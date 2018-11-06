Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 3,80 3,58 6,15
Coca Cola İçecek 30,44 28,84 5,55...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|3,80
|3,58
|6,15
|Coca Cola İçecek
|30,44
|28,84
|5,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,75
|7,42
|4,45
|İş Fin.Kir.
|2,25
|2,16
|4,17
|Şok Marketler
|10,35
|9,96
|3,92
|Tekfen Holding
|23,38
|22,62
|3,36
|Borusan Mannesmann
|8,89
|8,64
|2,89
|Arçelik
|16,58
|16,13
|2,79
|Otokar
|76,00
|73,95
|2,77
|Hektaş
|9,50
|9,30
|2,15
|Doğan Holding
|1,15
|1,13
|1,77
|GSD Holding
|0,73
|0,72
|1,39
|MLP Sağlık
|13,91
|13,73
|1,31
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,91
|0,90
|1,11
|Odaş Elektrik
|2,82
|2,79
|1,08
|Doğuş Otomotiv
|4,80
|4,75
|1,05
|Yataş
|3,92
|3,88
|1,03
|İttifak Holding
|3,48
|3,45
|0,87
|TAV Havalimanları
|23,84
|23,64
|0,85
|Karsan Otomotiv
|1,20
|1,19
|0,84