Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 94.718 1,40
BIST SINAİ 113.014 -0,83
BIST GIDA, İÇECEK 114.170 -1,09
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

5.08.2019 18:41
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 94.718 1,40
BIST SINAİ 113.014 -0,83
BIST GIDA, İÇECEK 114.170 -1,09
BIST TEKSTIL, DERİ 32.384 -2,71
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.848 -0,20
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.932 -0,81
BIST TAŞ, TOPRAK 58.932 -0,81
BIST METAL ANA 183.295 -1,72
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.339 -0,56
BIST MADENCİLİK 77.634 2,69
BIST HİZMETLER 73.166 -0,85
BIST ELEKTRİK 3.195 -2,04
BIST ULAŞTIRMA 140.194 1,32
BIST TURİZM 6.678 -0,25
BIST TİCARET 211.430 -1,55
BIST İLETİŞİM 29.913 -1,05
BIST SPOR 28.491 -0,59
BIST İNŞAAT 88.553 -1,13
BIST MALİ 115.121 -1,05
BIST BANKA 141.592 -0,52
BIST SİGORTA 269.464 -0,03
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.945 1,42
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.754 -2,31
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.596 0,66
BIST TEKNOLOJİ 81.502 -1,50
BIST BİLİŞİM 21.212 -1,05
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.428 8,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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