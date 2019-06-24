Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 4,61 4,38 5,25
Vakıflar Bankası 4,06 3,87 4,91 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|4,61
|4,38
|5,25
|Vakıflar Bankası
|4,06
|3,87
|4,91
|Mavi Giyim
|38,50
|36,76
|4,73
|Garanti Bankası
|8,95
|8,55
|4,68
|Koza Altın
|52,90
|50,65
|4,44
|Coca Cola İçecek
|28,94
|27,82
|4,03
|Trakya Cam
|3,00
|2,89
|3,81
|İş Bankası (C)
|5,83
|5,62
|3,74
|Türk Traktör
|30,58
|29,52
|3,59
|Turkcell
|12,90
|12,48
|3,37
|Akbank
|6,94
|6,72
|3,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|2,33
|3,00
|İttifak Holding
|7,40
|7,20
|2,78
|Koza Madencilik
|7,47
|7,27
|2,75
|İpek Doğal Enerji
|5,77
|5,62
|2,67
|Anadolu Efes
|19,26
|18,78
|2,56
|Gübre Fabrik.
|2,61
|2,55
|2,35
|Göltaş Çimento
|10,55
|10,33
|2,13
|Şekerbank
|0,96
|0,94
|2,13
|Koç Holding
|17,60
|17,25
|2,03
Kaynak: AA
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