2,34
|9,27
|Çimentaş
|44,00
|-0,36
|21,68
|Çimsa
|21,52
|-5,36
|20,90
|Çuhadaroğlu Metal
|7,55
|-3,82
|-2,33
|Dagi Giyim
|7,84
|-2,37
|-2,85
|Dagi Yatırım Holding
|14,06
|-6,45
|8,99
|Dardanel
|31,26
|-9,65
|-6,69
|Datagate Bilgisayar
|15,61
|-3,94
|-3,10
|Demısaş Döküm
|7,88
|1,81
|19,21
|Denge Holding
|8,50
|6,38
|55,11
|Deniz GMYO
|6,10
|-0,97
|78,36
|Derimod
|12,68
|4,45
|30,18
|Derlüks Deri
|8,98
|1,58
|1,81
|Desa Deri
|12,40
|-4,10
|27,31
|Despec Bilgisayar
|12,88
|-1,30
|-1,38
|Deva Holding
|29,98
|-6,02
|24,19
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,90
|-6,47
|55,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,22
|-9,98
|93,57
|Ditaş Doğan
|16,68
|-3,02
|28,03
|DO-CO
|575,00
|0,35
|-8,73
|Doğan Burda
|20,24
|10,00
|-9,80
|Doğan Holding
|3,11
|-4,31
|1,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,46
|-4,65
|5,63
|Doğusan
|4,81
|-5,50
|9,82
|Doğuş GMYO
|9,06
|-5,62
|10,89
|Doğuş Otomotiv
|33,80
|-8,85
|17,61
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|-0,99
|4,51
|Duran Doğan Basım
|11,98
|-4,47
|14,20
|Dyo Boya
|13,05
|-5,37
|14,88
|Eczacıbaşı İlaç
|7,28
|-5,33
|-2,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,70
|-5,30
|89,98
|Edip Gayrimenkul
|3,61
|-4,75
|8,73
|Ege Endüstri
|1.511,00
|-2,52
|-12,52
|Ege Gübre
|206,90
|-3,77
|42,49
|Ege Profil
|37,20
|-7,23
|-2,72
|Ege Seramik
|12,88
|-2,42
|25,17
|Egeplast
|34,58
|-9,99
|3,84
|Ekiz Kimya
|7,65
|-4,49
|7,29
|Emek Elektrik
|4,27
|-5,95
|-27,87
|Eminiş Ambalaj
|30,88
|-3,20
|-16,18
|Emlak Konut GMYO
|2,27
|-2,99
|6,07
|Enerjisa Enerji
|11,38
|-6,87
|-9,03
|Enka İnşaat
|7,20
|-3,36
|-2,31
|Erbosan
|60,20
|-7,10
|46,83
|Ereğli Demir Çelik
|14,42
|-0,14
|-3,42
|Ersu Gıda
|4,54
|-4,62
|-8,10
|Escort Teknoloji
|7,27
|-4,72
|10,65
|Esenboğa Elektrik
|35,28
|-4,91
|85,39
|Etiler Gıda
|6,00
|-6,25
|50,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,58
|-5,04
|-7,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|-4,91
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,37
|-4,17
|-3,10
|Euro Yatırım Holding
|3,31
|-5,97
|16,55
|Fade Gıda
|10,46
|0,97
|68,98
|Fenerbahçe Futbol
|29,20
|-2,28
|-1,22
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,53
|-0,15
|2,51
|F-M İzmit Piston
|170,80
|-3,88
|37,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,98
|-6,24
|7,29
|Ford Otosan
|184,00
|-4,66
|46,03
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,05
|-2,41
|-14,74
|Frigo Pak Gıda
|27,00
|-4,59
|28,69
|Galatasaray Sportif
|4,09
|4,07
|0,99
|Garanti Bankası
|8,95
|-2,51
|-13,69
|Garanti Faktoring
|13,50
|-8,16
|21,29
|Garanti Yat. Ort.
|3,18
|-0,63
|-1,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,10
|3,21
|99,21
|Gediz Ambalaj
|36,00
|-3,12
|34,33
|Gentaş
|5,52
|-3,50
|-7,07
|Gersan Elektrik
|6,97
|-1,83
|13,52
|Global Men. Değ.
|7,24
|-8,59
|20,47
|Global Yat. Holding
|5,40
|1,69
|15,38
|Good-Year
|9,41
|-5,33
|12,56
|Göltaş Çimento
|61,60
|2,75
|49,30
|Gözde Girişim
|6,47
|-4,85
|-18,92
|GSD Denizcilik
|6,33
|-6,64
|25,60
|GSD Holding
|2,41
|-4,37
|-3,98
|Gübre Fabrik.
|74,10
|-9,91
|-13,89
|Güler Yat. Holding
|10,22
|-4,66
|-5,98
|Halk GMYO
|3,24
|-4,42
|0,93
|Hatay Tekstil
|23,94
|-5,90
|71,61
|Hedef Girişim
|4,03
|-0,74
|17,61
|Hektaş
|29,84
|2,54
|56,48
|HUB Girişim
|16,32
|-4,90
|-10,33
|Hürriyet Gzt.
|2,49
|-1,58
|18,57
|ICBC Turkey Bank
|6,33
|-3,80
|-2,62
|İdealist Danışmanlık
|35,22
|9,99
|161,66
|İdealist GMYO
|11,07
|-1,16
|62,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|-3,98
|-10,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|-2,42
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|3,19
|-0,93
|-21,43
|İhlas Holding
|0,90
|-9,09
|-19,83
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|-3,85
|-12,28
|İndeks Bilgisayar
|21,92
|0,46
|14,58
|Info Yatırım
|7,06
|-2,75
|9,46
|İntema
|54,95
|9,99
|37,72
|Inveo Yatırım Holding
|145,00
|-5,23
|227,91
|İpek Doğal Enerji
|14,62
|-0,88
|11,77
|İskenderun Demir Çelik
|11,32
|-0,79
|11,97
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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