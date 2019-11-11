11.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 104.383 0,58 BIST SINAİ 120.538 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 119.246 0,82 BIST TEKSTIL, DERİ 36.685 -0,03 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.022 3,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.612 -0,11 BIST TAŞ, TOPRAK 70.026 0,64 BIST METAL ANA 193.077 -0,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.517 -0,57 BIST MADENCİLİK 93.891 3,15 BIST HİZMETLER 79.349 -0,38 BIST ELEKTRİK 3.600 0,93 BIST ULAŞTIRMA 153.551 1,50 BIST TURİZM 7.682 0,07 BIST TİCARET 219.508 -2,33 BIST İLETİŞİM 33.505 0,57 BIST SPOR 45.022 -0,08 BIST İNŞAAT 91.200 0,84 BIST MALİ 120.362 0,17 BIST BANKA 144.654 -0,04 BIST SİGORTA 315.335 0,20 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.633 -0,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.566 0,53 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.710 0,07 BIST TEKNOLOJİ 85.215 0,25 BIST BİLİŞİM 24.554 2,90 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.435 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA