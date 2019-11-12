Borsada en çok değer kaybeden hisseler

12.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:48

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,46 -13,04 Gersan Elektrik 2,28 2,42 -5,79 Yataş 5,95 6,31 -5,71 Beşiktaş Futbol Yat. 2,10 2,21 -4,98 Fenerbahçe Futbol 15,91 16,56 -3,93 Ülker Bisküvi 20,14 20,90 -3,64 İhlas Holding 0,59 0,61 -3,28 Parsan 13,31 13,76 -3,27 Galatasaray Sportif 1,66 1,71 -2,92 Karsan Otomotiv 1,28 1,30 -1,54 Bim Mağazalar 45,22 45,92 -1,52 MLP Sağlık 14,51 14,72 -1,43 Coca Cola İçecek 31,38 31,76 -1,20 Anadolu Cam 3,36 3,40 -1,18 Mavi Giyim 44,98 45,50 -1,14 Tukaş 6,50 6,57 -1,07 GSD Holding 0,94 0,95 -1,05 Ege Endüstri 476,00 480,90 -1,02 Eczacıbaşı İlaç 3,05 3,08 -0,97 Doğuş Otomotiv 9,16 9,25 -0,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA