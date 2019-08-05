Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 94.718 1,40 BIST SINAİ 113.014 -0,83 BIST GIDA, İÇECEK 114.170 -1,09 BIST TEKSTIL, DERİ 32.384 -2,71 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.848 -0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.932 -0,81 BIST TAŞ, TOPRAK 58.932 -0,81 BIST METAL ANA 183.295 -1,72 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.339 -0,56 BIST MADENCİLİK 77.634 2,69 BIST HİZMETLER 73.166 -0,85 BIST ELEKTRİK 3.195 -2,04 BIST ULAŞTIRMA 140.194 1,32 BIST TURİZM 6.678 -0,25 BIST TİCARET 211.430 -1,55 BIST İLETİŞİM 29.913 -1,05 BIST SPOR 28.491 -0,59 BIST İNŞAAT 88.553 -1,13 BIST MALİ 115.121 -1,05 BIST BANKA 141.592 -0,52 BIST SİGORTA 269.464 -0,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.945 1,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.754 -2,31 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.596 0,66 BIST TEKNOLOJİ 81.502 -1,50 BIST BİLİŞİM 21.212 -1,05 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.428 8,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)