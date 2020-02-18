Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 150.122 -1,59
BIST SINAİ 145.803 -1,25
BIST GIDA, İÇECEK 154.146 -1,06
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|150.122
|-1,59
|BIST SINAİ
|145.803
|-1,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|154.146
|-1,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.059
|-0,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.000
|-2,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.172
|-1,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.456
|-1,26
|BIST METAL ANA
|246.520
|-1,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|195.303
|-1,36
|BIST MADENCİLİK
|115.266
|-0,27
|BIST HİZMETLER
|92.633
|-0,70
|BIST ELEKTRİK
|5.316
|-3,02
|BIST ULAŞTIRMA
|181.454
|-1,57
|BIST TURİZM
|14.668
|-2,08
|BIST TİCARET
|237.948
|-0,63
|BIST İLETİŞİM
|37.895
|-0,22
|BIST SPOR
|79.533
|5,25
|BIST İNŞAAT
|111.105
|0,50
|BIST MALİ
|142.337
|-1,08
|BIST BANKA
|169.089
|-0,86
|BIST SİGORTA
|403.601
|0,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.321
|-3,38
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.464
|-1,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.706
|-1,12
|BIST TEKNOLOJİ
|139.055
|0,35
|BIST BİLİŞİM
|45.395
|-0,69
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.215
|-3,40
Kaynak: AA