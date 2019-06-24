Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|0,00
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|3,44
|0,29
|7,67
|Adana Çimento (A)
|6,45
|-1,07
|6,61
|Adana Çimento (B)
|4,60
|0,44
|11,92
|Adana Çimento (C)
|1,10
|0,00
|-21,99
|Adel Kalemcilik
|10,63
|0,57
|-3,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,95
|-1,04
|-59,40
|Afyon Çimento
|3,76
|0,27
|-18,08
|Ak Enerji
|0,51
|0,00
|-19,05
|Akbank
|6,94
|3,27
|17,93
|Akçansa
|6,31
|-0,32
|-3,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|3,85
|-32,84
|Akfen GMYO
|1,49
|0,00
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,35
|0,12
|-7,89
|Akiş GMYO
|2,30
|0,44
|-4,61
|Akmerkez GMYO
|19,00
|1,93
|23,15
|Aksa
|9,10
|-0,44
|37,16
|Aksa Enerji
|2,35
|0,00
|-12,31
|Aksigorta
|4,45
|2,06
|41,75
|Aksu Enerji
|7,62
|-0,13
|-1,30
|Alarko Carrıer
|36,90
|6,96
|-6,25
|Alarko GMYO
|43,46
|0,70
|2,93
|Alarko Holding
|3,19
|-1,24
|63,57
|Albaraka Türk
|1,14
|0,88
|-6,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,33
|-0,31
|9,90
|Alkim Kağıt
|3,76
|1,35
|4,62
|Alkim Kimya
|25,00
|0,16
|16,06
|Altınyağ
|0,35
|0,00
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,40
|6,30
|9,63
|Anadolu Cam
|2,82
|1,08
|9,95
|Anadolu Efes
|19,26
|2,56
|-4,05
|Anadolu Grubu Holding
|9,93
|1,85
|-2,02
|Anadolu Hayat Emek.
|5,08
|0,59
|-10,79
|Anadolu Isuzu
|7,09
|4,73
|14,72
|Anadolu Sigorta
|4,05
|-0,25
|3,17
|Anel Elektrik
|1,81
|0,00
|11,73
|Arçelik
|19,54
|0,88
|23,75
|Arena Bilgisayar
|3,27
|1,55
|-25,85
|Armada Bilgisayar
|10,04
|0,40
|8,07
|Arsan Tekstil
|1,83
|1,10
|12,96
|Artı Yatırım Holding
|0,92
|0,00
|5,75
|Aselsan
|18,07
|0,67
|-24,75
|Aslan Çimento
|24,46
|0,49
|-13,14
|Ata GMYO
|3,94
|1,81
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,09
|7,92
|-17,16
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|0,00
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,79
|-1,25
|-8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,02
|-0,11
|21,91
|Avrasya GMYO
|1,36
|-1,45
|54,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|2,63
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.270,00
|0,02
|1,90
|Avrupa Yatırım Holding
|2,44
|-1,61
|0,41
|Ayen Enerji
|2,24
|-0,44
|-4,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,65
|2,48
|19,97
|Aygaz
|8,70
|1,05
|-12,51
|Bagfaş
|6,22
|0,48
|29,05
|Bak Ambalaj
|4,96
|3,33
|-2,17
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,47
|0,00
|17,13
|Banvit
|13,21
|0,61
|22,43
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|0,00
|-10,40
|Batı Çimento
|2,02
|1,00
|-16,18
|Batısöke Çimento
|0,92
|1,10
|-15,60
|Bera Holding
|1,83
|0,55
|-11,17
|Berkosan Yalıtım
|1,52
|0,66
|-16,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|0,00
|-11,11
|Beyaz Filo
|2,85
|0,71
|4,40
|Bilici Yatırım
|1,62
|0,62
|28,11
|Bim Mağazalar
|77,20
|-0,64
|-9,89
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,71
|7,58
|-39,32
|Bizim Mağazaları
|6,49
|-2,11
|-4,56
|Bolu Çimento
|2,43
|0,41
|-29,15
|Bomonti Elektrik
|0,84
|0,00
|75,00
|Borusan Mannesmann
|7,75
|0,65
|10,57
|Borusan Yat. Paz.
|35,48
|0,17
|-2,07
|Bosch Fren Sistemleri
|159,00
|2,85
|4,08
|Bossa
|3,79
|2,99
|-9,85
|Boyner Perakende Yat.
|7,38
|20,00
|87,31
|Brisa
|5,89
|-1,51
|-6,95
|Burçelik
|2,74
|0,74
|-14,64
|Burçelik Vana
|1,48
|0,68
|0,00
|Bursa Çimento
|4,08
|0,74
|-7,27
|Carrefoursa
|2,78
|1,83
|-20,11
|Ceo Event Medya
|5,19
|-1,70
|Coca Cola İçecek
|28,94
|4,03
|-2,12
|Cosmos Yat. Holding
|1,07
|-0,93
|10,31
|Credıtwest Faktorıng
|1,03
|-2,83
|-0,96
|Çelebi
|101,00
|-1,94
|73,10
|Çelik Halat
|3,90
|0,00
|-27,82
|Çemaş Döküm
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Çemtaş
|5,19
|1,17
|-12,97
|Çimbeton
|25,74
|-0,23
|-10,00
|Çimentaş
|16,15
|1,32
|27,17
|Çimsa
|6,18
|0,98
|-18,15
|Çuhadaroğlu Metal
|1,82
|-0,55
|2,25
|Dagi Giyim
|1,40
|1,45
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,57
|-4,27
|55,45
|Dardanel
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Datagate Bilgisayar
|5,72
|-0,69
|33,64
|Demısaş Döküm
|2,69
|1,13
|17,08
|Denge Holding
|1,91
|-2,55
|64,66
|Deniz GMYO
|3,01
|0,33
|-0,99
|Denizbank
|18,37
|0,38
|-3,82
|Denizli Cam
|8,98
|0,90
|-22,05
|Derimod
|8,25
|0,61
|-4,84
|Desa Deri
|2,35
|-0,42
|35,84
|Despec Bilgisayar
|2,68
|-0,37
|-1,89
|Deva Holding
|5,30
|0,95
|61,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-1,39
|-8,97
|Ditaş Doğan
|5,26
|0,19
|2,76
|DO-CO
|547,00
|-0,02
|14,24
|Doğan Burda
|3,13
|-4,86
|3,99
|Doğan Holding
|1,14
|1,79
|22,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|1,01
|-18,03
|Doğusan
|1,10
|0,92
|-49,18
|Doğuş GMYO
|2,38
|-19,87
|12,80
|Doğuş Otomotiv
|4,89
|19,85
|12,67
|Döktaş Dökümcülük
|13,62
|-0,22
|67,12
|Duran Doğan Basım
|5,25
|1,16
|2,94
|Dyo Boya
|2,90
|1,05
|0,00
|Eczacıbaşı İlaç
|2,30
|0,44
|-5,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,95
|0,34
|-7,07
|Edip Gayrimenkul
|0,65
|0,00
|-15,58
|Ege Endüstri
|477,50
|-0,62
|53,47
|Ege Gübre
|24,66
|1,48
|19,21
|Ege Profil
|9,12
|1,22
|5,62
|Ege Seramik
|2,77
|-0,36
|-6,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|6,19
|3,17
|61,20
|Ekiz Kimya
|0,31
|-8,82
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,75
|0,00
|-23,47
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|1,12
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|0,00
|-21,74
|Enerjisa Enerji
|5,19
|0,00
|10,23
|Enka İnşaat
|5,24
|-2,60
|17,91
|Erbosan
|14,77
|-0,14
|-2,86
|Ereğli Demir Çelik
|7,60
|0,53
|24,55
|Ersu Gıda
|0,85
|0,00
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,70
|1,45
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,19
|-0,83
|-44,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|1,82
|2,82
|230,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,23
|0,98
|4,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,74
|0,37
|3,01
|F-M İzmit Piston
|15,57
|2,17
|1,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,85
|-1,01
|129,53
|Ford Otosan
|60,15
|-0,25
|26,61
|Formet Çelik Kapı
|5,05
|3,06
|297,64
|Frigo Pak Gıda
|3,27
|19,78
|92,35
|Galatasaray Sportif
|1,38
|0,73
|11,29
|Garanti Bankası
|8,95
|4,68
|12,44
|Garanti Faktoring
|3,19
|0,00
|61,11
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,44
|0,00
|12,66
|Gedik Yatırım Holding
|2,73
|0,74
|16,17
|Gediz Ambalaj
|5,36
|3,08
|32,53
|Gentaş
|1,49
|-0,67
|-11,06
|Gersan Elektrik
|1,84
|1,66
|-24,60
|Global Men. Değ.
|0,47
|2,17
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,98
|0,34
|-0,33
|Good-Year
|2,62
|0,38
|-21,04
|Göltaş Çimento
|10,55
|2,13
|-15,12
|Gözde Girişim
|2,72
|0,00
|1,87
|GSD Denizcilik
|1,47
|3,52
|27,83
|GSD Holding
|0,82
|1,23
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,61
|2,35
|-11,82
|Güler Yat. Holding
|1,18
|-1,67
|10,28
|Güneş Sigorta
|1,04
|1,96
|-30,67
|Halk GMYO
|0,75
|2,74
|16,58
|Halk Sigorta
|0,89
|-1,11
|0,85
|Hatay Tekstil
|4,46
|1,13
|12,91
|Hedef Girişim
|1,20
|0,84
|3,45
|Hektaş
|12,62
|-1,02
|36,14
|HUB Girişim
|2,66
|0,00
|41,49
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|-1,37
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,19
|1,27
|-35,29
|İdealist Danışmanlık
|9,15
|-0,65
|-15,28
|İdealist GMYO
|1,91
|-4,50
|17,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|0,89
|242,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-1,20
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|1,76
|-6,38
|188,52
|İhlas Holding
|0,41
|-2,38
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|0,00
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,85
|0,29
|23,01
|Info Yatırım
|2,16
|6,40
|109,71
|İntema
|7,00
|0,14
|16,73
|İpek Doğal Enerji
|5,77
|2,67
|7,45
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|0,00
|40,77
(Sürecek)
Kaynak: AA
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