Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 104.383 0,58
BIST SINAİ 120.538 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 119.246 0,82
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
11.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|104.383
|0,58
|BIST SINAİ
|120.538
|0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.246
|0,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.685
|-0,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|55.022
|3,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.612
|-0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.026
|0,64
|BIST METAL ANA
|193.077
|-0,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.517
|-0,57
|BIST MADENCİLİK
|93.891
|3,15
|BIST HİZMETLER
|79.349
|-0,38
|BIST ELEKTRİK
|3.600
|0,93
|BIST ULAŞTIRMA
|153.551
|1,50
|BIST TURİZM
|7.682
|0,07
|BIST TİCARET
|219.508
|-2,33
|BIST İLETİŞİM
|33.505
|0,57
|BIST SPOR
|45.022
|-0,08
|BIST İNŞAAT
|91.200
|0,84
|BIST MALİ
|120.362
|0,17
|BIST BANKA
|144.654
|-0,04
|BIST SİGORTA
|315.335
|0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.633
|-0,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.566
|0,53
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.710
|0,07
|BIST TEKNOLOJİ
|85.215
|0,25
|BIST BİLİŞİM
|24.554
|2,90
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.435
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA