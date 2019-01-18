Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,05
|0,99
|5,13
|Acıpayam Selüloz
|3,38
|2,11
|3,68
|Adana Çimento (A)
|6,09
|0,00
|0,66
|Adana Çimento (B)
|4,15
|0,24
|0,97
|Adana Çimento (C)
|1,47
|0,68
|4,26
|Adel Kalemcilik
|11,21
|0,81
|1,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,29
|1,78
|-2,14
|Afyon Çimento
|4,78
|-0,42
|4,14
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|6,55
|-0,91
|11,30
|Akçansa
|7,90
|0,77
|7,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,00
|-0,50
|-0,50
|Akfen GMYO
|1,60
|-2,44
|-3,03
|Akın Tekstil
|9,12
|0,88
|-3,49
|Akiş GMYO
|2,63
|0,00
|2,73
|Akmerkez GMYO
|16,00
|0,88
|-2,26
|Aksa
|7,91
|0,64
|6,03
|Aksa Enerji
|2,82
|0,00
|5,22
|Aksigorta
|3,87
|1,84
|5,74
|Aksu Enerji
|8,24
|-1,08
|6,74
|Alarko Carrıer
|41,42
|0,63
|5,23
|Alarko GMYO
|45,76
|0,39
|1,87
|Alarko Holding
|2,23
|1,83
|7,73
|Albaraka Türk
|1,29
|0,78
|5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,19
|2,31
|7,47
|Alkim Kağıt
|4,25
|0,95
|2,41
|Alkim Kimya
|22,28
|1,27
|-5,99
|Altınyağ
|0,33
|0,00
|-25,00
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|-0,94
|1,20
|Anadolu Cam
|2,72
|3,03
|1,49
|Anadolu Efes
|20,66
|3,82
|0,29
|Anadolu Grubu Holding
|11,10
|4,62
|8,40
|Anadolu Hayat Emek.
|5,86
|0,69
|-2,50
|Anadolu Isuzu
|6,20
|2,31
|0,32
|Anadolu Sigorta
|4,34
|0,46
|5,34
|Anel Elektrik
|1,83
|1,67
|12,96
|Arçelik
|18,02
|2,10
|14,12
|Arena Bilgisayar
|3,84
|0,52
|-12,93
|Armada Bilgisayar
|7,92
|-0,75
|-14,75
|Arsan Tekstil
|1,68
|1,20
|3,70
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|-2,08
|8,05
|Aselsan
|24,16
|2,46
|0,33
|Aslan Çimento
|28,46
|-0,07
|1,07
|Ata GMYO
|3,98
|0,25
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,45
|1,40
|-2,68
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-13,95
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,84
|1,20
|-2,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,72
|0,26
|0,65
|Avrasya GMYO
|0,83
|0,00
|-5,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|-0,91
|0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.249,70
|0,02
|0,27
|Avrupa Yatırım Holding
|2,38
|2,15
|-2,06
|Ayen Enerji
|2,44
|0,83
|3,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|6,34
|Aygaz
|11,91
|1,36
|5,12
|Bagfaş
|5,20
|1,36
|7,88
|Bak Ambalaj
|4,56
|0,88
|-10,06
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|8,89
|48,48
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|1,99
|1,99
|Banvit
|10,90
|3,22
|1,02
|Baştaş Başkent Çimento
|1,93
|0,52
|-4,46
|Batı Çimento
|2,47
|3,35
|2,49
|Batısöke Çimento
|1,10
|3,77
|0,92
|Bera Holding
|2,24
|4,67
|8,74
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|1,18
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,65
|-0,60
|1,85
|Beyaz Filo
|3,77
|-5,75
|38,10
|Bilici Yatırım
|1,50
|0,00
|10,29
|Bim Mağazalar
|93,40
|1,74
|7,36
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,91
|2,25
|-22,22
|Bizim Mağazaları
|6,16
|-0,16
|-9,41
|Bolu Çimento
|3,43
|1,18
|0,00
|Bomonti Elektrik
|1,42
|0,71
|195,83
|Borusan Mannesmann
|7,95
|1,02
|1,92
|Borusan Yat. Paz.
|37,54
|-0,11
|-0,21
|Bosch Fren Sistemleri
|165,20
|1,04
|1,98
|Bossa
|7,86
|0,90
|10,39
|Boyner Perakende Yat.
|4,40
|4,51
|11,68
|Brisa
|6,47
|0,47
|2,21
|Burçelik
|3,35
|0,30
|4,36
|Burçelik Vana
|1,54
|1,32
|4,05
|Bursa Çimento
|4,33
|1,17
|-1,59
|Carrefoursa
|3,54
|0,85
|1,72
|Coca Cola İçecek
|33,88
|5,48
|9,72
|Cosmos Yat. Holding
|0,99
|-1,98
|2,06
|Credıtwest Faktorıng
|0,96
|2,13
|-7,69
|Çelebi
|58,55
|-0,34
|-7,65
|Çelik Halat
|5,87
|0,51
|-2,17
|Çemaş Döküm
|0,80
|2,56
|5,26
|Çemtaş
|5,85
|4,28
|-3,78
|Çimbeton
|28,60
|0,35
|0,00
|Çimentaş
|11,00
|0,46
|-13,39
|Çimsa
|7,77
|1,57
|2,91
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|0,56
|1,12
|Dagi Giyim
|1,26
|0,00
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|1,98
|1,98
|Dardanel
|1,11
|-0,89
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,44
|0,91
|3,74
|Demirören Gazetecilik
|14,58
|8,00
|51,88
|Demısaş Döküm
|2,63
|0,77
|6,05
|Denge Holding
|1,23
|6,96
|6,03
|Deniz GMYO
|3,16
|1,28
|3,95
|Denizbank
|15,50
|6,90
|-18,85
|Denizli Cam
|10,60
|-0,56
|-7,99
|Derimod
|8,96
|0,79
|3,34
|Desa Deri
|1,85
|0,54
|6,94
|Despec Bilgisayar
|2,98
|2,41
|-9,15
|Deva Holding
|3,43
|0,29
|4,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,41
|0,56
|-1,28
|DO-CO
|516,90
|1,41
|7,96
|Doğan Burda
|3,05
|2,01
|1,33
|Doğan Holding
|1,03
|0,00
|0,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|-0,79
|2,46
|Doğusan
|2,14
|1,42
|-11,20
|Doğuş GMYO
|2,19
|0,00
|3,79
|Doğuş Otomotiv
|4,50
|1,58
|3,69
|Döktaş Dökümcülük
|8,93
|-0,56
|9,57
|Duran Doğan Basım
|5,66
|1,43
|10,98
|Dyo Boya
|2,77
|-5,78
|-4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,83
|1,07
|3,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,68
|0,52
|6,67
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|2,90
|-7,79
|Ege Endüstri
|372,30
|0,40
|8,23
|Ege Gübre
|25,98
|8,16
|19,72
|Ege Profil
|9,12
|1,90
|2,82
|Ege Seramik
|3,35
|0,90
|0,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,19
|18,75
|46,15
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|17,65
|66,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|14,29
|60,00
|Egeplast
|3,65
|-4,70
|-4,95
|Ekiz Kimya
|0,36
|0,00
|9,09
|Emek Elektrik
|0,96
|0,00
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,16
|0,00
|-0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|2,70
|1,33
|Enerjisa Enerji
|5,08
|1,20
|-0,39
|Enka İnşaat
|4,59
|1,10
|0,22
|Erbosan
|58,05
|0,61
|-6,97
|Ereğli Demir Çelik
|7,89
|6,05
|9,28
|Ersu Gıda
|0,90
|0,00
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,75
|1,35
|-1,32
|Etiler Gıda
|2,02
|-0,49
|-5,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|0,00
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|1,54
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,50
|-1,96
|-9,09
|Fenerbahçe Futbol
|7,11
|-2,60
|2,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,00
|-0,66
|12,78
|F-M İzmit Piston
|17,50
|0,17
|1,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,39
|1,19
|-0,88
|Ford Otosan
|57,15
|3,07
|14,30
|Formet Çelik Kapı
|1,52
|0,66
|19,69
|Frigo Pak Gıda
|1,62
|-3,57
|-4,71
|Galatasaray Sportif
|1,29
|0,78
|4,03
|Garanti Bankası
|9,15
|-1,08
|14,95
|Garanti Faktoring
|1,97
|0,00
|-0,51
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,51
|-3,57
|9,01
|Gedik Yatırım Holding
|2,65
|-1,85
|12,77
|Gediz Ambalaj
|4,29
|0,23
|3,37
|Gentaş
|1,84
|1,66
|3,95
|Gersan Elektrik
|3,38
|2,42
|-4,25
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,38
|-0,59
|13,04
|Good-Year
|3,49
|0,87
|1,45
|Göltaş Çimento
|11,34
|0,09
|-8,77
|Gözde Girişim
|2,96
|3,14
|10,86
|GSD Denizcilik
|1,24
|0,81
|7,83
|GSD Holding
|0,80
|-1,23
|0,00
|Gübre Fabrik.
|2,93
|1,03
|-1,01
|Güler Yat. Holding
|1,05
|1,94
|-1,87
|Güneş Sigorta
|1,61
|1,90
|7,33
|Halk GMYO
|0,71
|0,00
|1,43
|Halk Sigorta
|1,12
|-2,61
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,12
|0,98
|4,30
|Hedef Girişim
|1,13
|0,89
|-2,59
|Hektaş
|9,63
|-0,21
|3,88
|HUB Girişim
|1,98
|-1,00
|5,32
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|0,00
|5,38
|ICBC Turkey Bank
|5,42
|1,50
|9,94
|İdealist Danışmanlık
|9,80
|-0,91
|-9,26
|İdealist GMYO
|1,63
|-1,81
|0,00
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,02
|-5,71
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|0,00
|-6,56
|İhlas Holding
|0,32
|3,23
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|3,23
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|6,51
|0,00
|9,05
|Info Yatırım
|1,06
|-7,02
|2,91
|İntema
|19,33
|4,77
|3,76
|İpek Doğal Enerji
|5,80
|-2,03
|8,01
|İskenderun Demir Çelik
|6,50
|4,84
|14,84
(Sürecek)
Kaynak: AA