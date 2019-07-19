Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,20 6,50 -4,62
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|6,20
|6,50
|-4,62
|İş Fin.Kir.
|2,76
|2,85
|-3,16
|Netaş Telekom.
|7,08
|7,24
|-2,21
|Vakıflar Bankası
|4,81
|4,91
|-2,04
|Gözde Girişim
|2,91
|2,97
|-2,02
|T. Halk Bankası
|6,31
|6,43
|-1,87
|Çelebi
|92,60
|94,10
|-1,59
|Şok Marketler
|9,65
|9,80
|-1,53
|Anadolu Cam
|2,87
|2,91
|-1,37
|Net Holding
|1,66
|1,68
|-1,19
|GSD Holding
|0,83
|0,84
|-1,19
|Ülker Bisküvi
|18,57
|18,79
|-1,17
|Garanti Bankası
|9,60
|9,71
|-1,13
|Metro Holding
|0,98
|0,99
|-1,01
|Afyon Çimento
|4,09
|4,13
|-0,97
|Ford Otosan
|62,60
|63,20
|-0,95
|Polisan Holding
|2,17
|2,19
|-0,91
|Eczacıbaşı İlaç
|2,41
|2,43
|-0,82
|Sasa Polyester
|6,27
|6,32
|-0,79
|Coca Cola İçecek
|33,04
|33,30
|-0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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