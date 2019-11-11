Haberler » Ekonomi » Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 104.383 0,58
BIST SINAİ 120.538 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 119.246 0,82
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

11.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 104.383 0,58
BIST SINAİ 120.538 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 119.246 0,82
BIST TEKSTIL, DERİ 36.685 -0,03
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.022 3,08
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.612 -0,11
BIST TAŞ, TOPRAK 70.026 0,64
BIST METAL ANA 193.077 -0,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.517 -0,57
BIST MADENCİLİK 93.891 3,15
BIST HİZMETLER 79.349 -0,38
BIST ELEKTRİK 3.600 0,93
BIST ULAŞTIRMA 153.551 1,50
BIST TURİZM 7.682 0,07
BIST TİCARET 219.508 -2,33
BIST İLETİŞİM 33.505 0,57
BIST SPOR 45.022 -0,08
BIST İNŞAAT 91.200 0,84
BIST MALİ 120.362 0,17
BIST BANKA 144.654 -0,04
BIST SİGORTA 315.335 0,20
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.633 -0,49
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.566 0,53
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.710 0,07
BIST TEKNOLOJİ 85.215 0,25
BIST BİLİŞİM 24.554 2,90
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.435 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et