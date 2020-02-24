Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Hava Yolları 13,86 14,52 -4,55
Yataş 8,05 8,37 -3,82 ...
24.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|13,86
|14,52
|-4,55
|Yataş
|8,05
|8,37
|-3,82
|Doğuş Otomotiv
|10,67
|11,09
|-3,79
|Koç Holding
|18,90
|19,64
|-3,77
|Halkbank
|6,60
|6,85
|-3,65
|Vakıflar Bankası
|5,82
|6,03
|-3,48
|Ereğli Demir Çelik
|8,67
|8,96
|-3,24
|TAV Havalimanları
|24,08
|24,88
|-3,22
|Pegasus
|66,40
|68,60
|-3,21
|Garanti Bankası
|10,74
|11,09
|-3,16
|Mavi Giyim
|57,85
|59,70
|-3,10
|Türk Telekom
|8,40
|8,66
|-3,00
|İş Bankası (C)
|6,29
|6,47
|-2,78
|Borusan Mannesmann
|10,88
|11,17
|-2,60
|Coca Cola İçecek
|44,16
|45,28
|-2,47
|Arçelik
|19,34
|19,81
|-2,37
|Netaş Telekom.
|14,05
|14,39
|-2,36
|Anadolu Efes
|23,80
|24,36
|-2,30
|Tofaş Oto. Fab.
|25,92
|26,52
|-2,26
|Kartonsan
|418,00
|427,50
|-2,22
Kaynak: AA