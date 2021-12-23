Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 111 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 111 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik92.330.000.0001,77
Enka İnşaat81.200.000.0001,34
Ford Otosan77.902.020.0008,65
Koç Holding69.838.632.2971,26
İskenderun Demir Çelik60.610.000.0002,10
Garanti Bankası49.308.000.0000,70
SASA Polyester48.473.600.00012,01
ASELSAN45.212.400.0002,19
Turkcell40.964.000.0001,87
Akbank39.624.000.0000,56
Şişe Cam39.484.829.1841,46
BİM Mağazalar38.860.800.0005,78
Türk Telekom36.330.000.0002,38
Tüpraş35.784.903.6802,64
İş Bankası (C)34.829.767.8000,47
Arçelik33.029.594.6602,23
Tofaş Oto Fabrikası32.525.000.0006,50
Yapı ve Kredi Bankası30.240.443.5970,54
Türk Hava Yolları26.509.800.0000,46
Sabancı Holding26.321.210.7100,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title