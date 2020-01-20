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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.037 0,11
BIST SINAİ 147.466 1,33
BIST GIDA, İÇECEK 156.144 0,95
BIST TEKSTIL, DERİ 52.

20.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:44
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.037 0,11
BIST SINAİ 147.466 1,33
BIST GIDA, İÇECEK 156.144 0,95
BIST TEKSTIL, DERİ 52.060 0,03
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 87.766 2,85
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.798 0,99
BIST TAŞ, TOPRAK 88.247 0,70
BIST METAL ANA 262.987 2,37
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.011 0,76
BIST MADENCİLİK 109.977 2,43
BIST HİZMETLER 91.902 0,60
BIST ELEKTRİK 4.895 0,54
BIST ULAŞTIRMA 183.560 1,45
BIST TURİZM 13.118 0,38
BIST TİCARET 246.924 -0,07
BIST İLETİŞİM 37.390 0,76
BIST SPOR 53.562 -0,22
BIST İNŞAAT 106.911 1,41
BIST MALİ 148.351 1,13
BIST BANKA 179.233 0,93
BIST SİGORTA 383.698 0,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 93.688 8,91
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 106.849 0,88
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.702 2,54
BIST TEKNOLOJİ 113.331 1,94
BIST BİLİŞİM 39.281 4,33
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.251 2,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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