Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,72 1,81 -4,97
TAV Havalimanları 27,26...
27.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,72
|1,81
|-4,97
|TAV Havalimanları
|27,26
|28,60
|-4,69
|Güneş Sigorta
|2,64
|2,75
|-4,00
|Aygaz
|13,16
|13,67
|-3,73
|Koç Holding
|20,16
|20,86
|-3,36
|Pegasus
|71,15
|73,50
|-3,20
|Tüpraş
|115,80
|119,60
|-3,18
|Türk Hava Yolları
|14,10
|14,54
|-3,03
|Türk Traktör
|56,80
|58,50
|-2,91
|Ülker Bisküvi
|24,30
|25,00
|-2,80
|Yataş
|8,75
|9,00
|-2,78
|Gübre Fabrik.
|9,01
|9,26
|-2,70
|Soda Sanayii
|6,48
|6,65
|-2,56
|Şok Marketler
|11,11
|11,40
|-2,54
|Akbank
|8,54
|8,76
|-2,51
|Mavi Giyim
|59,00
|60,50
|-2,48
|Vakıflar Bankası
|6,58
|6,74
|-2,37
|Tekfen Holding
|19,43
|19,90
|-2,36
|Turkcell
|14,09
|14,41
|-2,22
|Bim Mağazalar
|49,20
|50,30
|-2,19
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA