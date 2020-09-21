Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
21.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,14
|2,99
|122,58
|Acıpayam Selüloz
|11,59
|-3,98
|83,54
|Adel Kalemcilik
|18,99
|-2,86
|20,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|-3,70
|45,63
|Afyon Çimento
|4,04
|-2,88
|77,33
|Ak Enerji
|1,96
|-4,39
|79,82
|Akbank
|4,72
|-3,08
|-41,80
|Akçansa
|12,65
|-1,17
|30,49
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,26
|-7,23
|149,29
|Akfen GMYO
|3,75
|9,97
|-7,41
|Akın Tekstil
|15,82
|-5,78
|14,72
|Akiş GMYO
|2,74
|-3,86
|-12,53
|Akmerkez GMYO
|52,95
|9,95
|136,33
|Aksa
|6,90
|0,73
|-1,48
|Aksa Enerji
|5,73
|-2,39
|50,79
|Aksigorta
|7,18
|-1,78
|32,52
|Aksu Enerji
|10,38
|-2,08
|-30,20
|Alarko Carrıer
|108,00
|-1,28
|80,83
|Alarko GMYO
|15,85
|-2,10
|7,84
|Alarko Holding
|5,51
|-2,13
|-7,39
|Albaraka Türk
|1,46
|-3,31
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,30
|-3,29
|110,13
|Alkim Kağıt
|14,02
|-0,71
|158,68
|Alkim Kimya
|14,29
|1,93
|130,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|0,00
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|85,30
|9,99
|753,85
|Anadolu Cam
|5,68
|2,16
|34,19
|Anadolu Efes
|20,12
|-4,19
|-5,44
|Anadolu Grubu Holding
|17,83
|-1,22
|1,36
|Anadolu Hayat Emek.
|7,45
|-0,27
|22,43
|Anadolu Isuzu
|13,62
|-3,68
|11,91
|Anadolu Sigorta
|6,35
|-1,40
|52,88
|Anel Elektrik
|5,25
|-4,37
|63,79
|Arçelik
|23,08
|-3,75
|10,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,18
|5,74
|Arena Bilgisayar
|36,50
|1,96
|401,03
|Armada Bilgisayar
|82,20
|-9,97
|401,53
|Arsan Tekstil
|5,70
|1,60
|59,22
|Artı Yatırım Holding
|7,99
|9,90
|886,42
|Aselsan
|16,22
|-2,11
|55,38
|Ata GMYO
|3,62
|3,13
|-20,09
|Atakule GMYO
|2,26
|-2,59
|17,71
|Atlantis Yatırım Holding
|2,31
|2,21
|131,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-4,00
|48,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,30
|0,30
|-0,79
|Avrasya GMYO
|2,08
|-9,17
|37,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,30
|-6,50
|26,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.445,90
|0,01
|12,44
|Avrupa Yatırım Holding
|2,92
|9,77
|89,61
|Ayen Enerji
|5,44
|0,37
|56,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,09
|8,34
|315,07
|Aygaz
|10,95
|-2,93
|-9,85
|Bagfaş
|15,80
|-2,35
|-6,06
|Bak Ambalaj
|13,38
|5,44
|83,67
|Balatacılar Balatacılık
|4,76
|9,93
|283,87
|Bantaş Ambalaj
|3,80
|-5,00
|50,79
|Banvit
|24,60
|-2,84
|32,47
|Baştaş Başkent Çimento
|5,53
|9,94
|113,51
|Batı Çimento
|3,70
|-1,07
|11,78
|Batısöke Çimento
|1,69
|-3,98
|29,01
|Bayrak Taban Sanayi
|6,80
|-5,56
|Bera Holding
|9,32
|-1,48
|142,08
|Berkosan Yalıtım
|5,78
|-1,87
|110,95
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,82
|4,95
|55,92
|Beyaz Filo
|8,54
|9,91
|172,86
|Bilici Yatırım
|4,98
|-3,11
|73,73
|Bim Mağazalar
|68,80
|-1,92
|48,89
|Birko Mensucat
|0,62
|8,77
|100,00
|Birlik Mensucat
|2,62
|-4,03
|129,82
|Bizim Mağazaları
|15,47
|-0,32
|38,50
|Bomonti Elektrik
|6,48
|2,21
|406,25
|Borusan Mannesmann
|12,95
|-2,56
|13,10
|Borusan Yat. Paz.
|112,60
|0,45
|87,94
|Bosch Fren Sistemleri
|833,20
|-4,28
|189,53
|Bossa
|11,24
|9,98
|39,45
|Brisa
|11,08
|-3,65
|18,14
|Burçelik
|20,50
|-3,76
|252,84
|Burçelik Vana
|55,00
|-3,51
|466,43
|Bursa Çimento
|5,68
|-2,91
|41,88
|Carrefoursa
|18,02
|9,95
|282,59
|Casa Emtia Petrol
|32,00
|6,60
|240,79
|Ceo Event Medya
|4,11
|-3,29
|12,23
|Coca Cola İçecek
|44,60
|-1,63
|17,80
|Cosmos Yat. Holding
|6,65
|9,92
|225,98
|Credıtwest Faktorıng
|4,27
|-4,90
|48,26
|Çelebi
|66,90
|-3,32
|-32,66
|Çelik Halat
|11,83
|-3,43
|82,00
|Çemaş Döküm
|1,54
|-3,75
|22,86
|Çemtaş
|12,42
|2,39
|52,79
|Çimbeton
|101,70
|0,59
|146,49
|Çimentaş
|33,30
|-6,36
|122,00
|Çimsa
|12,08
|-1,47
|33,04
|Çuhadaroğlu Metal
|5,38
|-2,54
|68,65
|Dagi Giyim
|12,29
|6,41
|391,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,29
|-3,06
|222,57
|Dardanel
|12,55
|2,70
|231,13
|Datagate Bilgisayar
|10,64
|-4,14
|36,24
|Demısaş Döküm
|6,58
|-9,99
|89,08
|Denge Holding
|3,70
|6,02
|170,07
|Deniz GMYO
|3,08
|-3,14
|46,38
|Denizli Cam
|6,93
|-3,21
|-16,91
|Derimod
|7,44
|-9,27
|4,20
|Derlüks Deri
|8,12
|-2,17
|100,70
|Desa Deri
|6,10
|-4,69
|34,36
|Despec Bilgisayar
|10,14
|2,74
|139,15
|Deva Holding
|18,93
|-2,12
|112,04
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,91
|10,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,83
|-2,14
|134,62
|Ditaş Doğan
|30,80
|-2,59
|223,70
|DO-CO
|312,60
|-3,07
|-44,57
|Doğan Burda
|20,00
|-1,67
|229,49
|Doğan Holding
|2,29
|-1,29
|27,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|-5,36
|49,70
|Doğusan
|3,58
|-2,19
|72,12
|Doğuş GMYO
|10,26
|-5,00
|126,49
|Doğuş Otomotiv
|14,57
|-2,87
|53,05
|Döktaş Dökümcülük
|30,50
|-5,10
|-3,62
|Duran Doğan Basım
|17,83
|-4,96
|26,99
|Dyo Boya
|6,51
|-4,26
|32,86
|Eczacıbaşı İlaç
|6,67
|0,76
|82,71
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,32
|0,89
|100,57
|Edip Gayrimenkul
|3,08
|-5,52
|121,58
|Ege Endüstri
|717,80
|-3,39
|27,59
|Ege Gübre
|115,00
|-3,20
|133,29
|Ege Profil
|21,34
|10,00
|78,28
|Ege Seramik
|6,25
|-2,80
|69,91
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,14
|9,62
|256,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|10,00
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,79
|6,76
|295,00
|Egeplast
|18,75
|9,97
|50,00
|Ekiz Kimya
|10,50
|8,25
|1621,31
|Emek Elektrik
|3,66
|1,67
|130,19
|Eminiş Ambalaj
|20,64
|9,96
|1257,89
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|-2,81
|19,50
|Enerjisa Enerji
|8,74
|0,46
|29,75
|Enka İnşaat
|6,88
|-4,44
|23,25
|Erbosan
|22,78
|-3,88
|-8,81
|Ereğli Demir Çelik
|9,06
|-1,74
|2,86
|Ersu Gıda
|4,80
|4,12
|131,88
|Escort Teknoloji
|3,64
|-2,93
|161,87
|Etiler Gıda
|3,20
|-3,03
|174,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,30
|1,32
|43,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,06
|9,68
|156,32
|Euro Yat. Ort.
|2,10
|0,00
|86,54
|Euro Yatırım Holding
|2,13
|2,40
|42,00
|Fade Gıda
|6,69
|-4,84
|Fenerbahçe Futbol
|34,90
|9,96
|141,19
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,40
|-0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,59
|4,32
|0,44
|F-M İzmit Piston
|134,40
|9,98
|183,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,00
|-3,69
|56,05
|Ford Otosan
|88,10
|-2,00
|33,25
|Formet Çelik Kapı
|3,17
|-3,35
|5,67
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|-5,49
|199,77
|Galatasaray Sportif
|4,37
|9,80
|115,27
|Garanti Bankası
|6,48
|-2,70
|-41,83
|Garanti Faktoring
|10,65
|-2,29
|175,19
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|-2,37
|131,27
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,77
|-1,90
|178,86
|Gedik Yatırım Holding
|23,92
|-1,56
|211,05
|Gediz Ambalaj
|16,90
|-7,95
|150,00
|Gentaş
|2,82
|-4,08
|36,76
|Gersan Elektrik
|7,09
|4,26
|122,26
|Global Men. Değ.
|4,61
|-5,14
|145,21
|Global Yat. Holding
|4,25
|-2,30
|-12,73
|Good-Year
|4,86
|-2,41
|20,00
|Göltaş Çimento
|24,18
|-5,55
|35,92
|Gözde Girişim
|5,21
|-3,70
|1,36
|GSD Denizcilik
|4,25
|-3,19
|66,02
|GSD Holding
|2,01
|-4,74
|34,90
|Gübre Fabrik.
|28,90
|-0,55
|219,69
|Güler Yat. Holding
|16,39
|1,67
|707,39
|Halk GMYO
|2,38
|-4,80
|104,36
|Hatay Tekstil
|11,70
|0,09
|73,75
|Hedef Girişim
|3,99
|2,31
|67,21
|Hektaş
|12,28
|-4,81
|53,12
|HUB Girişim
|17,79
|-3,52
|89,48
|Hürriyet Gzt.
|1,74
|-4,40
|52,63
|ICBC Turkey Bank
|6,55
|-9,41
|24,29
|İdealist Danışmanlık
|8,19
|9,93
|146,69
|İdealist GMYO
|5,70
|0,71
|86,27
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|-2,70
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|-3,47
|15,83
|İhlas Gazetecilik
|5,01
|-3,09
|10,35
|İhlas Holding
|1,02
|-2,86
|12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,23
|2,50
|47,54
|İndeks Bilgisayar
|15,13
|1,68
|61,30
|Info Yatırım
|9,75
|7,14
|100,51
|İntema
|20,94
|9,98
|126,13
|İpek Doğal Enerji
|11,53
|-5,26
|49,35
|İskenderun Demir Çelik
|7,01
|-3,71
|-10,30
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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