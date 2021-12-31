Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) SASA Polyester 52,85 54,45 -2,94 Yapı ve Kredi Bankası 3,38 3,48 -2,87 İş Bankası (C) 7,19 7,38 -2,57 Hektaş 14,87 15,26 -2,56 Tofaş Oto Fabrikası 75,70 77,50 -2,32 Emlak Konut GMYO 2,14 2,19 -2,28 Gübre Fabrikaları 76,85 78,50 -2,10 Türk İlaç Serum 11,70 11,93 -1,93 Akbank 7,20 7,34 -1,91 Enka İnşaat 15,06 15,35 -1,89 Turkcell 18,46 18,79 -1,76 Garanti Bankası 11,27 11,46 -1,66 Türk Telekom 9,63 9,78 -1,53 Halkbank 4,51 4,58 -1,53 İndeks Bilgisayar 6,64 6,73 -1,34 ASELSAN 20,88 21,12 -1,14 Vestel Beyaz Eşya 7,88 7,97 -1,13 Koç Holding 28,38 28,70 -1,11 Doğan Holding 2,75 2,78 -1,08 Torunlar GMYO 3,92 3,96 -1,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi