Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.789 -0,36 BIST SINAİ 116.173 -0,59 BIST GIDA, İÇECEK 116.004 -0,91 BIST TEKSTIL, DERİ 33.539 0,09 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.384 -0,10 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.191 -0,05 BIST TAŞ, TOPRAK 60.706 -1,10 BIST METAL ANA 191.469 -1,11 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.428 -0,61 BIST MADENCİLİK 76.341 -0,85 BIST HİZMETLER 75.316 -1,29 BIST ELEKTRİK 3.288 -1,23 BIST ULAŞTIRMA 139.197 -1,70 BIST TURİZM 6.705 -0,54 BIST TİCARET 215.077 -0,30 BIST İLETİŞİM 32.084 -3,51 BIST SPOR 28.384 -0,40 BIST İNŞAAT 92.546 2,57 BIST MALİ 119.439 -0,08 BIST BANKA 147.304 0,00 BIST SİGORTA 270.907 -0,14 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.368 -3,05 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.514 0,02 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.408 -1,14 BIST TEKNOLOJİ 83.301 -1,39 BIST BİLİŞİM 21.898 0,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 30.611 1,54

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)