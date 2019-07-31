Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.789 -0,36
BIST SINAİ 116.173 -0,59
BIST GIDA, İÇECEK 116.004 -0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 33.

31.07.2019 18:49
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.789 -0,36
BIST SINAİ 116.173 -0,59
BIST GIDA, İÇECEK 116.004 -0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 33.539 0,09
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.384 -0,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.191 -0,05
BIST TAŞ, TOPRAK 60.706 -1,10
BIST METAL ANA 191.469 -1,11
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.428 -0,61
BIST MADENCİLİK 76.341 -0,85
BIST HİZMETLER 75.316 -1,29
BIST ELEKTRİK 3.288 -1,23
BIST ULAŞTIRMA 139.197 -1,70
BIST TURİZM 6.705 -0,54
BIST TİCARET 215.077 -0,30
BIST İLETİŞİM 32.084 -3,51
BIST SPOR 28.384 -0,40
BIST İNŞAAT 92.546 2,57
BIST MALİ 119.439 -0,08
BIST BANKA 147.304 0,00
BIST SİGORTA 270.907 -0,14
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.368 -3,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.514 0,02
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.408 -1,14
BIST TEKNOLOJİ 83.301 -1,39
BIST BİLİŞİM 21.898 0,10
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 30.611 1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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