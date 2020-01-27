Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,72 1,81 -4,97
TAV Havalimanları 27,26...

27.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,72 1,81 -4,97
TAV Havalimanları 27,26 28,60 -4,69
Güneş Sigorta 2,64 2,75 -4,00
Aygaz 13,16 13,67 -3,73
Koç Holding 20,16 20,86 -3,36
Pegasus 71,15 73,50 -3,20
Tüpraş 115,80 119,60 -3,18
Türk Hava Yolları 14,10 14,54 -3,03
Türk Traktör 56,80 58,50 -2,91
Ülker Bisküvi 24,30 25,00 -2,80
Yataş 8,75 9,00 -2,78
Gübre Fabrik. 9,01 9,26 -2,70
Soda Sanayii 6,48 6,65 -2,56
Şok Marketler 11,11 11,40 -2,54
Akbank 8,54 8,76 -2,51
Mavi Giyim 59,00 60,50 -2,48
Vakıflar Bankası 6,58 6,74 -2,37
Tekfen Holding 19,43 19,90 -2,36
Turkcell 14,09 14,41 -2,22
Bim Mağazalar 49,20 50,30 -2,19

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler