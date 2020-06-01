Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 211.732 1,41
BIST SINAİ 136.307 1,94
BIST GIDA, İÇECEK 145.568 1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
01.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|211.732
|1,41
|BIST SINAİ
|136.307
|1,94
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.568
|1,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.633
|2,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|94.176
|2,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.815
|3,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|90.446
|1,72
|BIST METAL ANA
|228.375
|1,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|165.767
|2,14
|BIST MADENCİLİK
|119.971
|-0,47
|BIST HİZMETLER
|95.652
|-0,19
|BIST ELEKTRİK
|5.046
|0,93
|BIST ULAŞTIRMA
|152.724
|1,06
|BIST TURİZM
|13.870
|0,58
|BIST TİCARET
|299.948
|-0,77
|BIST İLETİŞİM
|36.036
|-0,42
|BIST SPOR
|68.219
|-0,70
|BIST İNŞAAT
|101.790
|0,56
|BIST MALİ
|114.960
|2,33
|BIST BANKA
|124.817
|2,24
|BIST SİGORTA
|413.596
|0,82
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.455
|0,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.464
|2,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.850
|4,15
|BIST TEKNOLOJİ
|150.721
|3,94
|BIST BİLİŞİM
|48.279
|0,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.755
|1,18
Kaynak: AA