Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,17 2,05 5,85
Türk Traktör 100,40 95,50 5,13 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
08.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:41

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,17 2,05 5,85
Türk Traktör 100,40 95,50 5,13
MLP Sağlık 17,81 17,00 4,76
Alkim Kimya 13,21 12,85 2,80
Anadolu Grubu Holding 16,95 16,49 2,79
Kordsa Teknik Tekstil 11,26 10,98 2,55
Petkim 4,10 4,01 2,24
Selçuk Ecza Deposu 8,23 8,06 2,11
Eczacıbaşı İlaç 6,51 6,40 1,72
Aksigorta 7,39 7,27 1,65
Koza Madencilik 13,16 12,95 1,62
Ford Otosan 88,20 86,80 1,61
Netaş Telekom. 16,19 15,97 1,38
Alarko Holding 5,17 5,11 1,17
Deva Holding 19,14 18,94 1,06
Bizim Mağazaları 16,17 16,03 0,87
İskenderun Demir Çelik 7,01 6,95 0,86
İş GMYO 1,71 1,70 0,59
Zorlu Enerji 2,63 2,62 0,38
Sasa Polyester 15,56 15,52 0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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