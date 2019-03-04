Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.716 -0,89
BIST SINAİ 123.383 0,75
BIST GIDA, İÇECEK 115.333 1,75
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.716 -0,89
BIST SINAİ 123.383 0,75
BIST GIDA, İÇECEK 115.333 1,75
BIST TEKSTIL, DERİ 32.773 -0,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.766 1,68
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.621 0,98
BIST TAŞ, TOPRAK 70.702 1,88
BIST METAL ANA 227.457 0,77
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.963 0,08
BIST MADENCİLİK 66.217 -2,38
BIST HİZMETLER 74.925 -0,22
BIST ELEKTRİK 3.571 0,79
BIST ULAŞTIRMA 141.830 -0,59
BIST TURİZM 7.308 1,55
BIST TİCARET 203.059 -0,50
BIST İLETİŞİM 33.932 0,52
BIST SPOR 27.686 -2,67
BIST İNŞAAT 78.476 -0,04
BIST MALİ 118.511 1,64
BIST BANKA 138.601 2,49
BIST SİGORTA 284.159 0,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 127.881 1,26
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.015 0,56
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.599 1,06
BIST TEKNOLOJİ 100.209 0,83
BIST BİLİŞİM 21.599 0,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.360 1,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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