Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 131.990 3,36
BIST SINAİ 118.768 1,84
BIST GIDA, İÇECEK 126.760 0,97
BIST TEKSTIL, DERİ 39.
09.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|131.990
|3,36
|BIST SINAİ
|118.768
|1,84
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.760
|0,97
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.432
|2,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|81.974
|0,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.276
|2,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.984
|1,06
|BIST METAL ANA
|204.349
|1,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.265
|0,58
|BIST MADENCİLİK
|102.498
|4,93
|BIST HİZMETLER
|79.588
|1,20
|BIST ELEKTRİK
|3.922
|1,08
|BIST ULAŞTIRMA
|119.432
|2,98
|BIST TURİZM
|10.564
|2,16
|BIST TİCARET
|235.402
|0,78
|BIST İLETİŞİM
|33.800
|0,26
|BIST SPOR
|53.166
|4,79
|BIST İNŞAAT
|99.471
|2,53
|BIST MALİ
|106.384
|4,60
|BIST BANKA
|124.435
|6,61
|BIST SİGORTA
|323.592
|1,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.879
|1,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.762
|2,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.496
|1,63
|BIST TEKNOLOJİ
|120.309
|1,97
|BIST BİLİŞİM
|39.487
|4,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.501
|0,28
Kaynak: AA