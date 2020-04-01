Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.086 -2,79
BIST SINAİ 109.278 0,98
BIST GIDA, İÇECEK 120.306 0,65
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
01.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|119.086
|-2,79
|BIST SINAİ
|109.278
|0,98
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.306
|0,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.041
|0,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|76.416
|-0,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|90.903
|1,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.326
|0,51
|BIST METAL ANA
|201.883
|2,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|125.895
|-0,17
|BIST MADENCİLİK
|87.334
|-3,11
|BIST HİZMETLER
|75.833
|0,05
|BIST ELEKTRİK
|3.731
|-4,09
|BIST ULAŞTIRMA
|106.266
|-0,09
|BIST TURİZM
|9.159
|6,29
|BIST TİCARET
|233.790
|1,17
|BIST İLETİŞİM
|31.465
|-0,72
|BIST SPOR
|47.732
|5,98
|BIST İNŞAAT
|95.038
|-2,45
|BIST MALİ
|98.360
|-1,82
|BIST BANKA
|114.672
|-2,46
|BIST SİGORTA
|321.668
|-0,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|63.043
|3,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|71.169
|-1,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|33.608
|0,67
|BIST TEKNOLOJİ
|108.332
|-2,93
|BIST BİLİŞİM
|34.863
|-2,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.676
|-0,34
Kaynak: AA