Borsada endekslerin değişimi
27.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:59
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.140-0,69BIST SINAİ2.053-0,62BIST GIDA, İÇECEK1.990-0,95BIST TEKSTIL, DERİ7930,29BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.140
|-0,69
|BIST SINAİ
|2.053
|-0,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.990
|-0,95
|BIST TEKSTIL, DERİ
|793
|0,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.097
|-2,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.546
|-0,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.678
|2,11
|BIST METAL ANA
|3.567
|-0,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.904
|-1,57
|BIST MADENCİLİK
|1.226
|-2,19
|BIST HİZMETLER
|1.114
|-0,62
|BIST ELEKTRİK
|80
|-0,72
|BIST ULAŞTIRMA
|1.544
|-1,71
|BIST TURİZM
|272
|1,18
|BIST TİCARET
|3.404
|-0,30
|BIST İLETİŞİM
|397
|-1,02
|BIST SPOR
|953
|1,93
|BIST İNŞAAT
|1.377
|-0,68
|BIST MALİ
|1.429
|-1,24
|BIST BANKA
|1.475
|-1,65
|BIST SİGORTA
|5.528
|-1,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|921
|-1,38
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.129
|-1,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|622
|1,39
|BIST TEKNOLOJİ
|1.831
|-0,81
|BIST BİLİŞİM
|670
|-0,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.171
|1,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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