Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,20 6,50 -4,62
İş Fin.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,20 6,50 -4,62
İş Fin.Kir. 2,76 2,85 -3,16
Netaş Telekom. 7,08 7,24 -2,21
Vakıflar Bankası 4,81 4,91 -2,04
Gözde Girişim 2,91 2,97 -2,02
T. Halk Bankası 6,31 6,43 -1,87
Çelebi 92,60 94,10 -1,59
Şok Marketler 9,65 9,80 -1,53
Anadolu Cam 2,87 2,91 -1,37
Net Holding 1,66 1,68 -1,19
GSD Holding 0,83 0,84 -1,19
Ülker Bisküvi 18,57 18,79 -1,17
Garanti Bankası 9,60 9,71 -1,13
Metro Holding 0,98 0,99 -1,01
Afyon Çimento 4,09 4,13 -0,97
Ford Otosan 62,60 63,20 -0,95
Polisan Holding 2,17 2,19 -0,91
Eczacıbaşı İlaç 2,41 2,43 -0,82
Sasa Polyester 6,27 6,32 -0,79
Coca Cola İçecek 33,04 33,30 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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