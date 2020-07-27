Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
27.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,57
|2,59
|91,94
|Acıpayam Selüloz
|9,89
|0,10
|56,62
|Adel Kalemcilik
|17,68
|-1,12
|12,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,29
|-2,97
|60,33
|Afyon Çimento
|4,59
|0,66
|101,47
|Ak Enerji
|1,98
|4,76
|81,65
|Akbank
|5,72
|-1,04
|-29,47
|Akçansa
|13,30
|0,76
|37,19
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,87
|9,93
|178,20
|Akfen GMYO
|3,99
|3,64
|-1,48
|Akın Tekstil
|16,35
|0,80
|18,56
|Akiş GMYO
|3,48
|1,46
|11,10
|Akmerkez GMYO
|39,12
|9,95
|74,61
|Aksa
|7,48
|0,81
|6,81
|Aksa Enerji
|5,66
|0,53
|48,95
|Aksigorta
|8,31
|2,47
|53,38
|Aksu Enerji
|11,51
|1,32
|-22,60
|Alarko Carrıer
|106,90
|9,92
|78,99
|Alarko GMYO
|17,17
|-1,09
|16,82
|Alarko Holding
|5,78
|2,85
|-2,86
|Albaraka Türk
|1,72
|0,00
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,84
|2,36
|73,09
|Alkim Kağıt
|13,46
|-3,86
|148,35
|Alkim Kimya
|13,24
|-3,92
|113,48
|Altınyağ
|1,26
|-3,82
|207,32
|Altınyunus Çeşme
|40,36
|2,18
|304,00
|Anadolu Cam
|5,45
|-1,27
|27,81
|Anadolu Efes
|20,72
|0,10
|-2,62
|Anadolu Grubu Holding
|21,10
|-0,85
|19,95
|Anadolu Hayat Emek.
|8,58
|-0,46
|41,00
|Anadolu Isuzu
|15,99
|0,13
|31,39
|Anadolu Sigorta
|6,60
|0,00
|58,90
|Anel Elektrik
|5,31
|0,19
|65,42
|Arçelik
|22,10
|0,00
|6,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,68
|-0,19
|Arena Bilgisayar
|21,50
|4,88
|195,13
|Armada Bilgisayar
|24,72
|-0,24
|50,82
|Arsan Tekstil
|5,55
|2,40
|55,03
|Artı Yatırım Holding
|1,85
|-3,65
|128,40
|Aselsan
|37,68
|7,41
|80,48
|Ata GMYO
|3,59
|0,28
|-20,75
|Atakule GMYO
|2,60
|0,00
|35,42
|Atlantis Yatırım Holding
|1,98
|-3,88
|98,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,31
|10,00
|60,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,73
|0,14
|9,88
|Avrasya GMYO
|2,46
|2,07
|62,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,23
|0,45
|22,53
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,00
|0,01
|12,76
|Avrupa Yatırım Holding
|1,78
|1,71
|15,58
|Ayen Enerji
|5,81
|-1,19
|67,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,34
|-4,82
|98,17
|Aygaz
|13,19
|1,31
|8,60
|Bagfaş
|18,67
|2,53
|11,00
|Bak Ambalaj
|10,35
|5,08
|40,82
|Balatacılar Balatacılık
|2,01
|0,00
|62,10
|Bantaş Ambalaj
|4,13
|2,23
|63,89
|Banvit
|25,14
|-0,24
|35,38
|Baştaş Başkent Çimento
|4,35
|-0,68
|67,95
|Batı Çimento
|4,53
|4,86
|36,86
|Batısöke Çimento
|1,91
|1,06
|45,80
|Bayrak Taban Sanayi
|7,05
|5,07
|Bera Holding
|8,35
|2,20
|116,88
|Berkosan Yalıtım
|4,65
|0,22
|69,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,86
|10,00
|16,73
|Beyaz Filo
|3,94
|1,03
|25,89
|Bilici Yatırım
|8,40
|1,94
|95,36
|Bim Mağazalar
|74,30
|0,61
|60,79
|Birko Mensucat
|0,47
|-2,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,84
|1,10
|61,40
|Bizim Mağazaları
|18,81
|-0,69
|68,40
|Bomonti Elektrik
|7,01
|-6,53
|447,66
|Borusan Mannesmann
|14,43
|9,98
|26,03
|Borusan Yat. Paz.
|100,40
|9,97
|67,57
|Bosch Fren Sistemleri
|976,50
|9,99
|239,32
|Bossa
|10,28
|2,19
|27,54
|Brisa
|12,05
|0,08
|28,48
|Burçelik
|23,58
|9,98
|305,85
|Burçelik Vana
|64,55
|9,97
|564,78
|Bursa Çimento
|6,39
|-3,18
|59,61
|Carrefoursa
|7,45
|0,95
|58,17
|Casa Emtia Petrol
|22,50
|-0,18
|139,62
|Ceo Event Medya
|5,10
|5,37
|39,26
|Coca Cola İçecek
|47,22
|-1,13
|24,72
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|3,17
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,86
|5,65
|68,75
|Çelebi
|80,95
|5,75
|-20,71
|Çelik Halat
|13,61
|0,07
|109,38
|Çemaş Döküm
|1,65
|-1,79
|31,63
|Çemtaş
|11,66
|2,64
|43,44
|Çimbeton
|81,20
|9,95
|96,80
|Çimentaş
|28,98
|9,94
|93,20
|Çimsa
|11,61
|3,11
|27,86
|Çuhadaroğlu Metal
|4,39
|0,23
|37,62
|Dagi Giyim
|7,47
|-4,11
|198,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,90
|-2,23
|249,56
|Dardanel
|14,31
|7,51
|277,57
|Datagate Bilgisayar
|10,90
|5,01
|39,56
|Demısaş Döküm
|5,53
|-2,30
|58,91
|Denge Holding
|1,98
|-1,98
|44,53
|Deniz GMYO
|8,52
|9,94
|68,71
|Denizli Cam
|7,91
|-1,37
|-5,16
|Derimod
|6,93
|2,06
|-2,94
|Derlüks Deri
|6,34
|3,93
|56,71
|Desa Deri
|6,49
|10,00
|42,95
|Despec Bilgisayar
|8,77
|2,69
|106,84
|Deva Holding
|20,22
|-0,79
|126,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,38
|-8,00
|76,92
|Ditaş Doğan
|26,98
|-1,17
|183,55
|DO-CO
|387,20
|10,00
|-31,35
|Doğan Burda
|20,28
|1,50
|234,10
|Doğan Holding
|2,18
|-0,46
|21,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,73
|3,80
|65,45
|Doğusan
|3,05
|2,69
|46,63
|Doğuş GMYO
|6,61
|9,98
|45,92
|Doğuş Otomotiv
|17,61
|-1,01
|84,98
|Döktaş Dökümcülük
|25,60
|1,51
|-19,10
|Duran Doğan Basım
|17,55
|-2,23
|25,00
|Dyo Boya
|7,16
|3,47
|46,12
|Eczacıbaşı İlaç
|6,35
|1,11
|73,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|16,10
|3,74
|67,14
|Edip Gayrimenkul
|2,82
|1,44
|102,88
|Ege Endüstri
|877,20
|9,99
|55,93
|Ege Gübre
|112,90
|9,99
|129,03
|Ege Profil
|14,70
|2,15
|22,81
|Ege Seramik
|5,60
|1,63
|52,24
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,11
|-5,93
|246,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,08
|-6,90
|176,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,75
|-2,60
|275,00
|Egeplast
|15,31
|0,39
|22,48
|Ekiz Kimya
|8,56
|-6,24
|1303,28
|Emek Elektrik
|2,84
|0,35
|78,62
|Eminiş Ambalaj
|3,69
|-5,63
|142,76
|Emlak Konut GMYO
|2,32
|-0,43
|60,26
|Enerjisa Enerji
|8,44
|-0,12
|25,30
|Enka İnşaat
|6,44
|-0,16
|15,37
|Erbosan
|24,86
|3,07
|-0,48
|Ereğli Demir Çelik
|8,46
|1,08
|-3,96
|Ersu Gıda
|4,57
|3,39
|120,77
|Escort Teknoloji
|3,73
|0,00
|168,35
|Etiler Gıda
|3,35
|-1,76
|36,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,08
|1,96
|29,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,85
|5,11
|54,96
|Euro Yat. Ort.
|1,75
|1,74
|55,45
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|1,12
|20,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,90
|2,58
|-3,94
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,40
|4,27
|-3,72
|F-M İzmit Piston
|91,00
|9,97
|92,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,95
|1,86
|42,39
|Ford Otosan
|77,75
|0,32
|17,60
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|0,32
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|34,20
|4,97
|163,89
|Galatasaray Sportif
|2,59
|1,97
|27,59
|Garanti Bankası
|7,77
|-1,77
|-30,25
|Garanti Faktoring
|7,08
|9,94
|82,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,34
|7,83
|116,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,32
|-3,62
|196,35
|Gedik Yatırım Holding
|23,50
|-3,45
|205,59
|Gediz Ambalaj
|12,99
|-0,46
|92,16
|Gentaş
|2,93
|0,00
|42,09
|Gersan Elektrik
|6,84
|0,44
|114,42
|Global Men. Değ.
|5,23
|0,00
|178,19
|Global Yat. Holding
|4,93
|1,44
|1,23
|Good-Year
|5,78
|1,23
|42,72
|Göltaş Çimento
|23,38
|2,10
|31,42
|Gözde Girişim
|5,95
|-1,16
|15,76
|GSD Denizcilik
|4,73
|10,00
|84,77
|GSD Holding
|2,62
|9,62
|75,84
|Gübre Fabrik.
|30,74
|-0,77
|240,04
|Güler Yat. Holding
|12,48
|-2,95
|514,78
|Güneş Sigorta
|5,66
|9,90
|159,63
|Halk GMYO
|2,52
|2,02
|107,01
|Halk Sigorta
|3,40
|0,59
|103,15
|Hatay Tekstil
|10,06
|5,45
|49,39
|Hedef Girişim
|3,61
|6,80
|38,31
|Hektaş
|15,00
|1,97
|87,03
|HUB Girişim
|18,75
|0,00
|99,71
|Hürriyet Gzt.
|1,68
|2,44
|47,37
|ICBC Turkey Bank
|5,85
|-2,66
|11,01
|İdealist Danışmanlık
|4,66
|5,91
|40,36
|İdealist GMYO
|4,43
|3,26
|44,77
|İhlas Ev Aletleri
|2,32
|2,65
|-25,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,83
|3,39
|52,50
|İhlas Gazetecilik
|4,28
|0,47
|-37,15
|İhlas Holding
|0,99
|8,79
|8,79
|İhlas Yayın Holding
|1,38
|9,52
|35,29
|İndeks Bilgisayar
|13,18
|3,78
|40,52
|Info Yatırım
|7,20
|-1,10
|48,07
|İntema
|13,35
|1,68
|44,17
|İpek Doğal Enerji
|14,41
|0,63
|86,66
|İskenderun Demir Çelik
|7,15
|-0,14
|-8,51
(Sürecek)
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