Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.204 0,86
BIST SINAİ 126.563 0,50
BIST GIDA, İÇECEK 128.995 -0,73
BIST TEKSTIL, DERİ 39.
29.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|119.204
|0,86
|BIST SINAİ
|126.563
|0,50
|BIST GIDA, İÇECEK
|128.995
|-0,73
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.163
|1,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|65.176
|0,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.942
|0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|76.220
|0,88
|BIST METAL ANA
|211.385
|1,55
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.404
|0,71
|BIST MADENCİLİK
|97.455
|-0,56
|BIST HİZMETLER
|82.129
|-0,67
|BIST ELEKTRİK
|4.129
|-0,48
|BIST ULAŞTIRMA
|162.658
|-1,18
|BIST TURİZM
|9.123
|1,19
|BIST TİCARET
|221.346
|-0,75
|BIST İLETİŞİM
|34.339
|-1,18
|BIST SPOR
|50.502
|5,08
|BIST İNŞAAT
|92.493
|0,14
|BIST MALİ
|125.973
|-0,24
|BIST BANKA
|150.001
|-0,40
|BIST SİGORTA
|329.059
|0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.884
|2,84
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.839
|-0,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.158
|-0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|90.650
|-0,44
|BIST BİLİŞİM
|30.724
|0,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|45.016
|0,01
Kaynak: AA