Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 189 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 189 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik100.800.000.0001,94
Ford Otosan85.165.857.0009,46
Enka İnşaat80.192.000.0001,32
Koç Holding73.439.607.5281,33
İskenderun Demir Çelik66.352.000.0002,30
Sasa Polyester57.848.000.00014,33
ASELSAN49.293.600.0002,39
Garanti BBVA48.258.000.0000,68
Şişe Cam42.517.411.1001,57
Turkcell42.350.000.0001,93
Akbank39.156.000.0000,56
Tüpraş38.739.850.2402,86
Bim Mağazalar38.617.920.0005,75
Tofaş Oto. Fab.36.950.000.0007,39
Türk Telekom36.120.000.0002,37
Arçelik34.631.070.5062,34
İş Bankası (C)34.289.771.4000,46
Yapı ve Kredi Bank.29.733.620.5200,53
Türk Hava Yolları28.952.400.0000,50
Gübre Fabrik.27.688.600.00015,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title