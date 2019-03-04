Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.716 -0,89
BIST SINAİ 123.383 0,75
BIST GIDA, İÇECEK 115.333 1,75
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.716
|-0,89
|BIST SINAİ
|123.383
|0,75
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.333
|1,75
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.773
|-0,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.766
|1,68
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.621
|0,98
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.702
|1,88
|BIST METAL ANA
|227.457
|0,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.963
|0,08
|BIST MADENCİLİK
|66.217
|-2,38
|BIST HİZMETLER
|74.925
|-0,22
|BIST ELEKTRİK
|3.571
|0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|141.830
|-0,59
|BIST TURİZM
|7.308
|1,55
|BIST TİCARET
|203.059
|-0,50
|BIST İLETİŞİM
|33.932
|0,52
|BIST SPOR
|27.686
|-2,67
|BIST İNŞAAT
|78.476
|-0,04
|BIST MALİ
|118.511
|1,64
|BIST BANKA
|138.601
|2,49
|BIST SİGORTA
|284.159
|0,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|127.881
|1,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.015
|0,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.599
|1,06
|BIST TEKNOLOJİ
|100.209
|0,83
|BIST BİLİŞİM
|21.599
|0,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.360
|1,19
Kaynak: AA