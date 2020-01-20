Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.037 0,11
BIST SINAİ 147.466 1,33
BIST GIDA, İÇECEK 156.144 0,95
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
20.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|138.037
|0,11
|BIST SINAİ
|147.466
|1,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|156.144
|0,95
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.060
|0,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|87.766
|2,85
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.798
|0,99
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.247
|0,70
|BIST METAL ANA
|262.987
|2,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.011
|0,76
|BIST MADENCİLİK
|109.977
|2,43
|BIST HİZMETLER
|91.902
|0,60
|BIST ELEKTRİK
|4.895
|0,54
|BIST ULAŞTIRMA
|183.560
|1,45
|BIST TURİZM
|13.118
|0,38
|BIST TİCARET
|246.924
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|37.390
|0,76
|BIST SPOR
|53.562
|-0,22
|BIST İNŞAAT
|106.911
|1,41
|BIST MALİ
|148.351
|1,13
|BIST BANKA
|179.233
|0,93
|BIST SİGORTA
|383.698
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|93.688
|8,91
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|106.849
|0,88
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.702
|2,54
|BIST TEKNOLOJİ
|113.331
|1,94
|BIST BİLİŞİM
|39.281
|4,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.251
|2,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA