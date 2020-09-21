Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,14 2,99 122,58 Acıpayam Selüloz 11,59 -3,98 83,54 Adel Kalemcilik 18,99 -2,86 20,96 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 -3,70 45,63 Afyon Çimento 4,04 -2,88 77,33 Ak Enerji 1,96 -4,39 79,82 Akbank 4,72 -3,08 -41,80 Akçansa 12,65 -1,17 30,49 Akdeniz Yatırım Hold. 5,26 -7,23 149,29 Akfen GMYO 3,75 9,97 -7,41 Akın Tekstil 15,82 -5,78 14,72 Akiş GMYO 2,74 -3,86 -12,53 Akmerkez GMYO 52,95 9,95 136,33 Aksa 6,90 0,73 -1,48 Aksa Enerji 5,73 -2,39 50,79 Aksigorta 7,18 -1,78 32,52 Aksu Enerji 10,38 -2,08 -30,20 Alarko Carrıer 108,00 -1,28 80,83 Alarko GMYO 15,85 -2,10 7,84 Alarko Holding 5,51 -2,13 -7,39 Albaraka Türk 1,46 -3,31 -4,58 Alcatel Lucent Teletaş 25,30 -3,29 110,13 Alkim Kağıt 14,02 -0,71 158,68 Alkim Kimya 14,29 1,93 130,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 0,00 241,46 Altınyunus Çeşme 85,30 9,99 753,85 Anadolu Cam 5,68 2,16 34,19 Anadolu Efes 20,12 -4,19 -5,44 Anadolu Grubu Holding 17,83 -1,22 1,36 Anadolu Hayat Emek. 7,45 -0,27 22,43 Anadolu Isuzu 13,62 -3,68 11,91 Anadolu Sigorta 6,35 -1,40 52,88 Anel Elektrik 5,25 -4,37 63,79 Arçelik 23,08 -3,75 10,75 ARD Bilişim Teknolojileri 33,18 5,74 Arena Bilgisayar 36,50 1,96 401,03 Armada Bilgisayar 82,20 -9,97 401,53 Arsan Tekstil 5,70 1,60 59,22 Artı Yatırım Holding 7,99 9,90 886,42 Aselsan 16,22 -2,11 55,38 Ata GMYO 3,62 3,13 -20,09 Atakule GMYO 2,26 -2,59 17,71 Atlantis Yatırım Holding 2,31 2,21 131,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 -4,00 48,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,30 0,30 -0,79 Avrasya GMYO 2,08 -9,17 37,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 -6,50 26,37 Avrasya Stratejik GMYF 1.445,90 0,01 12,44 Avrupa Yatırım Holding 2,92 9,77 89,61 Ayen Enerji 5,44 0,37 56,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,09 8,34 315,07 Aygaz 10,95 -2,93 -9,85 Bagfaş 15,80 -2,35 -6,06 Bak Ambalaj 13,38 5,44 83,67 Balatacılar Balatacılık 4,76 9,93 283,87 Bantaş Ambalaj 3,80 -5,00 50,79 Banvit 24,60 -2,84 32,47 Baştaş Başkent Çimento 5,53 9,94 113,51 Batı Çimento 3,70 -1,07 11,78 Batısöke Çimento 1,69 -3,98 29,01 Bayrak Taban Sanayi 6,80 -5,56 Bera Holding 9,32 -1,48 142,08 Berkosan Yalıtım 5,78 -1,87 110,95 Beşiktaş Futbol Yat. 3,82 4,95 55,92 Beyaz Filo 8,54 9,91 172,86 Bilici Yatırım 4,98 -3,11 73,73 Bim Mağazalar 68,80 -1,92 48,89 Birko Mensucat 0,62 8,77 100,00 Birlik Mensucat 2,62 -4,03 129,82 Bizim Mağazaları 15,47 -0,32 38,50 Bomonti Elektrik 6,48 2,21 406,25 Borusan Mannesmann 12,95 -2,56 13,10 Borusan Yat. Paz. 112,60 0,45 87,94 Bosch Fren Sistemleri 833,20 -4,28 189,53 Bossa 11,24 9,98 39,45 Brisa 11,08 -3,65 18,14 Burçelik 20,50 -3,76 252,84 Burçelik Vana 55,00 -3,51 466,43 Bursa Çimento 5,68 -2,91 41,88 Carrefoursa 18,02 9,95 282,59 Casa Emtia Petrol 32,00 6,60 240,79 Ceo Event Medya 4,11 -3,29 12,23 Coca Cola İçecek 44,60 -1,63 17,80 Cosmos Yat. Holding 6,65 9,92 225,98 Credıtwest Faktorıng 4,27 -4,90 48,26 Çelebi 66,90 -3,32 -32,66 Çelik Halat 11,83 -3,43 82,00 Çemaş Döküm 1,54 -3,75 22,86 Çemtaş 12,42 2,39 52,79 Çimbeton 101,70 0,59 146,49 Çimentaş 33,30 -6,36 122,00 Çimsa 12,08 -1,47 33,04 Çuhadaroğlu Metal 5,38 -2,54 68,65 Dagi Giyim 12,29 6,41 391,60 Dagi Yatırım Holding 7,29 -3,06 222,57 Dardanel 12,55 2,70 231,13 Datagate Bilgisayar 10,64 -4,14 36,24 Demısaş Döküm 6,58 -9,99 89,08 Denge Holding 3,70 6,02 170,07 Deniz GMYO 3,08 -3,14 46,38 Denizli Cam 6,93 -3,21 -16,91 Derimod 7,44 -9,27 4,20 Derlüks Deri 8,12 -2,17 100,70 Desa Deri 6,10 -4,69 34,36 Despec Bilgisayar 10,14 2,74 139,15 Deva Holding 18,93 -2,12 112,04 Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,91 10,00 Diriteks Diriliş Tekstil 1,83 -2,14 134,62 Ditaş Doğan 30,80 -2,59 223,70 DO-CO 312,60 -3,07 -44,57 Doğan Burda 20,00 -1,67 229,49 Doğan Holding 2,29 -1,29 27,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 -5,36 49,70 Doğusan 3,58 -2,19 72,12 Doğuş GMYO 10,26 -5,00 126,49 Doğuş Otomotiv 14,57 -2,87 53,05 Döktaş Dökümcülük 30,50 -5,10 -3,62 Duran Doğan Basım 17,83 -4,96 26,99 Dyo Boya 6,51 -4,26 32,86 Eczacıbaşı İlaç 6,67 0,76 82,71 Eczacıbaşı Yatırım 19,32 0,89 100,57 Edip Gayrimenkul 3,08 -5,52 121,58 Ege Endüstri 717,80 -3,39 27,59 Ege Gübre 115,00 -3,20 133,29 Ege Profil 21,34 10,00 78,28 Ege Seramik 6,25 -2,80 69,91 Egeli & Co Tarım Girişim 1,14 9,62 256,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,10 10,00 182,05 Egeli&Co Yatırım Holding 0,79 6,76 295,00 Egeplast 18,75 9,97 50,00 Ekiz Kimya 10,50 8,25 1621,31 Emek Elektrik 3,66 1,67 130,19 Eminiş Ambalaj 20,64 9,96 1257,89 Emlak Konut GMYO 1,73 -2,81 19,50 Enerjisa Enerji 8,74 0,46 29,75 Enka İnşaat 6,88 -4,44 23,25 Erbosan 22,78 -3,88 -8,81 Ereğli Demir Çelik 9,06 -1,74 2,86 Ersu Gıda 4,80 4,12 131,88 Escort Teknoloji 3,64 -2,93 161,87 Etiler Gıda 3,20 -3,03 174,06 Euro Kapital Yat. Ort. 2,30 1,32 43,41 Euro Trend Yat. Ort. 3,06 9,68 156,32 Euro Yat. Ort. 2,10 0,00 86,54 Euro Yatırım Holding 2,13 2,40 42,00 Fade Gıda 6,69 -4,84 Fenerbahçe Futbol 34,90 9,96 141,19 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,40 -0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,59 4,32 0,44 F-M İzmit Piston 134,40 9,98 183,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,00 -3,69 56,05 Ford Otosan 88,10 -2,00 33,25 Formet Çelik Kapı 3,17 -3,35 5,67 Frigo Pak Gıda 21,00 -5,49 199,77 Galatasaray Sportif 4,37 9,80 115,27 Garanti Bankası 6,48 -2,70 -41,83 Garanti Faktoring 10,65 -2,29 175,19 Garanti Yat. Ort. 2,47 -2,37 131,27 Gedik Y. Men. Değ. 8,77 -1,90 178,86 Gedik Yatırım Holding 23,92 -1,56 211,05 Gediz Ambalaj 16,90 -7,95 150,00 Gentaş 2,82 -4,08 36,76 Gersan Elektrik 7,09 4,26 122,26 Global Men. Değ. 4,61 -5,14 145,21 Global Yat. Holding 4,25 -2,30 -12,73 Good-Year 4,86 -2,41 20,00 Göltaş Çimento 24,18 -5,55 35,92 Gözde Girişim 5,21 -3,70 1,36 GSD Denizcilik 4,25 -3,19 66,02 GSD Holding 2,01 -4,74 34,90 Gübre Fabrik. 28,90 -0,55 219,69 Güler Yat. Holding 16,39 1,67 707,39 Halk GMYO 2,38 -4,80 104,36 Hatay Tekstil 11,70 0,09 73,75 Hedef Girişim 3,99 2,31 67,21 Hektaş 12,28 -4,81 53,12 HUB Girişim 17,79 -3,52 89,48 Hürriyet Gzt. 1,74 -4,40 52,63 ICBC Turkey Bank 6,55 -9,41 24,29 İdealist Danışmanlık 8,19 9,93 146,69 İdealist GMYO 5,70 0,71 86,27 İhlas Ev Aletleri 2,16 -2,70 -30,99 İhlas Gayrimenkul 1,39 -3,47 15,83 İhlas Gazetecilik 5,01 -3,09 10,35 İhlas Holding 1,02 -2,86 12,09 İhlas Yayın Holding 1,23 2,50 47,54 İndeks Bilgisayar 15,13 1,68 61,30 Info Yatırım 9,75 7,14 100,51 İntema 20,94 9,98 126,13 İpek Doğal Enerji 11,53 -5,26 49,35 İskenderun Demir Çelik 7,01 -3,71 -10,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara