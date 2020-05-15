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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 241.433 -3,00
BIST SINAİ 129.866 0,27
BIST GIDA, İÇECEK 139.539 1,31
BIST TEKSTIL, DERİ 47.

Borsada endekslerin değişimi
15.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:08

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 241.433 -3,00
BIST SINAİ 129.866 0,27
BIST GIDA, İÇECEK 139.539 1,31
BIST TEKSTIL, DERİ 47.508 1,61
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.322 0,94
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.970 -0,55
BIST TAŞ, TOPRAK 83.843 1,14
BIST METAL ANA 219.431 -0,51
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 154.360 0,92
BIST MADENCİLİK 121.394 1,03
BIST HİZMETLER 87.424 1,67
BIST ELEKTRİK 4.824 1,83
BIST ULAŞTIRMA 128.717 1,35
BIST TURİZM 13.225 1,34
BIST TİCARET 270.282 3,47
BIST İLETİŞİM 34.527 -0,49
BIST SPOR 56.121 -0,59
BIST İNŞAAT 101.296 0,05
BIST MALİ 107.379 0,35
BIST BANKA 118.056 0,50
BIST SİGORTA 380.937 0,65
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.707 3,20
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.338 0,03
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.687 0,43
BIST TEKNOLOJİ 140.996 -0,69
BIST BİLİŞİM 48.455 0,41
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.835 0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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