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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 211.732 1,41
BIST SINAİ 136.307 1,94
BIST GIDA, İÇECEK 145.568 1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

Borsada endekslerin değişimi
01.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:43

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 211.732 1,41
BIST SINAİ 136.307 1,94
BIST GIDA, İÇECEK 145.568 1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 51.633 2,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 94.176 2,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.815 3,11
BIST TAŞ, TOPRAK 90.446 1,72
BIST METAL ANA 228.375 1,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 165.767 2,14
BIST MADENCİLİK 119.971 -0,47
BIST HİZMETLER 95.652 -0,19
BIST ELEKTRİK 5.046 0,93
BIST ULAŞTIRMA 152.724 1,06
BIST TURİZM 13.870 0,58
BIST TİCARET 299.948 -0,77
BIST İLETİŞİM 36.036 -0,42
BIST SPOR 68.219 -0,70
BIST İNŞAAT 101.790 0,56
BIST MALİ 114.960 2,33
BIST BANKA 124.817 2,24
BIST SİGORTA 413.596 0,82
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.455 0,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.464 2,17
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.850 4,15
BIST TEKNOLOJİ 150.721 3,94
BIST BİLİŞİM 48.279 0,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.755 1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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