Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,17 2,05 5,85
Türk Traktör 100,40 95,50 5,13 ...
08.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,17
|2,05
|5,85
|Türk Traktör
|100,40
|95,50
|5,13
|MLP Sağlık
|17,81
|17,00
|4,76
|Alkim Kimya
|13,21
|12,85
|2,80
|Anadolu Grubu Holding
|16,95
|16,49
|2,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,26
|10,98
|2,55
|Petkim
|4,10
|4,01
|2,24
|Selçuk Ecza Deposu
|8,23
|8,06
|2,11
|Eczacıbaşı İlaç
|6,51
|6,40
|1,72
|Aksigorta
|7,39
|7,27
|1,65
|Koza Madencilik
|13,16
|12,95
|1,62
|Ford Otosan
|88,20
|86,80
|1,61
|Netaş Telekom.
|16,19
|15,97
|1,38
|Alarko Holding
|5,17
|5,11
|1,17
|Deva Holding
|19,14
|18,94
|1,06
|Bizim Mağazaları
|16,17
|16,03
|0,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,01
|6,95
|0,86
|İş GMYO
|1,71
|1,70
|0,59
|Zorlu Enerji
|2,63
|2,62
|0,38
|Sasa Polyester
|15,56
|15,52
|0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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