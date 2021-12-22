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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum13,3612,159,96
Akbank7,597,254,69
Garanti Bankası11,8811,384,39
Selçuk Ecza Deposu11,4611,023,99
Yapı ve Kredi Bankası3,483,363,57
Hektaş12,7912,363,48
İş Bankası (C)7,697,512,40
Erbosan118,40115,802,25
Vestel Beyaz Eşya7,547,382,17
Aksa Enerji9,148,952,12
Biotrend Çevre ve Enerji5,515,402,04
Şekerbank1,071,051,90
Aydem Enerji6,156,041,82
Çan2 Termik10,5510,381,64
Türkiye Sigorta5,245,161,55
Sarkuysan19,8019,521,43
Albaraka Türk1,831,811,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,376,310,95
Alarko Holding11,2011,100,90
BİM Mağazalar65,9565,400,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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