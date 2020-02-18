18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 150.122 -1,59 BIST SINAİ 145.803 -1,25 BIST GIDA, İÇECEK 154.146 -1,06 BIST TEKSTIL, DERİ 57.059 -0,20 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.000 -2,72 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.172 -1,49 BIST TAŞ, TOPRAK 89.456 -1,26 BIST METAL ANA 246.520 -1,25 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 195.303 -1,36 BIST MADENCİLİK 115.266 -0,27 BIST HİZMETLER 92.633 -0,70 BIST ELEKTRİK 5.316 -3,02 BIST ULAŞTIRMA 181.454 -1,57 BIST TURİZM 14.668 -2,08 BIST TİCARET 237.948 -0,63 BIST İLETİŞİM 37.895 -0,22 BIST SPOR 79.533 5,25 BIST İNŞAAT 111.105 0,50 BIST MALİ 142.337 -1,08 BIST BANKA 169.089 -0,86 BIST SİGORTA 403.601 0,11 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.321 -3,38 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.464 -1,46 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.706 -1,12 BIST TEKNOLOJİ 139.055 0,35 BIST BİLİŞİM 45.395 -0,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.215 -3,40

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)