Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.761 0,76
BIST SINAİ 1.556 1,19
BIST GIDA, İÇECEK 1.586 0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 612 0,88
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi
04.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:48

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.761 0,76
BIST SINAİ 1.556 1,19
BIST GIDA, İÇECEK 1.586 0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 612 0,88
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.167 1,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.216 0,73
BIST TAŞ, TOPRAK 1.169 1,23
BIST METAL ANA 2.639 1,15
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.090 3,00
BIST MADENCİLİK 1.204 -0,06
BIST HİZMETLER 997 1,13
BIST ELEKTRİK 61 0,12
BIST ULAŞTIRMA 1.254 1,86
BIST TURİZM 191 1,27
BIST TİCARET 3.157 0,49
BIST İLETİŞİM 371 1,84
BIST SPOR 1.010 1,96
BIST İNŞAAT 1.247 1,22
BIST MALİ 1.125 0,77
BIST BANKA 1.106 0,54
BIST SİGORTA 5.070 -0,38
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 918 -1,29
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 927 1,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 484 0,97
BIST TEKNOLOJİ 1.635 -0,42
BIST BİLİŞİM 552 -1,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 897 0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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