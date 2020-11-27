Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

27.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:59
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.140-0,69BIST SINAİ2.053-0,62BIST GIDA, İÇECEK1.990-0,95BIST TEKSTIL, DERİ7930,29BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.140-0,69
BIST SINAİ2.053-0,62
BIST GIDA, İÇECEK1.990-0,95
BIST TEKSTIL, DERİ7930,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.097-2,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.546-0,05
BIST TAŞ, TOPRAK1.6782,11
BIST METAL ANA3.567-0,52
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.904-1,57
BIST MADENCİLİK1.226-2,19
BIST HİZMETLER1.114-0,62
BIST ELEKTRİK80-0,72
BIST ULAŞTIRMA1.544-1,71
BIST TURİZM2721,18
BIST TİCARET3.404-0,30
BIST İLETİŞİM397-1,02
BIST SPOR9531,93
BIST İNŞAAT1.377-0,68
BIST MALİ1.429-1,24
BIST BANKA1.475-1,65
BIST SİGORTA5.528-1,11
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG921-1,38
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.129-1,57
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6221,39
BIST TEKNOLOJİ1.831-0,81
BIST BİLİŞİM670-0,41
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.1711,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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