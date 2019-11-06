Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 102.244 1,83
BIST SINAİ 118.224 0,63
BIST GIDA, İÇECEK 115.159 1,56
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
06.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|102.244
|1,83
|BIST SINAİ
|118.224
|0,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.159
|1,56
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.131
|0,17
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|51.335
|0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.249
|0,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.246
|0,73
|BIST METAL ANA
|186.435
|0,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.919
|0,72
|BIST MADENCİLİK
|90.409
|-1,18
|BIST HİZMETLER
|78.208
|0,55
|BIST ELEKTRİK
|3.577
|1,17
|BIST ULAŞTIRMA
|142.509
|0,99
|BIST TURİZM
|7.531
|0,67
|BIST TİCARET
|223.557
|-0,31
|BIST İLETİŞİM
|32.620
|1,26
|BIST SPOR
|44.707
|-0,27
|BIST İNŞAAT
|90.066
|0,05
|BIST MALİ
|117.653
|0,85
|BIST BANKA
|140.746
|0,87
|BIST SİGORTA
|309.834
|1,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.722
|-0,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.120
|0,88
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.973
|0,51
|BIST TEKNOLOJİ
|83.325
|-0,78
|BIST BİLİŞİM
|23.135
|1,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.809
|0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA