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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 166 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 166 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 28.12.2021

PD

PD/DD

BIST 100

Ereğli Demir Çelik

97.370.000.000

1,87

Ford Otosan

83.551.671.000

9,28

Enka İnşaat

78.120.000.000

1,29

Koç Holding

72.780.274.035

1,32

İskenderun Demir Çelik

65.308.000.000

2,26

Sasa Polyester

59.136.000.000

14,65

Aselsan

48.244.800.000

2,34

Garanti Bankası

47.208.000.000

0,67

Şişe Cam

41.077.700.493

1,52

Turkcell

40.920.000.000

1,87

Akbank

38.272.000.000

0,54

Bim Mağazalar

38.010.720.000

5,66

Tüpraş

37.462.712.320

2,77

Tofaş Oto. Fab.

35.850.000.000

7,17

Türk Telekom

34.475.000.000

2,26

İş Bankası (C)

33.569.776.200

0,45

Arçelik

33.475.575.276

2,26

Yapı ve Kredi Bank.

29.057.856.417

0,52

Türk Hava Yolları

28.262.400.000

0,49

Gübre Fabrik.

27.337.900.000

14,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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