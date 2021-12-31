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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)SASA Polyester52,8554,45-2,94Yapı ve Kredi Bankası3,383,48-2,87İş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
SASA Polyester52,8554,45-2,94
Yapı ve Kredi Bankası3,383,48-2,87
İş Bankası (C)7,197,38-2,57
Hektaş14,8715,26-2,56
Tofaş Oto Fabrikası75,7077,50-2,32
Emlak Konut GMYO2,142,19-2,28
Gübre Fabrikaları76,8578,50-2,10
Türk İlaç Serum11,7011,93-1,93
Akbank7,207,34-1,91
Enka İnşaat15,0615,35-1,89
Turkcell18,4618,79-1,76
Garanti Bankası11,2711,46-1,66
Türk Telekom9,639,78-1,53
Halkbank4,514,58-1,53
İndeks Bilgisayar6,646,73-1,34
ASELSAN20,8821,12-1,14
Vestel Beyaz Eşya7,887,97-1,13
Koç Holding28,3828,70-1,11
Doğan Holding2,752,78-1,08
Torunlar GMYO3,923,96-1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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