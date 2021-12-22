Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|13,36
|12,15
|9,96
|Akbank
|7,59
|7,25
|4,69
|Garanti Bankası
|11,88
|11,38
|4,39
|Selçuk Ecza Deposu
|11,46
|11,02
|3,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,48
|3,36
|3,57
|Hektaş
|12,79
|12,36
|3,48
|İş Bankası (C)
|7,69
|7,51
|2,40
|Erbosan
|118,40
|115,80
|2,25
|Vestel Beyaz Eşya
|7,54
|7,38
|2,17
|Aksa Enerji
|9,14
|8,95
|2,12
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,51
|5,40
|2,04
|Şekerbank
|1,07
|1,05
|1,90
|Aydem Enerji
|6,15
|6,04
|1,82
|Çan2 Termik
|10,55
|10,38
|1,64
|Türkiye Sigorta
|5,24
|5,16
|1,55
|Sarkuysan
|19,80
|19,52
|1,43
|Albaraka Türk
|1,83
|1,81
|1,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,37
|6,31
|0,95
|Alarko Holding
|11,20
|11,10
|0,90
|BİM Mağazalar
|65,95
|65,40
|0,84
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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