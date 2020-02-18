Haberler » Ekonomi » Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 150.122 -1,59
BIST SINAİ 145.803 -1,25
BIST GIDA, İÇECEK 154.146 -1,06
BIST TEKSTIL, DERİ 57.

18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 150.122 -1,59
BIST SINAİ 145.803 -1,25
BIST GIDA, İÇECEK 154.146 -1,06
BIST TEKSTIL, DERİ 57.059 -0,20
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.000 -2,72
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.172 -1,49
BIST TAŞ, TOPRAK 89.456 -1,26
BIST METAL ANA 246.520 -1,25
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 195.303 -1,36
BIST MADENCİLİK 115.266 -0,27
BIST HİZMETLER 92.633 -0,70
BIST ELEKTRİK 5.316 -3,02
BIST ULAŞTIRMA 181.454 -1,57
BIST TURİZM 14.668 -2,08
BIST TİCARET 237.948 -0,63
BIST İLETİŞİM 37.895 -0,22
BIST SPOR 79.533 5,25
BIST İNŞAAT 111.105 0,50
BIST MALİ 142.337 -1,08
BIST BANKA 169.089 -0,86
BIST SİGORTA 403.601 0,11
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.321 -3,38
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.464 -1,46
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.706 -1,12
BIST TEKNOLOJİ 139.055 0,35
BIST BİLİŞİM 45.395 -0,69
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.215 -3,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler