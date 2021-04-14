Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)SASA Polyester46,5442,329,97Torunlar...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
SASA Polyester46,5442,329,97
Torunlar GMYO3,503,199,72
İş GMYO1,961,799,50
Kartonsan63,7559,656,87
Kordsa Teknik Tekstil23,4622,086,25
Çemaş Döküm1,211,146,14
Esenboğa Elektrik36,3034,206,14
Bera Holding28,6026,986,00
İhlas Gayrimenkul1,091,035,83
Polisan Holding3,122,965,41
Zorlu Enerji2,152,045,39
İş Finansal Kiralama3,163,005,33
Çimsa21,0019,945,32
Halk GMYO3,293,135,11
Gözde Girişim7,166,824,99
Bagfaş22,0020,984,86
Doğan Holding3,253,104,84
Konya Çimento1.014,00970,204,51
Emlak Konut GMYO1,871,794,47
Ege Gübre230,10220,304,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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