Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,20 6,50 -4,62 İş Fin.Kir. 2,76 2,85 -3,16 Netaş Telekom. 7,08 7,24 -2,21 Vakıflar Bankası 4,81 4,91 -2,04 Gözde Girişim 2,91 2,97 -2,02 T. Halk Bankası 6,31 6,43 -1,87 Çelebi 92,60 94,10 -1,59 Şok Marketler 9,65 9,80 -1,53 Anadolu Cam 2,87 2,91 -1,37 Net Holding 1,66 1,68 -1,19 GSD Holding 0,83 0,84 -1,19 Ülker Bisküvi 18,57 18,79 -1,17 Garanti Bankası 9,60 9,71 -1,13 Metro Holding 0,98 0,99 -1,01 Afyon Çimento 4,09 4,13 -0,97 Ford Otosan 62,60 63,20 -0,95 Polisan Holding 2,17 2,19 -0,91 Eczacıbaşı İlaç 2,41 2,43 -0,82 Sasa Polyester 6,27 6,32 -0,79 Coca Cola İçecek 33,04 33,30 -0,78

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)