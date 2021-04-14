Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)SASA Polyester46,5442,329,97Torunlar...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) SASA Polyester 46,54 42,32 9,97 Torunlar GMYO 3,50 3,19 9,72 İş GMYO 1,96 1,79 9,50 Kartonsan 63,75 59,65 6,87 Kordsa Teknik Tekstil 23,46 22,08 6,25 Çemaş Döküm 1,21 1,14 6,14 Esenboğa Elektrik 36,30 34,20 6,14 Bera Holding 28,60 26,98 6,00 İhlas Gayrimenkul 1,09 1,03 5,83 Polisan Holding 3,12 2,96 5,41 Zorlu Enerji 2,15 2,04 5,39 İş Finansal Kiralama 3,16 3,00 5,33 Çimsa 21,00 19,94 5,32 Halk GMYO 3,29 3,13 5,11 Gözde Girişim 7,16 6,82 4,99 Bagfaş 22,00 20,98 4,86 Doğan Holding 3,25 3,10 4,84 Konya Çimento 1.014,00 970,20 4,51 Emlak Konut GMYO 1,87 1,79 4,47 Ege Gübre 230,10 220,30 4,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara