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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Hava Yolları 13,86 14,52 -4,55
Yataş 8,05 8,37 -3,82 ...

24.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:38
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Hava Yolları 13,86 14,52 -4,55
Yataş 8,05 8,37 -3,82
Doğuş Otomotiv 10,67 11,09 -3,79
Koç Holding 18,90 19,64 -3,77
Halkbank 6,60 6,85 -3,65
Vakıflar Bankası 5,82 6,03 -3,48
Ereğli Demir Çelik 8,67 8,96 -3,24
TAV Havalimanları 24,08 24,88 -3,22
Pegasus 66,40 68,60 -3,21
Garanti Bankası 10,74 11,09 -3,16
Mavi Giyim 57,85 59,70 -3,10
Türk Telekom 8,40 8,66 -3,00
İş Bankası (C) 6,29 6,47 -2,78
Borusan Mannesmann 10,88 11,17 -2,60
Coca Cola İçecek 44,16 45,28 -2,47
Arçelik 19,34 19,81 -2,37
Netaş Telekom. 14,05 14,39 -2,36
Anadolu Efes 23,80 24,36 -2,30
Tofaş Oto. Fab. 25,92 26,52 -2,26
Kartonsan 418,00 427,50 -2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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