Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
13.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,84
|0,00
|-5,64
|Acıpayam Selüloz
|6,21
|0,65
|94,38
|Adana Çimento (A)
|7,47
|0,54
|57,05
|Adana Çimento (B)
|5,85
|-0,85
|81,36
|Adana Çimento (C)
|2,17
|-2,69
|76,27
|Adel Kalemcilik
|14,80
|-1,92
|44,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,84
|-0,54
|-21,37
|Afyon Çimento
|6,39
|-1,24
|39,22
|Ak Enerji
|1,00
|-4,76
|58,73
|Akbank
|8,02
|1,91
|36,28
|Akçansa
|9,80
|-2,20
|49,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,91
|-0,52
|-4,98
|Akfen GMYO
|3,94
|-2,72
|138,79
|Akın Tekstil
|12,83
|-1,08
|41,53
|Akiş GMYO
|3,83
|-0,78
|68,06
|Akmerkez GMYO
|23,54
|2,62
|63,09
|Aksa
|13,10
|0,77
|97,45
|Aksa Enerji
|3,93
|-1,50
|46,64
|Aksigorta
|5,86
|1,91
|86,66
|Aksu Enerji
|13,70
|3,01
|77,46
|Alarko Carrıer
|50,75
|-0,49
|28,94
|Alarko GMYO
|92,55
|-3,54
|119,19
|Alarko Holding
|5,49
|-0,36
|181,50
|Albaraka Türk
|1,28
|-1,54
|16,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,58
|-1,03
|101,04
|Alkim Kağıt
|5,31
|-0,56
|47,74
|Alkim Kimya
|35,38
|-1,56
|64,25
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,10
|-1,58
|161,18
|Anadolu Cam
|4,03
|-0,98
|57,13
|Anadolu Efes
|22,04
|0,64
|9,80
|Anadolu Grubu Holding
|17,22
|-0,58
|69,92
|Anadolu Hayat Emek.
|6,84
|0,59
|20,11
|Anadolu Isuzu
|12,75
|-1,70
|106,31
|Anadolu Sigorta
|4,63
|0,00
|17,94
|Anel Elektrik
|3,08
|-0,32
|90,12
|Arçelik
|20,18
|2,18
|27,80
|Arena Bilgisayar
|6,69
|-1,62
|51,70
|Armada Bilgisayar
|14,40
|0,70
|55,01
|Arsan Tekstil
|3,43
|-2,56
|111,73
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|0,00
|-5,75
|Aselsan
|19,55
|0,10
|-18,37
|Aslan Çimento
|43,10
|-3,75
|53,05
|Ata GMYO
|4,61
|14,96
|14,96
|Atakule GMYO
|1,90
|0,53
|44,39
|Atlantis Yatırım Holding
|0,88
|-5,38
|388,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|0,71
|63,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,69
|-0,87
|88,42
|Avrasya GMYO
|1,40
|-0,71
|59,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,84
|-2,13
|70,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,10
|0,01
|3,03
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|0,00
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,41
|1,79
|89,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,84
|1,10
|33,78
|Aygaz
|12,48
|-0,72
|25,50
|Bagfaş
|13,60
|-1,52
|182,16
|Bak Ambalaj
|7,36
|-3,79
|56,32
|Balatacılar Balatacılık
|0,58
|9,43
|75,76
|Bantaş Ambalaj
|2,54
|-4,15
|102,39
|Banvit
|16,78
|-1,24
|55,51
|Baştaş Başkent Çimento
|2,45
|0,41
|21,29
|Batı Çimento
|3,28
|-1,20
|36,10
|Batısöke Çimento
|1,30
|-1,52
|19,27
|Bera Holding
|3,60
|-1,64
|74,76
|Berkosan Yalıtım
|2,54
|4,10
|40,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,90
|0,00
|79,01
|Beyaz Filo
|3,04
|0,33
|11,36
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,65
|0,00
|188,64
|Bim Mağazalar
|45,00
|-0,44
|7,40
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,10
|-3,51
|-5,98
|Bizim Mağazaları
|11,10
|-0,63
|66,03
|Bolu Çimento
|3,94
|3,96
|27,60
|Bomonti Elektrik
|1,48
|9,63
|208,33
|Borusan Mannesmann
|10,08
|-1,18
|43,81
|Borusan Yat. Paz.
|49,38
|-3,37
|36,30
|Bosch Fren Sistemleri
|260,00
|-1,37
|70,19
|Bossa
|8,91
|-2,84
|111,93
|Brisa
|8,48
|6,00
|33,97
|Burçelik
|5,54
|2,59
|72,59
|Burçelik Vana
|5,59
|14,55
|277,70
|Bursa Çimento
|5,82
|-1,36
|32,27
|Carrefoursa
|4,51
|-0,88
|29,60
|Ceo Event Medya
|8,13
|-0,12
|Coca Cola İçecek
|36,10
|2,27
|22,10
|Cosmos Yat. Holding
|2,40
|3,90
|147,42
|Credıtwest Faktorıng
|2,17
|-1,81
|108,65
|Çelebi
|112,60
|-3,35
|92,98
|Çelik Halat
|6,71
|2,76
|24,19
|Çemaş Döküm
|1,49
|0,00
|96,05
|Çemtaş
|8,04
|-2,43
|34,81
|Çimbeton
|37,18
|0,81
|30,00
|Çimentaş
|14,54
|0,14
|14,49
|Çimsa
|9,02
|-1,20
|19,47
|Çuhadaroğlu Metal
|3,09
|-2,83
|73,60
|Dagi Giyim
|2,35
|0,00
|89,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,92
|-1,03
|90,10
|Dardanel
|3,00
|5,26
|172,73
|Datagate Bilgisayar
|7,69
|-3,87
|79,67
|Demısaş Döküm
|3,29
|-2,37
|43,19
|Denge Holding
|1,45
|-1,36
|25,00
|Deniz GMYO
|4,44
|-1,99
|46,05
|Denizli Cam
|8,52
|1,79
|63,59
|Derimod
|6,78
|2,26
|141,34
|Derlüks Deri
|3,54
|-1,12
|Desa Deri
|4,47
|-4,28
|158,38
|Despec Bilgisayar
|4,10
|-1,68
|50,10
|Deva Holding
|8,61
|-0,92
|161,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-9,41
|-1,28
|Ditaş Doğan
|8,85
|-2,21
|72,89
|DO-CO
|502,70
|0,10
|6,07
|Doğan Burda
|5,20
|0,39
|72,76
|Doğan Holding
|1,87
|-1,06
|100,79
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,71
|-0,58
|40,16
|Doğusan
|1,94
|-1,52
|-10,37
|Doğuş GMYO
|4,45
|-9,18
|110,90
|Doğuş Otomotiv
|10,00
|-10,95
|145,89
|Döktaş Dökümcülük
|37,40
|-3,86
|358,90
|Duran Doğan Basım
|12,89
|-1,45
|152,75
|Dyo Boya
|4,72
|-2,07
|62,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,70
|2,78
|52,54
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,05
|0,50
|56,97
|Edip Gayrimenkul
|1,31
|-2,96
|70,13
|Ege Endüstri
|540,00
|3,99
|73,55
|Ege Gübre
|43,78
|-0,27
|111,63
|Ege Profil
|12,00
|0,00
|42,90
|Ege Seramik
|3,68
|0,27
|24,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,24
|4,35
|84,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|0,00
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|7,69
|40,00
|Egeplast
|7,99
|-3,73
|108,07
|Ekiz Kimya
|0,64
|0,00
|93,94
|Emek Elektrik
|1,53
|-4,97
|56,12
|Eminiş Ambalaj
|1,78
|-0,56
|52,14
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|0,00
|3,66
|Enerjisa Enerji
|7,67
|-2,17
|62,90
|Enka İnşaat
|6,07
|-0,82
|39,93
|Erbosan
|24,18
|-1,06
|59,03
|Ereğli Demir Çelik
|8,66
|0,23
|41,93
|Ersu Gıda
|2,05
|-0,97
|122,83
|Escort Teknoloji
|1,21
|-1,63
|59,21
|Etiler Gıda
|2,50
|-1,96
|17,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,71
|0,59
|142,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,29
|-14,00
|103,17
|Euro Yat. Ort.
|1,28
|-6,57
|104,28
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|-3,11
|183,64
|Fenerbahçe Futbol
|15,23
|0,66
|120,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,18
|-0,24
|57,14
|F-M İzmit Piston
|32,26
|1,77
|109,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,83
|-3,64
|278,82
|Ford Otosan
|67,40
|2,74
|44,47
|Formet Çelik Kapı
|3,29
|-11,71
|226,74
|Frigo Pak Gıda
|12,89
|-5,91
|658,24
|Galatasaray Sportif
|2,39
|5,75
|92,74
|Garanti Bankası
|10,98
|3,78
|37,94
|Garanti Faktoring
|3,77
|0,80
|90,40
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,89
|0,51
|92,90
|Gedik Yatırım Holding
|8,22
|-1,08
|249,79
|Gediz Ambalaj
|6,68
|-0,30
|65,17
|Gentaş
|2,03
|-1,93
|47,89
|Gersan Elektrik
|3,12
|0,32
|27,85
|Global Men. Değ.
|1,60
|-3,61
|240,43
|Global Yat. Holding
|4,80
|-4,38
|60,54
|Good-Year
|3,52
|-1,68
|6,08
|Göltaş Çimento
|17,53
|-1,24
|43,16
|Gözde Girişim
|4,66
|-3,52
|74,53
|GSD Denizcilik
|2,35
|-0,84
|104,35
|GSD Holding
|1,29
|-2,27
|61,25
|Gübre Fabrik.
|7,77
|1,44
|162,50
|Güler Yat. Holding
|1,98
|-14,66
|85,05
|Güneş Sigorta
|2,03
|5,18
|44,78
|Halk GMYO
|1,16
|0,00
|80,32
|Halk Sigorta
|1,51
|0,00
|71,10
|Hatay Tekstil
|6,80
|5,10
|97,20
|Hedef Girişim
|2,03
|0,00
|75,00
|Hektaş
|7,35
|-0,27
|117,29
|HUB Girişim
|14,50
|1,97
|671,28
|Hürriyet Gzt.
|1,14
|5,56
|22,58
|ICBC Turkey Bank
|4,89
|0,62
|-0,81
|İdealist Danışmanlık
|3,35
|-1,76
|-42,68
|İdealist GMYO
|3,15
|-3,08
|93,25
|İhlas Ev Aletleri
|2,40
|0,00
|634,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|-1,14
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|4,89
|-0,20
|701,64
|İhlas Holding
|0,76
|-3,80
|137,50
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|-1,16
|157,58
|İndeks Bilgisayar
|9,74
|-2,21
|74,91
|Info Yatırım
|4,70
|-1,05
|356,31
|İntema
|8,65
|-0,23
|44,25
|İpek Doğal Enerji
|6,67
|-2,34
|24,21
|İskenderun Demir Çelik
|7,75
|-1,52
|65,30
(Sürecek)
Kaynak: AA