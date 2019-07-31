Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.789 -0,36
BIST SINAİ 116.173 -0,59
BIST GIDA, İÇECEK 116.004 -0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|92.789
|-0,36
|BIST SINAİ
|116.173
|-0,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.004
|-0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.539
|0,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.384
|-0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.191
|-0,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.706
|-1,10
|BIST METAL ANA
|191.469
|-1,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.428
|-0,61
|BIST MADENCİLİK
|76.341
|-0,85
|BIST HİZMETLER
|75.316
|-1,29
|BIST ELEKTRİK
|3.288
|-1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|139.197
|-1,70
|BIST TURİZM
|6.705
|-0,54
|BIST TİCARET
|215.077
|-0,30
|BIST İLETİŞİM
|32.084
|-3,51
|BIST SPOR
|28.384
|-0,40
|BIST İNŞAAT
|92.546
|2,57
|BIST MALİ
|119.439
|-0,08
|BIST BANKA
|147.304
|0,00
|BIST SİGORTA
|270.907
|-0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|49.368
|-3,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.514
|0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.408
|-1,14
|BIST TEKNOLOJİ
|83.301
|-1,39
|BIST BİLİŞİM
|21.898
|0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|30.611
|1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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