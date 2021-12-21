Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza Madencilik18,9921,10-10,00Turkcell19,0821,20-10,00Coca...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|18,99
|21,10
|-10,00
|Turkcell
|19,08
|21,20
|-10,00
|Coca Cola İçecek
|91,35
|101,50
|-10,00
|Enka İnşaat
|16,20
|18,00
|-10,00
|ASELSAN
|21,78
|24,20
|-10,00
|Türk Telekom
|9,82
|10,91
|-9,99
|Deva Holding
|30,82
|34,24
|-9,99
|Tekfen Holding
|22,00
|24,44
|-9,98
|Aygaz
|21,28
|23,64
|-9,98
|Ford Otosan
|251,60
|279,50
|-9,98
|Türk Hava Yolları
|19,93
|22,14
|-9,98
|Migros Ticaret
|38,78
|43,08
|-9,98
|Arçelik
|48,16
|53,50
|-9,98
|Mavi Giyim
|66,75
|74,15
|-9,98
|Koza Altın
|124,50
|138,30
|-9,98
|Hektaş
|12,36
|13,73
|-9,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,68
|36,30
|-9,97
|Aksa
|33,96
|37,72
|-9,97
|Alarko GMYO
|28,56
|31,72
|-9,96
|Tüpraş
|166,30
|184,70
|-9,96
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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