06.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 102.244 1,83 BIST SINAİ 118.224 0,63 BIST GIDA, İÇECEK 115.159 1,56 BIST TEKSTIL, DERİ 36.131 0,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 51.335 0,29 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.249 0,62 BIST TAŞ, TOPRAK 69.246 0,73 BIST METAL ANA 186.435 0,61 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.919 0,72 BIST MADENCİLİK 90.409 -1,18 BIST HİZMETLER 78.208 0,55 BIST ELEKTRİK 3.577 1,17 BIST ULAŞTIRMA 142.509 0,99 BIST TURİZM 7.531 0,67 BIST TİCARET 223.557 -0,31 BIST İLETİŞİM 32.620 1,26 BIST SPOR 44.707 -0,27 BIST İNŞAAT 90.066 0,05 BIST MALİ 117.653 0,85 BIST BANKA 140.746 0,87 BIST SİGORTA 309.834 1,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.722 -0,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.120 0,88 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.973 0,51 BIST TEKNOLOJİ 83.325 -0,78 BIST BİLİŞİM 23.135 1,27 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.809 0,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA