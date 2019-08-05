Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 94.718 1,40
BIST SINAİ 113.014 -0,83
BIST GIDA, İÇECEK 114.170 -1,09
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|94.718
|1,40
|BIST SINAİ
|113.014
|-0,83
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.170
|-1,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.384
|-2,71
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.848
|-0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.932
|-0,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.932
|-0,81
|BIST METAL ANA
|183.295
|-1,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.339
|-0,56
|BIST MADENCİLİK
|77.634
|2,69
|BIST HİZMETLER
|73.166
|-0,85
|BIST ELEKTRİK
|3.195
|-2,04
|BIST ULAŞTIRMA
|140.194
|1,32
|BIST TURİZM
|6.678
|-0,25
|BIST TİCARET
|211.430
|-1,55
|BIST İLETİŞİM
|29.913
|-1,05
|BIST SPOR
|28.491
|-0,59
|BIST İNŞAAT
|88.553
|-1,13
|BIST MALİ
|115.121
|-1,05
|BIST BANKA
|141.592
|-0,52
|BIST SİGORTA
|269.464
|-0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|47.945
|1,42
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.754
|-2,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.596
|0,66
|BIST TEKNOLOJİ
|81.502
|-1,50
|BIST BİLİŞİM
|21.212
|-1,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.428
|8,50
Kaynak: AA
Erdoğan'ın "Projeleri cebimizden para vererek yaptırmıyoruz" sözlerine CHP'den yanıt: Milletten alıp müteahhitlere aktarıyor
Son Dakika Ekonomi Haberleri